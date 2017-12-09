Ежедневный Гороскоп. Суббота 9 декабря 2017

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

До конца января, вы будете более интенсивными и возможно, даже ревнивыми. О, да. Вам, возможно, придется иметь дело со спорами об общей собственности, наследованиях, страховых вопросах и «кто несет ответственность за что». Приготовьтесь! Это сезон.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Огненный Марс будет противостоять вашему знаку до конца января, что создает повышенную напряженность и трудности для близких дружеских отношений и партнерства. Это происходит каждые два года в течение 6-7 недель. Теперь терпение станет вашим лучшим другом. Вы можете справиться с этим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня огненный Марс переходит в часть вашей диаграммы, которая активизирует вас на работе при любой задаче, которую вы пытаетесь выполнить. Эта высокая энергия длится до конца января, поэтому вы будете плыть по праздникам! Не подавляйте других. Будьте любезны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Этот праздничный сезон будет социальным, потому что вы хотите играть! С этого момента до конца января вы будете коварным, энергичным, кокетливым и физически включенным. Топы в вашем меню будут забавными развлечениями, потому что вы хотите порадовать себя и повеселиться. Эй, будьте разумным, тоже.

Лев (23 июля — 22 августа)

Увеличение активности и хаоса дома и в вашей семье начнется сегодня и до конца января. Избегайте от борьбы за то, чего вы даже не понимаете. Избегайте семейных споров. Работайте, чтобы сохранить внутреннюю гармонию, потому что это влияние уйдет через семь недель.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы должны знать, что начиная с сегодня и до конца января, ваша словесная и интеллектуальная энергия будет сильной! Вы можете быть аргументированным, потому что вы будете так сильно верить в свои собственные идеи. Мой совет – будьте помягче. Дайте другим слабину. Не нужно убеждать всех соглашаться с вами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

С этого момента до конца января вы можете быть горячими в делах о деньгах, владениях и вашем личном богатстве. Это потому, что вы будете идентифицировать себя с тем, что у вас есть. Остерегайтесь от расточительных расходов. Используйте свои деньги для чего-то нужного и полезного.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Огненный Марс переходит в ваш знак сегодня, где он будет оставаться до конца января. Это означает, что ваша жизнь будет активной! Работайте очень тяжело для того, чего хотите, потому что хотите показать мир, который вы могли бы сделать. Вы будете сражаться за свои причины или за других. Полегче в общении с маленькими людьми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Много фоновой активности может иметь место для остальной части этого месяца и в январе. Возможно, вы не знаете, что происходит, или вы можете знать только с этого момента. Если вы считаете, что кто-то работает против ваших интересов, будьте осторожны. Держите глаза открытыми. Не доверяйте всем и всегда запирайте свою дверь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение оставшейся части этого года, а также в январе, вы сформулируете свои цели и начнете активно их преследовать. Вы можете чувствовать себя конкурентоспособным с другом или группой. Я рекомендую вам заниматься физической активностью с другими – выберите что-то спортивное и энергичное! Вы нуждаетесь в этом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши амбиции будут велики в этом месяце и в январе. Вот почему вы хотите что-то добиться и продемонстрировать свою инициативу. Естественно, вы хотите получить кредит за то, что вы делаете, и хотите быть вашим собственным боссом. Так скажите всем нам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В течение следующих 7-8 недель ваши убеждения будут важны для вас. Вы можете попытаться убедить других согласиться с вами. Конечно, вы хотите путешествовать и расширять свой мир новыми идеями и встречаться с новыми людьми. Вы хотите расти!

Если ваш день рождения сегодня

Вы энергичны, уверены в себе и энтузиазма. Вы – трудный работник, который поднимается на любой вызов. Это год постройки и создания прочных фундаментов. Вы хотите упростить вещи, чтобы направлять свою энергию в одном направлении. Тренировки важны. Возьмите любую физическую дисциплину, чтобы помочь себе. Тяжелая работа и усилия окупятся в этом году!