Ежедневный гороскоп. Суббота 8 сентября 2018

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

После 11:00 сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сопротивляйтесь стремлению ссориться с партнерами и близкими друзьями. Вы любите толкать и парировать, наслаждаясь толчком слов. Однако, когда вы провоцируете других на это, не все это оценивают. Ну что ж. Различные удары для разных людей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня могут состояться финансовые обсуждения о бюджетах и ​​наличии оборудования или персонала. Если это так, есть хорошие шансы, что вы получите то, что хотите. Однако, имея дело с детьми, это может быть совсем другая картина. О, да.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это страстный, кокетливый день. Вы в восторге и в настроении поучаствовать и исследовать общение, искусство, спортивные мероприятия и развлечения с детьми. Имейте в виду, что ваша домашняя рутина, скорее всего, будет прервана сегодня. Это может быть так же незначительно, как сожженный тост.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть идеи о вашем гнезде! Вы хотите сделать ремонт или сделать вещи более привлекательными и чувствовать себя более комфортно. Вы даже можете исследовать возможности приобрести недвижимость. Отчасти это происходит потому, что ваш ум очень жив сегодня и открыт для новых идей!

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас много энергии, чтобы смириться с другими людьми сегодня, потому что вы хотите поговорить с кем-то и вовлечь их в живой обмен. Вот почему это яркий день для тех из вас, кто пишет, учит, действует, покупает или продает. (Следите за своими деньгами и имуществом.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя независимым и мятежным. Вы хотите сделать свое дело и вы хотите, чтобы свобода могла это сделать. Если вы делаете покупки, у вас есть сильное желание получить что-то в частности. Вы также можете сфокусироваться на своих идеях, чтобы заработать больше денег.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это беспокойный день для вас. Ваш правитель Венеры находится в вашем знаке, забитом огненным Марсом. Вы не собираетесь сидеть в темном углу как пыль. О нет. Вы хотите общаться и участвовать в разговоре! Вам нужны увлекательные разговоры и хорошая компания. (Желательно за хорошим столом в хорошем ресторане.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Друг или член группы могут вас удивить сегодня. Или, возможно, вы встретите кого-то, кто является настоящим персонажем? Между тем, некоторые из вас восхищены тайной любовью. (Вы обожаете иметь личную жизнь, вот почему ваш знак делает лучших детективов.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родитель, босс или даже член полиции могут сказать или сделать то, что вас удивляет сегодня. Будьте готовы к этому. (Вероятно, это незначительно.) Сегодня вы можете почувствовать сильную привязанность к другу. Действительно, для некоторых из вас друг может стать любовником.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы поездок будут прерваны сегодня. Выделите дополнительное время, чтобы справиться с неожиданностью, если вы путешествуете в любом месте. Между тем отношения с боссами, родителями и VIP-персонами превосходны. Кто-то хочет, чтобы ваш творческий вклад был сделан на что-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Двойная проверка банковских счетов и вопросов, связанных с наследованием и общим имуществом, поскольку может произойти незначительный сбой. Поймайте это сейчас, прежде чем он превратится в серьезный сбой. Некоторые из вас встретят кого-то другого, возможно, кого-то из другой культуры или зарубежной страны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Держите карманы открытыми, потому что подарки, лакомства и благосклонность от других могут прийти вам сегодня. Вы можете получить денежные средства или помощь. Как бы то ни было, просто скажите: «Спасибо!» Каждый бит помогает. (Мне нравится получать неожиданный подарок.)

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Мартин Фримен и Владимир Епифанцев, певица и актриса Пинк, поэт Расул Гамзатов и король Ричард I Львиное Сердце делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы заслуживаете доверия, верны и щедры. Вы также уверены и хладнокровно. (Вы можете быть перфекционистом.) В этом году вас ждут новые перемены и новые начинания, когда вы начнете новый цикл. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем. Поэтому пришло время прояснить ваши цели. Пришло время взять на себя инициативу. Хорошие новости! В этом году ваша физическая сила возрастет.