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4 августа 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Суббота 4 августа 2018

22, 23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Телец

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас могут быть отличные идеи. Тем не менее, если вы делаете покупки, будьте осторожны с выходом за борт. Чтобы хеджировать свои ставки, держите свои квитанции в коробке! Тем не менее, вы можете повысить свой доход сегодня (но не упускайте из виду детали).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Юпитером. Это заставляет вас думать, что вещи лучше, чем они есть на самом деле, особенно в финансовом отношении. Это поощряет экстравагантность, глупость и лень. Расслабьтесь – по большей части, это приятный день.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Одиночество в прекрасном окружении понравится вам сегодня, потому что вы хотите расслабиться и побаловать себя стилем! Ваш темп был высок в последнее время, поэтому сделайте себе одолжение и немного отдохните за хорошее поведение. Вы заслуживаете это.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня может быть щедрой подруга, или вы можете быть щедрыми к кому-то. Это сложный день, чтобы согласиться с целями, потому что, скорее всего, эти цели не реалистичны. Они могут быть слишком амбициозными. Вы также можете упускать мелкие детали.

Лев (23 июля — 22 августа)

Люди замечают вас сегодня, что может быть из-за вашей щедрости. Что бы вы ни делали сегодня, вы будете делать широкие, щедрые штрихи, которые кажутся драматичными и впечатляющими. Но вы можете упустить что-то или взять на себя больше, чем сможете. Держите ноги на земле.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы поездок и общение с людьми из других культур привлекают сегодня! Вы стремитесь делать все, что заставляет вас чувствовать себя живее в вашем мире. Просто помните, что сегодня легко выйти за борт. Вы можете немного потянуть свои поводья.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы имеете дело с общим имуществом, наследствами, страховыми случаями и тем, что вы владеете совместно с кем-то другим, будьте внимательны сегодня. Вы могли бы быть слишком отвлеченными или испытывать соблазн отдать ферму. Подумайте дважды обо всем, что связано с совместным использованием.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный, легкий день, потому что Луна противоположна вашему знаку, танцующему с Юпитером в вашем знаке. Это заставляет вас чувствовать себя оптимистично, легко и быстро. Случайная часть – это крошечное предупреждение для вас. Вы не хотите быть слишком отвлеченным. Другими словами, вы хотите знать, что происходит, и вы хотите защитить свои собственные интересы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Чтобы оставаться в безопасности, вы можете дважды проверить что-либо, связанное с вашей работой, или любую задачу, которую вы установили для себя, потому что сегодня легко быть слишком поверхностным. Вы можете упустить что-то. Удостоверьтесь, что у вас не будет сожалений позже.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это приятный, творческий, веселый день! Наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми, а также с искусством, фильмами и миром развлечений. Спортивные мероприятия станут отличным выбором. Однако, не перерасходуйте, пока вы развлекаетесь в любом из этих событий. Будьте разумны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы сегодня можете спрятаться в кокон дома, это вас порадует. И это может быть разумно. Будьте осторожны в семейных дискуссиях, особенно если что-то должно быть разделено, потому что вы склонны не замечать деталей сегодня и быть слишком щедрыми. Предостережение против экстравагантности при покупке дома для семьи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы накачиваетесь сегодня! Вы чувствуете оптимизм и готовы ко всему. Конечно, вы строите большие планы. Все это прекрасно, но помните, что сегодня вы можете переусердствовать или откусить больше, чем можете пожевать. Поэтому, если у вас есть другие мысли о чем-то — слушайте их.

Если ваш день рождения сегодня

Певцы Глеб Самойлов и Луи Армстронг, актрисы Марина Казанкова и  Анастасия Микульчина, актер Билли Торнтон, президент Барак Обама и Меган, герцогиня Сассекс , делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы сильны, уверены, и можете быть мятежными. Вам нравится делать что-то по-своему. Это год, чтобы принять изменения и новые возможности. Ожидайте возбуждения и стимуляции! Естественно, вы должны быть готовы действовать быстро. Сделайте свою личную свободу одной из своих целей в этом году. Наслаждайтесь возможностями путешествий и возможностью расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!

Источник: SAKHALIFE.RU
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