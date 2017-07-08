Ежедневный Гороскоп. Суббота 8 июля 2017 г.

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Оповещение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Полнолуние в вершинах Козерога в 9:07 вечера.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшняя полная луна заставляет вас выбирать между требованиями семьи и требованиями вашей карьеры и общественной жизни. Вы не можете угодить всем. Вы знаете это. Однако, с таким большим количеством происходящего дома – вы не можете игнорировать свою личную жизнь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возьмите паузу сегодня, потому что энергия Полной Луны может создать влияние, подверженное несчастным случаям. Замедляйтесь и помните все, что вы говорите и делаете. Возможно, потребуются поездки, связанные с работой. Не принимайте нагрузки больше, чем можете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваше финансовое чутье может быть испорчено из-за сегодняшней Полной Луны. Это особенно касается расходов на социальные и спортивные мероприятия, детей и романтики. Не делайте ничего, о чем позже пожалеете. Если сомневаетесь — ничего не делайте.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня проходит полная Луна, которая находится напротив вашего знака в течение всего года. Это может создать напряженность в отношениях с партнерами и друзьями. Вы можете стать чрезмерным в некотором роде или выйти за рамки с семейным решением или с чем-то связанным с вашим домом. Имейте это в виду.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете справиться с энергией сегодняшней Полной Луны, пока вы не пытаетесь слишком много работать или слишком стараетесь угодить другим. Просто делайте то, что ожидается, и не больше. Каждое полнолуние имеет тенденцию усиливать и искажать суждения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с детьми сегодня. Кроме того, будьте терпеливы с романтическими партнерами и спортивными событиями. Это потому, что полная Луна сегодня может сделать вас слишком эмоциональными или требовательными. Это может также повлиять на ваши финансы и побудить вас тратить слишком много.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодняшняя полная Луна может поставить вас на перекресток. Однако, несмотря на противоположные влияния, которые могут создать конфликт дома, вы не можете игнорировать свою репутацию, свою карьеру и свои обязанности перед другими. Просто держите вещи в перспективе. Это быстрое, краткосрочное влияние.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Помните обо всем, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это несчастный случай для вас из-за энергии Полной Луны. Подумайте, прежде чем говорить или действовать. Не делайте обещаний, которые впоследствии вызовут проблемы, потому что у вас может возникнуть соблазн взять на себя больше, чем вы можете сделать. Будьте умным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что Полная Луна может обмануть вас в слишком больших расходах. У вас может быть импульсивная эмоциональная реакция и вы можете позже пожалеть. Включите тормоза. Помните, что вы делаете. Это настоящие деньги.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня в вашем знаке проходит полное полнолуние, что может создать напряжение между вами и другими, особенно партнерами и близкими друзьями. Не откусывайте больше, чем вы можете пережевать. Не надо слишком остро реагировать ни на что. Просто помните, что энергия Полной Луны исчезнет через 48 часов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете почувствовать стресс на работе или даже пожаловаться на свое здоровье из-за энергии Полной Луны. Это конкретное полнолуние имеет тенденцию вносить что-то лишнее или переусердствовать. Помните об этом. Если вы подозреваете, что в какой-то момент вы собираетесь за борт – потяните вожжи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Из-за Полной Луны у вас возникает соблазн провести большую часть времени в развлечениях. На самом деле, вы можете тратить слишком много денег на социальные мероприятия, спортивные мероприятия, детей или просто получать удовольствие. Напомните себе, что вы реалистичны. Не увлекайтесь.