Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 4 февраля 2018

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна находится в Весах, что на 180 градусов противоположно Овну. Это означает, что вам нужно немного поработать с другими. Быть внимательным, быть вежливым. Будьте полезны: смотрите на то, что говорят другие, даже если вы этого не делаете. (Это просто требует определенного стиля и дисциплины.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это позитивный день на работе! Отношения с коллегами являются приподнятыми и поддерживающими, и ваши отношения с клиентами и людьми, связанными с работой, счастливы. Если вы не работаете, эта же положительная энергия будет применяться к любой задаче, которую вы задали для себя сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это игривый, нежный день. Используйте любую возможность сделать что-то другое, потому что вам нужна стимуляция! Романтика многообещающая. Вы можете наслаждаться забавными занятиями с детьми. Вам обязательно понравятся спортивные и игровые мероприятия.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это конец недели, и вы хотите поднять ноги и отдохнуть дома. Заказывайте. Дайте себе перерыв. Окунитесь в свое одиночество или пригласите гостей на пиццу и пиво. Наслаждайтесь сдержанным праздником конца недели, потому что вы этого заслуживаете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваши коммуникативные навыки сегодня на вершине! Вот почему это хороший день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, актерством или любым видом написания или редактирования. Вы будете сотрудничать, дипломатично и артикулировать. Естественно, эти великие умственные навыки будут сиять в любой веселой, социальной ситуации.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы видите способы повысить свой доход сегодня или заботиться и поддерживать то, что у вас есть. (Вам это нравится, когда что-то есть в билетах, хотя это легче сказать, чем сделать.) Тем не менее, мотивация – это все. Если вы хотите, чтобы ваши финансы были организованы – начните.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, который повышает вашу осведомленность и ваши чувства ко всему вокруг вас. В течение двух дней каждый месяц Луна находится в вашем знаке, и за это время вы почувствуете более сильную потребность осторожно относиться к другим. Это также приносит вам немного дополнительной удачи!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете отказаться от чего-то и расслабиться сегодня, особенно дома. (Раки чувствуют то же самое.) Некоторые могут захотеть устроить вечеринку, но большинство захочет отдохнуть дома перед телевизором с какой-нибудь вкусной едой. Наслаждайтесь семейной ночью с любимыми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для общения с друзьями и группами сегодня. Все виды встреч и общения порадуют вас, особенно волонтерскую работу или помощь благотворительной организации. Сюда также входят семейные вечеринки. Выделите некоторое время сегодня, чтобы определить свои надежды и мечты о будущем. Знайте, чего хотите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, у вас может быть финансовая дискуссия с боссом, родителем или кем-то из авторитетных людей сегодня. Если это так, другие могут также знать об этом, потому что кажется, что ваш личный бизнес сегодня немного популярен. (?) Идите за тем, что вы хотите, потому что вы можете получить его.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Встряхнитесь сегодня! Сделайте что-то другое. Вам нужно сменить декорации и получить некоторую стимуляцию! То, что вы действительно хотите – это захватывающее приключение, но соглашайтесь с тем, что вы можете, делая что-то другое. Попробуйте сделать что-нибудь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам удастся получить подробные сведения о банковских услугах, страховых вопросах, наследованиях и совместной собственности. Вы не можете игнорировать этот материал навсегда. Оставайтесь на высоте, чтобы вы знали, что происходит.

Если ваш день рождения сегодня

Вы являетесь оригинальным мыслителем и отличным решателем проблем. Вы также смело выставляете свои убеждения. В этом году – год власти! Большие решения и основные достижения! Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!