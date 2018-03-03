Ежедневный Гороскоп. Суббота 3 марта 2018

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, а это значит, что вы должны идти более на уступки, когда имеете дело с другими. Сатурн находится на картине, заставляя всех немного выглядеть печально и мрачно. Это временно, и это не очень важно, но оно есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сделайте все возможное, чтобы быть оптимистичным, чтобы иметь дело с людьми на работе или с любой задачей, которую вы поставили перед собой сегодня. Это может быть жесткое отношение к авторитетным данным. Если это так, это ограничительное влияние будет кратким. Сегодня жизнь немного сложна.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете быть недовольны своей долей в чем-то или беспокоиться о своем долге. Возможно, вам не понравятся результаты наследования или как разрешено совместное использование. Вы чувствуете себя забытым. Жизнь тяжела. Но это чувство кратковременно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с членами семьи будут немного сложными. Это все, что можно сказать. Просто справляйтесь с изяществом и терпением, и оно исчезнет. Очень короткое влияние.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете беспокоиться о чем-то. Это правда, что большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не произойдет. Но беспокойство – это просто привычка. Помните, что говоря: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам что-то делать, но вы никуда не двигаетесь».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня финансовые вопросы могут быть мрачными. Вы можете быть разочарованы своими заработками или вашей справедливой долей чего-то. Или вы можете почувствовать, что у вас ошибка в счете или что-то не заплатили. Бывает. Это неважно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, который находится в противоречии с суровым Сатурном. Каждый почувствует это сегодня, потому что это немного удручает. Это означает, что жизнь тяжелая. Возникают препятствия. Возникают небольшие проблемы. Они маленькие, но раздражающие, и вы чувствуете, что получаете короткий конец палки во вселенной.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня легко погрузиться в мрачное, суровое настроение, особенно то, что проявляется в жалости к себе. Хорошей новостью является то, что это мимолетное влияние. Если вам повезет, вы даже этого не заметите. Не о чем беспокоиться. Расслабьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, вам будет трудно общаться с подругой сегодня или членом группы. Внезапно этот человек находится в вашем лице, и они являются критическими или требовательными или несовместимыми или все вышеперечисленное. Сделайте глубокий вдох и смягчитесь. Сегодня это влияние кратковременно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня немного трудный день, чтобы иметь дело с родителями и авторитетными деятелями. По какой-то причине эти обмены будут жесткими. Кто-то может требовать или критиковать вас. У всех нас есть те дни, и мы все встречаем этих людей (иногда слишком часто). Улыбнись и перенеси это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте спорных дискуссий о политике, национальности и религии сегодня, потому что эти разговоры будут угнетать. Кто-то узнает больше и заставит вас чувствовать себя крошечным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это плохой день, чтобы обсудить, как поделиться чем-то или разделить что-то, потому что вы будете разочарованы. Даже не туда. Кто-то, кто находится в состоянии власти, может попросить вас рассказать о себе. Это всегда весело. Просто будьте терпеливы, потому что это негативное влияние кратковременно!

Если ваш день рождения сегодня

Вы популярны. Ваши идеалы важнее вашего личного комфорта. Вы умный, юмористический и более серьезный, чем кажется. В этом году – год власти! Будут большие решения и основные достижения! Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Вы достигнете власти и лидерства в своих отношениях с другими. Ключевая активность!