Ежедневный Гороскоп. Суббота 30 июня 2018

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Родители должны проявлять бдительность сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Между тем, каждый должен ожидать неожиданных изменений и сбоев в социальных планах, спортивных мероприятиях и любых отношениях с миром развлечений или индустрии гостеприимства. Ожидайте что-то неожиданное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Мелкие приборы могут сломаться сегодня, или могут произойти незначительные поломки, потому что что-то изменит вашу домашнюю процедуру в другом направлении. Что-то может потребовать ремонта. Возможно, кто-то неожиданно постучит в вашу дверь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, потому что это несчастный случай для вашего знака. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. На первый взгляд, новые идеи, новые концепции, новые лица, новые места, новые интродукции и новые впечатления являются вашим направлением сегодня. Оставайтесь на ногах!

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своей денежной сценой, потому что что-то неожиданное повлияет на ваш заработок или ваше имущество. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Тем не менее, у вас могут быть некоторые умные, душевные идеи!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Меркурий в вашем знаке встречается с диким Ураном. Это стимулирует! Это заставляет вас очаровывать каждый яркий, блестящий объект, который вы видите! Вы хотите волнения и приключения, и вас привлекают люди, которые «разные».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный день для вас, потому что Меркурий скрывается в вашем графике, но он забивается Ураном. Это заставляет вас чувствовать, что вам трудно не отставать от вещей. Вы не можете сосредоточиться. Вы чувствуете нерешительность, но в следующий момент вы чувствуете импульсивность. Да, это сумасшедший день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто-то, кого вы знаете, возможно, друг или член группы, каким-то образом удивит вас сегодня. Они могут сделать странное предложение. Что бы ни случилось, крепитесь. Или вы можете встретить настоящего персонажа или кого-то другого и необычного. Это будет познавательный опыт.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Беседа с боссом, родителем или VIP принесет некоторые сюрпризы. Возможно, вам не понравится то, что сказано. Вы могли бы сделать исключение. Не обижайтесь, потому что сегодня люди склонны говорить, не задумываясь. Определенно, не прекращайте свою дневную работу. Сделайте шаг назад и оцените все. Будьте крутым.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас может быть внезапная возможность поехать куда-то сегодня. Скорее всего, ваши планы поездок будут отменены, отложены или изменены. Это потому, что все, что связано с путешествиями, учебой и дальнейшей подготовкой или образованием, сегодня в воздухе. Неизбежные изменения происходят, и вы ничего не можете с ними поделать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Двойная проверка сведений о наследствах, совместном имуществе, банковском деле и страховании, потому что что-то, что вы меньше всего ожидаете, может повлиять на эти области. Что-то может также повлиять на богатство вашего партнера. Поэтому держите глаза открытыми. Может быть, вы получите непредвиденные расходы?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня партнеры и близкие друзья непредсказуемы. Вот почему ваши самые близкие отношения сегодня – это немного не те. Выберите дополнительное время, чтобы вы могли идти в ногу с внезапными планами и новыми идеями, которых вы не ожидали. Просто займитесь спортом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваш рабочий процесс будет прерван с помощью компьютерных сбоев, изменений персонала, отмены назначений или чего-то, чего вы не ожидали. Кто-то может сказать что-то, что вас шокирует. Как бы то ни было, вы можете справиться с этим. Просто будьте в поиске, так что вы можете справиться с тем, что приходит на ваш путь.

Если ваш день рождения сегодня

Пловец Майкл Фелпс и боксёр Майк Тайсон делятся своим днем ​​рождения. У вас есть привлекательное естественное равновесие. Вы общительны, остроумны и добры к другим. В этот напряженный социальный год вы хотите жить в полной мере! Это будет веселое время. Цените счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения, которые будут восхищать.