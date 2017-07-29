Ежедневный Гороскоп. Суббота, 29 июля 2017 г.

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Уведомление о луне

Избегайте покупки или больших решений с 5:15 вечера до 8:30 вечера сегодня. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В какой-то момент сегодня разговор с партнером или близким другом может быть немного напряженным, потому что кто-то, скорее всего, расстроится. Это произойдет внезапно, как небольшой взрыв. Будьте спокойны и продолжайте.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с коллегами могут быть немного обидными сегодня, потому что что-то неожиданное вызовет некую проблему. Кто-то может чрезмерно эмоционально реагировать. Или, возможно, что-то неожиданное повлияет на вашу рабочую среду или даже ваше здоровье. Идите медленно. Глубоко дышите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Родители должны будут быть терпеливыми со своими детьми сегодня, потому что, скорее всего, произойдут обиды и их последствия. Подобным образом, пары должны быть терпеливыми друг с другом, потому что это классический день для недоразумений. Сегодня люди чувствительны! Не проверяйте чувства.

Рак (21 июня — 22 июля)

Оглядите внимательно своих женских родственников сегодня, потому что кто-то из них может взорваться неприятно в вашем направлении. Это может быть вызвано неожиданным событием дома или чем-то, что кто-то много говорит. В любом случае, нервы людей истощаются, и они чувствительны к критике и неожиданным изменениям. Оставайтесь холодным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Подумайте, прежде чем говорить сегодня, потому что вы можете сказать то, о чем позже сожалеете. На самом деле, подумайте, прежде чем говорить что-нибудь или сделать что-нибудь, чтобы избежать несчастного случая сегодня, потому что в какой-то момент многие люди будут импульсивными и могут болезненно ответить. Предупрежден – значит вооружен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это не очень хороший день для покупки, особенно после обеда, потому что проблемы неустойчивы, и люди непредсказуемы. Вы можете почувствовать эмоциональное напряжение и в конечном итоге тратить деньги так, что потом будете сожалеть. Будьте умны и успокойтесь. Никогда не недооценивайте силу вежливости.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, противостоящем Урану, что заставляет вас чувствовать себя беспокойным и неустроенным. Это не ваша вина. Не беспокойтесь о себе. На самом деле, прощайте, если вы почувствуете, как кто-то очень раздражен. Просто не говорите ничего, о чем вы пожалеете позже. (Возможно, сразу!).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Переждите сегодня, потому что-то может повлиять на вас и разрушить ваши планы. Не волнуйтесь – сегодня это происходит со многими людьми. К счастью, это будет относительно незначительно. Секрет состоит в том, чтобы не быть ошеломленным чем-то неожиданным, особенно эмоциональной реакцией на что-то. Оставайтесь холодным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Друг, вероятно, женщина, может бросить на вас все домашние дела или сделать то, что вас удивляет сегодня, а на самом деле раздражает. Ваш выбор ответа – ваше решение, конечно. Но не ухудшайте ситуацию. Иногда вы можете быть довольно глупым. Правда?

Козерог (22 декабря 19 января)

Вы можете слишком остро реагировать на то, что сегодня говорит босс, родитель или VIP, что не будет правильно. Поэтому умерьте вашу реакцию. Зачем терять лицо? Возможно, вы тот, кто говорит что-то, что заставляет других чрезмерно реагировать. В любом случае, будьте осторожны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте спорных тем сегодня, потому что люди эмоционально чувствительны и чрезмерно раздражительны. Они будут реагировать почти на все, что вы говорите, а это значит, что лучше всего оставаться в безопасности. Старайтесь не реагировать на то, что говорят другие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Споры об общей собственности, наследованиях и всем, что у вас есть вместе с другими, могут внезапно возникнуть сегодня, особенно поздно вечером. К сожалению, они ничего не добьются. Они будут просто раздражать всех, включая вас. Вам это не нужно. Поэтому избегайте неприятностей!