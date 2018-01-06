Ежедневный Гороскоп. Суббота 6 января 2018

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений вечером. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это замечательный день для путешествий! Это также замечательный день, чтобы узнать что-то или записаться на курс. Это потому, что вы хотите исследовать больше и раздвинуть свои границы! Поскольку мир должен вам сегодня благосклонно, открой руки!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Доверяйте своим идеям, которые могут быть полезными в том, как вы относитесь к собственности, наследствам и вопросам страхования. Вы увидите новые моменты, которые принесут вам пользу. Поделитесь этой информацией с партнерами и близкими друзьями. Путешествуйте куда угодно, если сможете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Разговор с кем-то рядом с вами (партнером или близким другом) может нанести вам разочарование сегодня. Будут затронуты необычные темы. Поскольку ваш идеализм задет, вы можете увидеть революционный новый способ сделать что-то. Между тем, вы готовы, чтобы улучшить свое здоровье и свою работу!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это фантастический, игривый день! Возьмите выходной, если сможете, потому что хотите повеселиться! Спорт, романтические приключения, театр, искусство и веселое время с детьми — это лишь некоторые области, которые будут полезны для вас. Новая информация о здоровье будет интриговать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы должны хорошо провести время, поэтому вы будете принимать приглашения или продлевать их. Вы чувствуете себя игривым и хотите исследовать новые идеи и действия. Вы можете развлекаться дома сегодня, потому что вы наполнены большим количеством активности, где вы живете!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семейные разговоры будут поощрять необычные, современные идеи сегодня. Вы можете купить что-то современное для своего дома или супер хай-тек. Что бы вы не представили в своем доме сегодня, это будет захватывающе и расширит ваш мир!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Новые люди, новые лица, новые идеи делают этот захватывающий, стимулирующий день! Не стесняйтесь делиться своими мыслями с другими, потому что вы можете мыслить за пределами коробки и накладывать новое видение на вещи. На самом деле, ваши идеи могут заработать деньги! Мега деньги! Путешествия, связанные с работой, волнуют.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы растеряли энтузиазм и переполнены физической энергией! Возможно, это связано с тем, что вы в восторге от новой работы или нового способа повысить ваши доходы. Или вы можете быть в восторге от необычной покупки, особенно того, что является высокотехнологичным, современным или другим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Оставайтесь активными сегодня, чтобы избежать скуки. Любые новые явления вас будут интересовать, особенно путешествовать по иностранным местам или встречаться с необычными людьми. Разговоры будут яркими и стимулирующими — а если нет, вы будете двигаться дальше! «Следующий?»

Козерог (22 декабря 19 января)

Это отличный день для решения любой проблемы, которую вы пытаетесь решить на некоторое время. Ваш ум может внезапно начать новую работу и увидеть новые горизонты. Независимо от того, с чем вы имеете дело, вы принесете новую точку зрения на ситуацию. (Это гениально)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы повлияли на кого-то, кто молод, современен сегодня. Вы можете узнать что-то новое! Этот человек может разжечь страсть внутри вас или познакомить вас с новой группой или с новым способом сделать что-то. В принципе, вам будет интересно узнать что-нибудь новое!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшние боссы, родители и VIP-персоны впечатлены вашими умными идеями. Это может вас удивить, а также их. Как будто кто-то снял шторы, и вы видите вещи свежими, новыми глазами! Или вы можете встретиться с авторитетной фигурой — боссом, родителем, учителем — который открывает для вас совершенно новый мир.

Если ваш день рождения сегодня

Вы добросердечны, проницательны и полезны. Это время завершения, окончания и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Многие отпустят людей, рабочие места, места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. Коммуна с природой. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!