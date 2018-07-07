Ежедневный Гороскоп. Суббота 7 июля 2018

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 3:00 до 9:15 утра. После этого Луна переходит от Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Умная, оригинальная финансовая идея может произвести впечатление на кого-то, кто сегодня находится в положении власти. Возможно, босс или родитель? Возможно, неожиданная возможность для работы или финансовая ситуация внезапно откроют вам дорогу для того, чтобы сделать твердый выбор в отношении вашего будущего направления. Кто знает?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, выстроенном с диким Ураном. Вот почему это беспокойный, импульсивный день для вас! Остерегайтесь импульсивных действий. Тем не менее, вы можете внезапно построить планы поездок, которые будут вас восхищать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день! Вы наполнены захватывающими идеями, которые кипели на заднем плане. Одна из этих идей может внезапно просочиться и позволить вам установить прочную связь с кем-то о финансовом вопросе или о том, как иметь дело с общей собственностью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Кто-то старше или более опытный может дать вам совет сегодня. Или этот совет может вас удивить. Или, возможно, вы будете делать что-то неожиданное с другом и кем-то старше, кто удивлен этим? Что бы ни случилось, это интересный день. Думайте прежде, чем сделать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы чувствуете себя независимым и даже мятежным. Это нормально. Вообще, восстание оправдано. (Конечно, в глазах человека, который чувствует себя непокорным.) Тем не менее, может произойти что-то необычное, которое фактически упрочает вашу работу или производит впечатление на босса. Выглядит хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Внезапная возможность путешествовать или наоборот, внезапная отмена поездки может повлиять на романтическое свидание. Это может также повлиять на ваших детей. В конечном итоге это, вероятно, будет работать хорошо, потому что дальнейшие планы будут способствовать чему-то более прочному. (Надеюсь.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное, связанное с общим имуществом, наследством или богатством вашего партнера, может произойти сегодня. Как бы то ни было, иронично, создайте большую стабильность дома или внутри вашей семьи. (Например, неожиданное наследование или подарок.) Разве вы не хотите?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Трудно предсказать, что сегодня собирается сделать близкий друг или партнер. Они могут действовать мятежно или требовать большей свободы в отношениях. Или, может быть, они каким-то образом вас удивят? По иронии судьбы, в конечном итоге это заставит вас чувствовать себя более уверенно. Следите за фигурой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня ваша работа будет прервана, возможно, с помощью компьютерных сбоев или проблем с оборудованием. Тем не менее, кто-то более опытный или босс сможет спасти день и обеспечить все, чтобы было мало потерь. Уф!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны проявлять бдительность, потому что есть дети, подверженные несчастным случаям. Неожиданные приглашения на социальные или спортивные мероприятия могут упасть сегодня на колени. Даже удивление от флирта может ускорить ваше сердце! Что бы ни случилось, это облегчит планирование будущего.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то неожиданное у вас дома или внутри вашей семьи произойдет сегодня или поймает вас врасплох. Возможно, кто-то старше, возможно, родитель, спасет день или спасет ситуацию. Неожиданное семейное собрание может состояться, чтобы составить планы на будущее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы полны ярких, умных, оригинальных идей! (Я впечатлен.) Поделитесь этими идеями с другими, потому что кто-то старше или более опытный может помочь вам настроить их. Или, может быть, этот человек будет сидеть сложа руки и просто восхищаться вами? Всегда приятно получить одобрение от кого-то, кто был вокруг блока.

Если ваш день рождения сегодня

Бывший президент США Джордж Буш, цирковой артист-дрессировщик Владимир Дуров, певец Тото Кутуньо и оперная певица Елена Образцова делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы страстны, сильны и напористы. Вы подходите к жизни с большим энтузиазмом! Вы также целеустремлены и упорны в достижении своих целей. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в группе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Настройте свой дом с воспоминаниями об этих отношениях.