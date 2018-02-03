Ежедневный Гороскоп. Суббота 3 февраля 2018

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 2 утра до 5 вечера. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Потому что вы энергично разговариваете с другими людьми сегодня, вы будете эффективно общаться с группами. Да, вы лидер группы! Вы можете возбудить молодых людей или наоборот, они будут подпитывать вас. Это прекрасный день, чтобы подумать о ваших будущих целях. Кто они такие?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете эффективно разговаривать с боссами и родителями. Люди, которые будут властвовать, будут слушать вас из-за вашего энтузиазма. Когда вы твердо верите во что-то, легко убедить других в этом. Вы также быстро защищаете свои идеи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это потрясающий день для изучения чего-то нового, потому что у вас много умственной энергии. Вы будете в восторге от изучения психологии, философии, религии и дискуссий об астрологии или других эзотерических предметах, потому что вы хотите расширить свой ум посредством изучения и беседы с другими.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете бороться за защиту своих прав, когда речь заходит об общей собственности, наследованиях или страховых спорах. Вы могли бы также выступать от имени кого-то другого. Вы можете использовать свой интеллектуальный энтузиазм, чтобы подчеркнуть детали.

Лев (23 июля — 22 августа)

Беседы с другими являются живыми и интересными сегодня! Вы не только интеллигентно почитаете что-то, вы привлечете кого-то к вам (возможно, более молодого), который такой же живой и разговорчивый. Это отличный день, чтобы помириться с партнерами и близкими друзьями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас сегодня у вас много энергии, чтобы вкалывать на работе. Кроме того, все, что вы достигнете, будет удовлетворять вас. Обсуждения с коллегами будут оживленными. Ищите способы сделать улучшения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Творческие настроения сегодня горячи. Это также напряженный день с детьми, спортивные мероприятия, социальные мероприятия и приглашения на забавные мероприятия. Ожидайте, что люди будут предъявлять требования к вашему времени. Используйте свои навыки Весов для того, чтобы жонглировать всем этим и по-прежнему наслаждаться собой. Конечно, вы можете это сделать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас много энергии для ремонта дома. Вы можете снести что-то, чтобы вы могли начать все заново. Вы имеете в виду бизнес! Точно так же семейные дискуссии будут живыми и продуктивными. Могут также возникать спонтанные развлечения дома. (Запасите холодильник).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня ваш ум жив и бодр, поэтому это прекрасный день, чтобы писать, преподавать, редактировать, действовать или продавать. Короткие поездки понравятся. Давайте посмотрим правде в глаза – это тот день, когда вы пытаетесь сделать все одной рукой, пока едете на велосипеде.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете агрессивны в финансовых дискуссиях. Вы будете защищать свои интересы. У многих из вас будут интересные идеи, в то время как другие будут в восторге от покупки чего-то или покупки в целом. Это энергичный день денег!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы очень заняты. Вы полны идей и мысленно продвинете любой проект, который вас интересует. Вы не стесняйтесь брать на себя ответственность и управлять вещами. Вы также готовы убедить других согласиться с вами, потому что сегодня у вас много умственной энергии. О, да.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Исследования любого рода пойдут хорошо сегодня, потому что вы сосредоточены, намерены, энергичны и настойчивы. Вы намерены продолжать копать ответы, пока не найдете то, что ищете. Это классический день для некоторых секретов. (Будьте осторожны.)

Если ваш день рождения сегодня

У вас активный ум. Вы цените свою свободу, особенно свою интеллектуальную свободу. Вы очень сострадательны к другим. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это также год обучения и учебы. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.