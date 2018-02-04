АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-42
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.04
 70.10
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 4 февраля 2018
04.02.2018, 4:20
Желток
Скандал
1-ый вице-спикер Ил Тумэна публично принял богатый подарок?
04.02.2018, 1:06
Общество
Сегодня день рождения руководителей
03.02.2018, 22:00
Общество
Видео
В Якутске пенсионеры облились водой при -40 градусах
03.02.2018, 20:09
Общество
Егор Борисов сделал подарок Анегине Ильиной
03.02.2018, 18:44
Общество
Поздравление ветерана с 75-й годовщиной Сталинградской битвы
03.02.2018, 13:57
Республика
Якутия получит 363 млн 
03.02.2018, 11:51
Республика
Что нового в скандальной отрасли Якутии?
03.02.2018, 9:20
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
03.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 3 февраля 2018
03.02.2018, 1:08
Культура & Образование
Якутская оперная певица выступила на «Российско-армянском творческом мостике» в Санкт-Петербурге
03.02.2018, 1:05
Культура & Образование
Сегодня день рождения артистки
03.02.2018, 1:01
Происшествия
Экстра
Борис Попов заявил, что мы обязаны исполнять его приказы: экс-замглавы Нюрбинского района
02.02.2018, 19:33
Общество
Московская художница напишет Якутию
02.02.2018, 17:58
Республика
Генофондные питомники помогут сохранить якутскую корову
02.02.2018, 17:50
Происшествия
Пьяным захотелось покататься — угнали два автомобиля
02.02.2018, 17:40
Красота & Здоровье
Якутия получит более 360 млн рублей на реконструкцию онкоцентра
02.02.2018, 17:30
Экология
В Вилюйском улусе обнаружен фрагмент ракеты-носителя
02.02.2018, 17:20
Происшествия
По вине пьяного рыболова пострадал ребенок
02.02.2018, 17:10
Желток
Паб «Дикая утка» переходит на круглосуточный режим работы
02.02.2018, 17:00
Спорт
Павел Пинигин: CAS вынес единственно верное решение в отношении наших спортсменов.
02.02.2018, 16:45
Общество
Выбираем моторное масло с «Туймаадой-Нефть»
02.02.2018, 16:30
Общество
«Айтишникам» Якутии нужно консолидироваться
02.02.2018, 16:15
Общество
СОБРовцы провели урок патриотизма для школьников
02.02.2018, 15:55
Общество
15 февраля предпринимателей ждут в Роспотребнадзоре
02.02.2018, 15:45
Общество
Кто вышел в финал «Саха КВН» среди школьных команд?
02.02.2018, 15:35
Культура & Образование
В музее Ярославского открылась выставка к 75-летию победы под Сталинградом
02.02.2018, 15:25
Общество
867 пассажиров прошли санитарный контроль в январе
02.02.2018, 15:15
Общество
Якутяне возложили венки к мемориальной плите города-героя Сталинграда
02.02.2018, 15:05
Общество
В Якутске поздравили участника Сталинградской битвы Петра Рыбкина
02.02.2018, 14:55
Общество
Фотофакт
Мегино-Кангаласский улус запустил акцию «Якутия выбирает»
02.02.2018, 14:43
Столица
Жители Якутска предложили Айсену Николаеву построить мост, дом престарелых, частную школу
02.02.2018, 14:32
Общество
Минмолодежи Якутии сняло ролик к юбилею Сталинградской битвы
02.02.2018, 14:15
Экология
Школьники Якутска собирают макулатуру
02.02.2018, 13:53
Республика
«Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» готова к росту объемов груза
02.02.2018, 13:45
Республика
Правительство Якутии ответило на острые вопросы верхневилюйцев
02.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Почему похмелье становится с возрастом сильнее
02.02.2018, 13:15
Республика
25 сельских клубов республики обновили звуковое и световое оборудование
02.02.2018, 13:00
Культура & Образование
Уникальный проект «Легенды музея» выехал в Мегино-Кангаласский улус
02.02.2018, 12:50
Республика
Юрий Трутнев прибыл в Южную Якутию
02.02.2018, 12:40
Культура & Образование
Слепили фигуры из снега заключенные в Якутии
02.02.2018, 12:30
Экономика
Режим работы касс «Сахатранснефтегаза» на 3 февраля
02.02.2018, 12:20
Экономика
«Ассоциация строителей Амуро — Якутской магистрали» готова к росту объемов груза
02.02.2018, 12:10
Происшествия
Многодетный отец за неуплату алиментов приговорен к 6 месяцам исправительных работ
02.02.2018, 12:00
Культура & Образование
Кюнна Игнатова: странная смерть самой красивой актрисы СССР
02.02.2018, 11:50
Политика
Ряды кандидатов в президенты поредели
02.02.2018, 11:40
Происшествия
За «липовые» справки об инвалидности суд наказал мать и дочь
02.02.2018, 11:30
Общество
Якутия на 17 месте в России по итогам Дельфийского рейтинга регионов
02.02.2018, 11:20
Происшествия
Оленевод под парами алкоголя убил нового работника
02.02.2018, 11:11
Общество
Дети-сироты призывают якутян соблюдать ПДД
02.02.2018, 11:00
Столица
Экстра
В школах Якутска объявлен карантин
02.02.2018, 10:50
Спорт
Борьба до последней секунды! Итоги первого дня чемпионата Якутии
02.02.2018, 10:40
Республика
Жители села Бердигестях обеспечены бесперебойным теплоснабжением
02.02.2018, 10:30
Общество
В Якутске замглавы Следственного комитета РФ провел личный прием граждан
02.02.2018, 10:20
Сахалыы
“Күрүлгэн”: түмүк сотору тахсыа
02.02.2018, 10:10
Общество
Егор Борисов: Мы свято чтим имена всех героев Сталинграда
02.02.2018, 10:00
Происшествия
Резонанс
Доктор-косметолог из Якутии запустил хештег в поддержку зверски избитой девушки
02.02.2018, 9:50
Общество
В Якутии пройдет мониторинг доступности жилья для людей с ОВЗ
02.02.2018, 9:40
Культура & Образование
Учи английский с отдыхом на Адриатическом море!
02.02.2018, 9:30
Сахалыы
Видео
Сунтаарга сылгыһыт биир сырыыга түөрт адьырҕаны бултаата
02.02.2018, 9:20
Экономика
Получатели «дальневосточных гектаров» получили 246 миллионов рублей господдержки
02.02.2018, 9:14
Экономика
Два крупных алмаза найдены в Якутии
02.02.2018, 9:10
Спорт
Юные футболисты Алданского района, не взирая на трудности, идут к победам
02.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 2 февраля 2018
02.02.2018, 1:04
Общество
Сегодня день рождения руководителей и звезд эстрады
01.02.2018, 23:38
Желток
Вместо банкета – товарищеский матч
01.02.2018, 21:13
Происшествия
Варим, парим, мерзнем: В Булгунняхтахе повара детского сада почти неделю работают в стылом помещении
01.02.2018, 18:00
Спорт
Турнир «Хаҥалас хапсаҕайа» на призы главы Хангаласского улуса состоится вначале февраля
01.02.2018, 17:50
Экономика
Трутнев: регионы должны ускорить процедуры, следующие за выдачей дальневосточного гектара
01.02.2018, 17:40
Происшествия
В Якутске за антисанитарию прикрыли кафе «Чайхана Ташкент»
01.02.2018, 17:20
Финансы
Интервью
Что такое «закредитованность» и как от нее избавиться?
01.02.2018, 17:10
Столица
Успевайте подать заявки на участие в VI деловой игре «Молодежь – энергия развития города Якутска»
Архив новостей
Футуролог
4 февраля 2018, 6:00
93

Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 4 февраля 2018

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна находится в Весах, что на 180 градусов противоположно Овну. Это означает, что вам нужно немного поработать с другими. Быть внимательным, быть вежливым. Будьте полезны: смотрите на то, что говорят другие, даже если вы этого не делаете. (Это просто требует определенного стиля и дисциплины.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это позитивный день на работе! Отношения с коллегами являются приподнятыми и поддерживающими, и ваши отношения с клиентами и людьми, связанными с работой, счастливы. Если вы не работаете, эта же положительная энергия будет применяться к любой задаче, которую вы задали для себя сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это игривый, нежный день. Используйте любую возможность сделать что-то другое, потому что вам нужна стимуляция! Романтика многообещающая. Вы можете наслаждаться забавными занятиями с детьми. Вам обязательно понравятся спортивные и игровые мероприятия.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это конец недели, и вы хотите поднять ноги и отдохнуть дома. Заказывайте. Дайте себе перерыв. Окунитесь в свое одиночество или пригласите гостей на пиццу и пиво. Наслаждайтесь сдержанным праздником конца недели, потому что вы этого заслуживаете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваши коммуникативные навыки сегодня на вершине! Вот почему это хороший день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, актерством или любым видом написания или редактирования. Вы будете сотрудничать, дипломатично и артикулировать. Естественно, эти великие умственные навыки будут сиять в любой веселой, социальной ситуации.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы видите способы повысить свой доход сегодня или заботиться и поддерживать то, что у вас есть. (Вам это нравится, когда что-то есть в билетах, хотя это легче сказать, чем сделать.) Тем не менее, мотивация – это  все. Если вы хотите, чтобы ваши финансы были организованы – начните.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, который повышает вашу осведомленность и ваши чувства ко всему вокруг вас. В течение двух дней каждый месяц Луна находится в вашем знаке, и за это время вы почувствуете более сильную потребность осторожно относиться к другим. Это также приносит вам немного дополнительной удачи!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете отказаться от чего-то и расслабиться сегодня, особенно дома. (Раки чувствуют то же самое.) Некоторые могут захотеть устроить вечеринку, но большинство захочет отдохнуть дома перед телевизором с какой-нибудь вкусной едой. Наслаждайтесь семейной ночью с любимыми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для общения с друзьями и группами сегодня. Все виды встреч и общения порадуют вас, особенно волонтерскую работу или помощь благотворительной организации. Сюда также входят семейные вечеринки. Выделите некоторое время сегодня, чтобы определить свои надежды и мечты о будущем. Знайте, чего хотите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, у вас может быть финансовая дискуссия с боссом, родителем или кем-то из авторитетных людей сегодня. Если это так, другие могут также знать об этом, потому что кажется, что ваш личный бизнес сегодня немного популярен. (?) Идите за тем, что вы хотите, потому что вы можете получить его.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Встряхнитесь сегодня! Сделайте что-то другое. Вам нужно сменить декорации и получить некоторую стимуляцию! То, что вы действительно хотите – это захватывающее приключение, но соглашайтесь с тем, что вы можете, делая что-то другое. Попробуйте сделать что-нибудь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам удастся получить подробные сведения о банковских услугах, страховых вопросах, наследованиях и совместной собственности. Вы не можете игнорировать этот материал навсегда. Оставайтесь на высоте, чтобы вы знали, что происходит.

Если ваш день рождения сегодня

Вы являетесь оригинальным мыслителем и отличным решателем проблем. Вы также смело выставляете свои убеждения. В этом году – год власти! Большие решения и основные достижения! Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!

comments powered by HyperComments
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.01.2018, 5:30
Политика
Эксклюзив
Депутату Тумусову устроили травлю на его пресс-конференции
30.01.2018, 21:58
Политика
Фотофакт
Якутянка на встрече с Путиным
29.01.2018, 9:20
Происшествия
Жительницу Якутии сняли с самолета в Дубай из-за курения
29.01.2018, 12:18
Желток
Позитив
Звездная блондинка якутской эстрады в третий раз стала мамой!
30.01.2018, 13:49
Происшествия
Экстра
Дело экс-главы Попова: Якутский горсуд привлек свидетелем министра
30.01.2018, 19:14
Политика
Эксклюзив
Федот Тумусов: Россия в опасности, как СССР в 90-ые!
29.01.2018, 9:30
Политика
Резонанс
Членство арестованного главы в ЕР приостановлено
02.02.2018, 12:00
Культура & Образование
Кюнна Игнатова: странная смерть самой красивой актрисы СССР
29.01.2018, 21:36
Экология
Резонанс
Прокуратура разбиралась с публикацией на SakhaLife
03.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 3 февраля 2018
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
03.02.2018

Егор Борисов сделал подарок Анегине Ильиной

Культура & Образование
03.02.2018

Якутская оперная певица выступила на «Российско-армянском творческом мостике» в Санкт-Петербурге

Экология
02.02.2018

В Вилюйском улусе обнаружен фрагмент ракеты-носителя

Общество
02.02.2018

Выбираем моторное масло с «Туймаадой-Нефть»

Республика
02.02.2018

Правительство Якутии ответило на острые вопросы верхневилюйцев

Экономика
02.02.2018

Режим работы касс «Сахатранснефтегаза» на 3 февраля

Экономика
02.02.2018

«Ассоциация строителей Амуро — Якутской магистрали» готова к росту объемов груза

Культура & Образование
02.02.2018

Кюнна Игнатова: странная смерть самой красивой актрисы СССР