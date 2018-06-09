Ежедневный Гороскоп. Суббота 9 июня 2018

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

До 15 часов сегодня у нас «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы увлечены! Наслаждайтесь разговорами, чтобы разговаривать с братьями и сестрами, соседями и родственниками, и совершать короткие поездки. Вы можете заниматься изучением, чтением и письмом. Все эти вещи находятся в меню сегодня с одной оговоркой: проверьте оповещение о луне выше, особенно если вы тратите деньги.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Деньги и денежный поток сегодня на вашем уме. Поэтому имейте в виду ограничения оповещения о луне (см. Выше). Ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения. Тем не менее, обратите внимание на ваши идеи, потому что завтра они могут летать!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это время года с солнцем в вашем знаке, и это означает, что вы наделены полномочиями. Вы привлекаете к себе благоприятные ситуации и важных людей. Как и все остальные, вы ограничены предупреждением о Луне (см. Выше). Ограничьте свои расходы на газ, продукты питания и развлечения в это время.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете наслаждаться работой в одиночестве или за кулисами сегодня. По какой-то причине люди говорят о вас или они замечают вас больше, чем обычно. Это часть того, почему вы хотите куда-то спрятаться! (Помните про оповещение о луне.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы наслаждаетесь компанией друзей и младших знакомых. Уместно обсудить ваши надежды и мечты о будущем с другими, чтобы получить их отзывы. Делайте домашнее задание о своих целях и уделяйте им серьезное внимание!

Дева (23 августа — 22 сентября)

С Солнцем в верхней части диаграммы – люди авторитетные, восхищаются вами. Это потому, что символически, Солнце светит на вас. Вы можете использовать это в своих интересах. Боссы, родители и VIP-персоны будут слушать вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Путешествие и возможность исследовать новые идеи и философии интригуют вас. Кроме того, отношения с властями, просто боссами, родителями и учителями. Пойдите куда вы хотите. Но отложите важные решения во время оповещения о луне (см. Выше).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения об общей собственности, наследованиях и всем, что вы владеете совместно с другими, могут быть важны сегодня. Если это так, помните об ограничениях оповещения о луне. Между тем, путешествуйте ради удовольствия! Романтика с кем-то «другим» может начаться для многих из вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам нужно больше спать сейчас, потому что Солнце находится так далеко от вашего знака, а Солнце является символом вашей энергии. Уважайте свою потребность в отдыхе. Между тем, это творческий день, потому что вы полны оригинальных и новых идей. Смешайте их, но не действуйте до завтра. Просто попробуйте их для вашего воображения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это занятое время. Вы много работаете. Вы также общаетесь с другими. Вот почему сегодня вы можете захотеть спрятаться в кокон дома или просто спрятаться. Вам необходимо комфортно отдохнуть среди знакомых окрестностей. Если вы делаете покупки для своего дома, имейте в виду ограничения оповещения о луне. (См. Выше).

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный, творческий день! Оцените свои художественные идеи! Наслаждайтесь общением с другими, включая игровые занятия с детьми. Хотя оповещение о луне ограничивает ваши расходы газом, едой и развлечениями – это прекрасное время, чтобы замутить и повеселиться!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дом, семья и ваш личный мир – ваш сильный интерес прямо сейчас. Многие из вас также участвуют в ремонте дома. Важны также семейные дискуссии. Сегодня прекрасный день, чтобы развлечься дома и насладиться компанией других, особенно молодых людей.

Если ваш день рождения сегодня

Джонни Депп и Натали Портман делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы смешные, артикулирующие и умные. Вы также игривы, энергичны и адаптивны. Это время завершения и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Вы можете отпустить людей, рабочие места и места, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!