Ежедневный гороскоп. Суббота 8 декабря 2018

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 4:45 до 7:30 утра. После этого Луна переходит от Стрельца к Козерогу.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваша самая близкая и личная жизнь может быть сегодня публичной. Надеюсь, вам нечего скрывать. (У всех нас есть вещи, которые нужно спрятать.) Поэтому предохраняйтесь от споров с супругом или публичного взрыва гнева.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это замечательный день для путешествий или для чего-то другого. Выйдите из города, если сможете. Идите туда, где вы никогда не были. Если вы не можете путешествовать, тогда будьте туристом на собственном дворе. Запишитесь на курс или узнайте что-то новое!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для обсуждения деловых вопросов, касающихся наследства, совместного имущества, налогов и страховых вопросов, потому что люди будут разумными. На самом деле, они будут щедрыми. Это также уютный, страстный день, который может способствовать горячей романтике.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это приятный, продуктивный день, особенно на работе. Вы получите много из сделанного, потому что чувствуете себя счастливым и здоровым. Отношения с партнерами и близкими друзьями являются гладкими и взаимовыгодными. Вот почему вы чувствуете себя очаровательным и сердечным для всех.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это позитивный для вас день, особенно на работе. Ваше здоровье позволяет чувствовать себя сильным и вы сегодня в основном счастливы. Вам понравится быть с друзьями и людьми, которых вы любите. Вы также будете развлекаться дома, потому что люди находятся в веселом настроении. (Хороший день для вкусного десерта.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это успешный день, потому что ваш стиль общения с другими – это вершины. Это особенно хорошая новость для тех, кто продает, покупает, учит, действует или пишет. Да, вы можете зарабатывать деньги на своих словах! Вы ожидаете сотрудничества от других, и вы это получите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день! Ищите способы увеличить свой доход, потому что они существуют. Подумайте о своих неодушевленных идеях. Однако, когда дело доходит до траты денег, будьте осторожны, потому что у вас возникает соблазн выйти за борт на красивых вещах, это включает в себя изысканную кухню!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете наслаждаться разговорами с ежедневными контактами, братьями и сестрами, родственниками и соседями, потому что все в хорошем настроении и готовы к сотрудничеству. Вы будете привлекать людей и ситуации, которые благоприятны, что делает этот день легким.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для бизнеса и торговли. Не стесняйтесь вступать в финансовые переговоры, потому что вы преуспеете, особенно с чем-то скрытным или за кулисами. Теперь у вас есть счастье, потому что счастливый Юпитер в вашем знаке!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Венерой. Это заставляет вас чувствовать себя общительным для других. Вы хотите общаться и иметь хорошие времена с друзьями. Вы также хотите сидеть сложа руки и позволить кому-то еще служить вам. Почему бы и нет?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Одиночество в прекрасной обстановке понравится вам сегодня, поэтому вы сможете насладиться тихим временем, если вы можете это качать. Тем не менее, отношения с боссами и родителями сегодня очень хороши. Вы можете даже попросить одолжение или благо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это замечательный день, чтобы помириться с друзьями и группами, потому что вам понравится болтаться с другими. Вы готовы согласиться с тем, что хотят другие и наоборот, они тоже хотят угодить вам. Это потому, что сегодня люди находятся в кооперативном настроении.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Дэвид Кэррадайн, Ян Сомерхалдер, Евгений Стеблов, Доминик Монаган и Артем Михалков, журналист Владимир Гиляровский, актрисы Клара Румянова, Алиса Фрейндлих, Марина Голуб, Тери Хэтчер и Ким Бейсингер, дрессировщик Анатолий Дуров, политик Михаил Касьянов, режиссер Максимиллиан Шелл, историк моды и телеведущий Александр Васильев делятся своим днем ​​рождения. Вы веселые, приятные, теплые и щедрые. Вы также очень креативны и решительны, когда хотите чего-то. В этом году вы упростите свою жизнь и построите прочные фундаменты. Усиленный труд и работа окупятся. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.