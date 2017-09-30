Ежедневный гороскоп. Суббота, 30 сентября 2017 г.

Предупреждение о луне

Сегодня хороший день для покупок и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам понравится встречаться с друзьями и группами, потому что люди будут рады вас видеть. Фактически, вы можете обсудить некоторые будущие дела.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня личные данные о вашей личной жизни могут обсуждаться вашими родными и коллегами — особенно родителями, боссами и VIP-персонами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сделайте что-нибудь, чтобы оживить свой день сегодня, потому что вы готовы к приключениям! Если вы можете совершить короткую поездку — отлично! Вы даже можете исследовать свой собственный город.

Рак (21 июня — 22 июля)

Разговоры о совместном владении, налогах, долгах и страховых вопросах пойдут хорошо сегодня. Вы также можете обсудить зарплату или активы вашего партнера.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в знаке, который находится напротив вашего знака. Будьте дружелюбны и гостеприимны, а не властны или требовательны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваша сторона Девы загружена, потому что вы хотите быть эффективными. Вот почему вы можете уйти с дороги, чтобы прибрать вещи. Вы также ориентированы на здоровье. Морковный сок?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это потрясающий день для вечеринок, развлечений, спорта и романтики! Повезло вам! Планируйте повеселиться днем или вечером. Если ничего другого — поп-попкорн и смотреть ТВ.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В последнее время и сегодня вы были вялыми, хотя это и суббота, вы, возможно, предпочтете повеселиться дома и просто расслабиться. Это конец недели, и вы хотите перевести дух. Или вы можете пригласить друга.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это занятой, быстро меняющийся день. У вас есть список дел, полный поручений, коротких поездок, разговоров со многими людьми. Вы могли бы также больше читать книг.

Козерог (22 декабря 19 января)

Деньги и денежный поток сегодня на вашей стороне. К счастью, это хороший день для сделок с деньгами, покупки и согласия на финансовые сделки. Но помните об ограничениях оповещения о луне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, вместе с Солнцем, что заставляет вас чувствовать себя сильным, счастливым и уверенным. Это также хороший день, чтобы спросить, чего вы хотите, потому что вы, вероятно, получите это.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Огненный Марс все еще находится напротив вашего знака, где он останется до середины октября, создавая напряжение с партнерами. Для этого требуется терпение с вашей стороны. Собственно, подумайте, что это возможность практиковать терпение — чудесную добродетель.

Если ваш день рождения сегодня

Вы дружелюбны, креативны и изобретательны. Вы также можете быть остроумным и очаровательным! Это год строительства и создания прочных фундаментов. Вы хотите упростить вещи, чтобы направлять свою энергию в одном направлении. Тяжелая работа и усилия окупится в этом году!