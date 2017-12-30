Ежедневный Гороскоп. Суббота 30 декабря 2017

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это занятый, быстро развивающийся день! Наслаждайтесь короткой поездкой и разговаривайте с другими. Вы можете наслаждаться чтением, письмом и учебой, потому что ваш ум занят и хочет учиться. Тем не менее, к вечеру все будет в порядке. Не настаивайте на том, чтобы получить свой собственный путь, потому что у вас может быть яйцо на вашем лице.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваше внимание сосредоточено на деньгах, движении денежных средств и доходах. Вы можете ходить по магазинам. Чтобы быть в безопасности, избегайте важных финансовых решений в конце дня и сегодня вечером, потому что именно тогда вы можете пойти по тангенсу, ведущему в никуда. Будьте осторожны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что усиливает ваши эмоции. К концу дня вам будет легко окунуться во что-то. Не заставляйте себя что-то делать, если вы не хотите этого делать. Слушайте этот крошечный голос разума.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день, чтобы сохранить незаметность. Да, вы в рабочем режиме и заняты, но сегодня вечером все не так ясно. Зная это заранее, вы можете быть осторожным. Вы можете избежать плохих решений, просто не отправляясь туда.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией друзей и групп. Наслаждайтесь обменом идеями, потому что кто-то может вдохновить вас на изменение ваших будущих целей. Не уходите за борт этим вечером, особенно с выпивкой или подобным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Люди замечают вас сегодня. На самом деле, люди говорят о вас сегодня, особенно боссы, родители и VIP-персоны. Хорошо быть в курсе этого, чтобы вы могли действовать по-своему. Если вы не уверены в том, что делать этим вечером, ничего не делайте. Не верьте всему, что слышите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Чувства эскапизма сильны сегодня, особенно этим вечером. «Я должен уйти от всего этого!» Наслаждайтесь путешествием сегодня и разговаривая с людьми из других культур и разных стран. Тем не менее, в этот вечер не втягивайтесь во что-то нелепое. Держите свои мысли в себе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы решительны и откровенны, потому что огненный Марс в вашем знаке. Вы готовы преследовать идеи и учиться чему-то новому. Луна усиливает вашу ориентацию на совместное имущество, наследования и общие ценности. Но к вечеру ясность ускользнет от вас! Помните об этом. Держите ум светлым.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку Луна сейчас противоположна вашему знаку, вам нужно немного сотрудничать и идти на компромисс. Не волнуйтесь, потому что это в основном простой день. Однако к вечеру вас может смутить то, что от вас ожидается что-то. Не придите к выводам. Не предполагайте ничего.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сильный день, чтобы работать и быть продуктивным, потому что вы чувствуете себя хорошо! Однако к вечеру ваша эффективность снизится из-за какой-то путаницы. Люди нерешительны — даже обманчивы. Не обманывайте себя. И не обманывайте других. Будьте осторожны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это пятница, и вы в настроении играть! Наслаждайтесь временем с друзьями. Игровые мероприятия с детьми будут привлекать наряду со спортивными мероприятиями. Не заставляйте себя сегодня вечером, особенно не переусердствуйте ничем, что лишает вас хорошего суждения. Предупрежден — значит вооружен.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы можете побыть дома сегодня и сосредоточиться на членах семьи или просто расслабиться – это вас порадует. С таким большим успехом у вас много всего в вашей тарелке. (Особенно путешествия и планы школы.) К вечеру ваш правитель Нептун будет расходиться с Луной, которая может создать путаницу. Внимание.

Если ваш день рождения сегодня

Вы энергичны, оптимистичны и дружелюбны. Вы также амбициозны и решительны. Это год учебы и обучения. Вы будете тратить время на размышления. Поскольку ваши духовные или религиозные убеждения будут иметь высокий приоритет, вы можете исследовать медитацию, йогу или другие дисциплины. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.