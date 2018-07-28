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Ежедневный Гороскоп. Суббота 28 июля 2018
28.07.2018, 0:25
Общество
Сегодня день рождения руководителей, депутата, артиста и журналиста
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать тьму среди дня.
27.07.2018, 21:12
Столица
В столице продолжается подготовка к отопительному сезону
27.07.2018, 21:08
Столица
В Якутске чествовали работников торговли и общественного питания
27.07.2018, 19:00
Столица
​По инициативе Гордумы введена электронная запись на выдачу разрешений по добыче охотничьих ресурсов
27.07.2018, 18:00
Происшествия
У посетительницы ТЦ незаметно «увели» сумку
27.07.2018, 17:50
Общество
В ходе рейдов полиция и приставы арестовали 22 должника
27.07.2018, 17:40
Столица
Сразу три школы в Якутске отпразднуют новоселье
27.07.2018, 17:30
Общество
Бампербол на пляже — благотворительная игра в помощь Саше Окоемову
27.07.2018, 17:20
Республика
Якутии нужна новая лесопожарная техника
27.07.2018, 17:10
Столица
МинЖКХ обратило внимание на некачественный капремонт домов в Якутске
27.07.2018, 17:00
Спорт
Резонанс
«Это абсолютная неправда». Открытое письмо теннисистов Якутии
27.07.2018, 16:50
Общество
Резонанс
В Якутске вышли на митинг пострадавшие от краха банка «Таатта»
27.07.2018, 16:40
Столица
На озере Щорса прошли городские соревнования по рыбалке
27.07.2018, 16:30
Экология
Сегодня вечером начнется запись на подачу заявки на охоту
27.07.2018, 16:20
Экономика
28 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
27.07.2018, 16:10
Республика
Крупные пожары в Якутии локализованы
27.07.2018, 16:00
Экономика
Перевозчики не против электронной очереди на переправе «Якутск – Нижний Бестях»
27.07.2018, 15:50
Экология
Большая вода в Аргахтахе начинает убывать
27.07.2018, 15:40
Экономика
В Якутии бивни мамонтов планируют продавать через электронные торги
27.07.2018, 15:30
Происшествия
Неисправность самолета привела к задержке рейса Якутск — Красноярск
27.07.2018, 15:20
Столица
Ремонт улицы Автодорожная завершится к концу августа
27.07.2018, 15:10
Происшествия
Роспотребнадзор закрыл кафе «Севара» и магазин «Халяль»
27.07.2018, 15:00
Экология
В Якутии только 30% мест сжигания биоотходов соответствуют санитарным нормам
27.07.2018, 14:55
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутии именем художника назвали гору
27.07.2018, 14:40
Красота & Здоровье
BASCONI: Твое яркое лето!
27.07.2018, 14:30
Республика
Эксклюзив
Что предложили Айсену Николаеву работники сельхозотрасли 
27.07.2018, 14:15
Культура & Образование
«Священный табун мифических лошадей» появится в пригороде Якутска
27.07.2018, 14:01
Происшествия
Экстра
ВИП-подследственному предложили дать показания против министра – СМИ
27.07.2018, 13:30
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Как выходить идеально на любом фото
27.07.2018, 13:00
Происшествия
Наркобарон получил 4 года тюрьмы
27.07.2018, 12:53
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Галина Данчикова о важном для якутян законе по орфанным заболеваниям
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Спорт
Вход на чемпионат России по вольной борьбе будет бесплатным
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Креативные подарки для экс-министра Борисова
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Происшествия
В Верхневилюйском улусе осуждены черные лесорубы
27.07.2018, 12:07
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Свыше тысячи уникальных артефактов 17-18 веков найдено в центре Якутска
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Происшествия
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27.07.2018, 10:47
Происшествия
В Якутии возле детского лагеря найдены следы медведя
27.07.2018, 10:33
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27.07.2018, 9:52
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Якутянин контрабандой вез в Монголию алмазы на миллион рублей
27.07.2018, 9:50
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Ночью в Якутске отключат воду
27.07.2018, 9:40
Происшествия
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Прокуратура Якутии: Ситуация с обманутыми дольщиками остается напряженной
27.07.2018, 9:40
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За что наказали министра Балакшина?
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Диктуй свои законы — II конкурс правовых инициатив ждет ваши проекты
27.07.2018, 9:30
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Футуролог
28 июля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Суббота 28 июля 2018

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что сегодня легко переоценить ситуацию, особенно в отношении общей собственности, наследования и всего, чем вы владеете совместно с кем-то другим. Подумайте дважды, прежде чем принимать решение. И, прежде всего, не отдавайте ферму.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны с обещаниями, которые вы делаете перед родителями, боссами и VIP-персонами сегодня. Вы можете перенапрячь себя, потому что хотите кому-то угодить. Не пытайтесь делать невозможное. Не пытайтесь произвести впечатление на кого-то. Будьте реалистичным. Дайте крайний срок, который вы можете доставить – с легкостью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас есть мечты о будущем путешествии или учебе или о том, что расширит ваш мир. Это замечательно! Не отвергайте эти мечты. Однако сегодня они могут быть нереалистичными, потому что они слишком амбициозны. Но, может быть, нет? Может быть, вы можете их достичь?

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы чувствуете себя дерзким и уверенным, когда речь идет об обмене активами других людей сегодня. Вы чувствуете себя богатым, и поэтому вы чувствуете себя щедрым и, возможно, даже немного случайным. Но никогда нельзя быть случайным в деньгах. (Особенно, когда деньги распределяются между другими.) Знайте, что вы делаете. Будьте реалистичным. Не делайте ставку на ферму

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, вы не обещайте больше, чем можете сделать члену семьи или близкому другу или партнеру сегодня, даже если у вас возникнет соблазн сделать это. Для вас это может показаться нереальным. Тем не менее, будьте осторожны. (Так легко обманывать себя.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не стоит переоценивать то, что вы можете сделать сегодня. Аналогичным образом, будьте реалистичными, если вы тренируетесь в тренажерном зале или занимаетесь физическими упражнениями или делаете что-либо, связанное с вашим здоровьем, не переусердствуйте. (Вы почувствуете это завтра!) Будьте мудрыми и останетесь в реальности сегодня. Вы можете сделать это.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы в партийном режиме! Вы хотите поиграть, вы хотите повеселиться, вы хотите насладиться спортивными событиями, вы хотите общаться, вы хотите выразить себя творчески, и вы хотите флиртовать и чувствовать себя соблазнительными. Это веселый день! Некоторые из вас также будут наслаждаться игровыми занятиями с детьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В семейных дискуссиях сегодня, будьте разумным. Не обещайте Луне! (О да, у вас будет соблазн сделать это.) Не преувеличивайте. Не предлагайте слишком много. Не требуйте слишком многого. Найдите это разумное среднее, потому что оно существует, и это самый мудрый, безопасный выбор.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это приятный день, поэтому вам понравится разговаривать с членами семьи, особенно с женщинами-знакомыми, друзьями и родственниками. Вы хотите, чтобы дискуссии с другими были реальными, серьезными и, надеюсь, глубокими. Вы не хотите тратить время на психопатов или болтовню.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы чувствуете себя финансово уверенными и щедрыми. Вы не боитесь думать в больших терминах, когда речь заходит о денежных сделках, покупках или вашей способности зарабатывать. Это хорошо. Хотя это бросает вызов логике, большая часть финансового богатства связана с вашими убеждениями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы чувствуете, что можете что-то сделать. Джеки Глисон сказала: «Если у вас есть это, и вы знаете, что у вас есть это, тогда у вас есть это. Если у вас есть это и вы не знаете, что у вас это есть, у вас его нет. Если у вас его нет, подумайте, что у вас есть это, тогда у вас это есть».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день, потому что вы верите в себя. Больше, чем любой другой знак, ваша вера в то, что возможно, может фактически повлиять на то, что вы проявляете в своей жизни. Как правило, это служит ограничением. Но это может быть возможность!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Владимир Басов, актриса и ведущая Юлия Меньшова, основательница знаменитого издательского дома Burda – Энне Бурда и Жаклин Кеннеди делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вам нужно разнообразие и стимуляция в вашей жизни. Вы динамичны, оптимистичны, дружелюбны и энергичны! В этом году пришло время прояснить ваши цели, потому что вас ждут новые начинания и захватывающие изменения. Возьми инициативу в свои руки! То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. В этом году ваша физическая сила возрастет.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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