Ежедневный Гороскоп. Суббота 28 июля 2018

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что сегодня легко переоценить ситуацию, особенно в отношении общей собственности, наследования и всего, чем вы владеете совместно с кем-то другим. Подумайте дважды, прежде чем принимать решение. И, прежде всего, не отдавайте ферму.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны с обещаниями, которые вы делаете перед родителями, боссами и VIP-персонами сегодня. Вы можете перенапрячь себя, потому что хотите кому-то угодить. Не пытайтесь делать невозможное. Не пытайтесь произвести впечатление на кого-то. Будьте реалистичным. Дайте крайний срок, который вы можете доставить – с легкостью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас есть мечты о будущем путешествии или учебе или о том, что расширит ваш мир. Это замечательно! Не отвергайте эти мечты. Однако сегодня они могут быть нереалистичными, потому что они слишком амбициозны. Но, может быть, нет? Может быть, вы можете их достичь?

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы чувствуете себя дерзким и уверенным, когда речь идет об обмене активами других людей сегодня. Вы чувствуете себя богатым, и поэтому вы чувствуете себя щедрым и, возможно, даже немного случайным. Но никогда нельзя быть случайным в деньгах. (Особенно, когда деньги распределяются между другими.) Знайте, что вы делаете. Будьте реалистичным. Не делайте ставку на ферму

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, вы не обещайте больше, чем можете сделать члену семьи или близкому другу или партнеру сегодня, даже если у вас возникнет соблазн сделать это. Для вас это может показаться нереальным. Тем не менее, будьте осторожны. (Так легко обманывать себя.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не стоит переоценивать то, что вы можете сделать сегодня. Аналогичным образом, будьте реалистичными, если вы тренируетесь в тренажерном зале или занимаетесь физическими упражнениями или делаете что-либо, связанное с вашим здоровьем, не переусердствуйте. (Вы почувствуете это завтра!) Будьте мудрыми и останетесь в реальности сегодня. Вы можете сделать это.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы в партийном режиме! Вы хотите поиграть, вы хотите повеселиться, вы хотите насладиться спортивными событиями, вы хотите общаться, вы хотите выразить себя творчески, и вы хотите флиртовать и чувствовать себя соблазнительными. Это веселый день! Некоторые из вас также будут наслаждаться игровыми занятиями с детьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В семейных дискуссиях сегодня, будьте разумным. Не обещайте Луне! (О да, у вас будет соблазн сделать это.) Не преувеличивайте. Не предлагайте слишком много. Не требуйте слишком многого. Найдите это разумное среднее, потому что оно существует, и это самый мудрый, безопасный выбор.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это приятный день, поэтому вам понравится разговаривать с членами семьи, особенно с женщинами-знакомыми, друзьями и родственниками. Вы хотите, чтобы дискуссии с другими были реальными, серьезными и, надеюсь, глубокими. Вы не хотите тратить время на психопатов или болтовню.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы чувствуете себя финансово уверенными и щедрыми. Вы не боитесь думать в больших терминах, когда речь заходит о денежных сделках, покупках или вашей способности зарабатывать. Это хорошо. Хотя это бросает вызов логике, большая часть финансового богатства связана с вашими убеждениями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы чувствуете, что можете что-то сделать. Джеки Глисон сказала: «Если у вас есть это, и вы знаете, что у вас есть это, тогда у вас есть это. Если у вас есть это и вы не знаете, что у вас это есть, у вас его нет. Если у вас его нет, подумайте, что у вас есть это, тогда у вас это есть».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день, потому что вы верите в себя. Больше, чем любой другой знак, ваша вера в то, что возможно, может фактически повлиять на то, что вы проявляете в своей жизни. Как правило, это служит ограничением. Но это может быть возможность!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Владимир Басов, актриса и ведущая Юлия Меньшова, основательница знаменитого издательского дома Burda – Энне Бурда и Жаклин Кеннеди делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вам нужно разнообразие и стимуляция в вашей жизни. Вы динамичны, оптимистичны, дружелюбны и энергичны! В этом году пришло время прояснить ваши цели, потому что вас ждут новые начинания и захватывающие изменения. Возьми инициативу в свои руки! То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. В этом году ваша физическая сила возрастет.