Ежедневный гороскоп. Суббота 27 января 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня немного трудный день, поэтому трудно предсказать, как пойдут разговоры с боссами, родителями и VIP-персон. Они могут волновать вас, или вы можете быть в ужасе! Может произойти все что угодно. Оставайтесь на ногах, чтобы вы могли прыгать в любом направлении. Не чрезмерно реагируйте и не покидайте свою дневную работу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы поездок будут отложены, изменены, отменены — что-то возможно произойдет. Подумайте об этом. Или вам, возможно, придется внезапно путешествовать. Эта же непредсказуемость может повлиять на ваше обучение, школьное расписание и т.д.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Подружитесь с вашим кредитным учреждением сегодня, чтобы убедиться, что вы знаете, что происходит. Что-то непредсказуемое повлияет на деловые договоренности с наследствами, имуществом и страховыми случаями. Не поймайте скуку, когда вы должны знать, что происходит.

Рак (21 июня — 22 июля)

Партнер или близкий друг сегодня могут бросить вам вызов. Они могут требовать или могут предложить что-то совершенно неприемлемое! По крайней мере, вы будете удивлены! (Вы не очень увлекаетесь сюрпризами)

Лев (23 июля — 22 августа)

Повреждения оборудования, компьютерные сбои, сбои питания и нехватка персонала — это некоторые вещи, которые могут сделать ваш день сегодня неприятным. К счастью, вы полны умных, оригинальных идей, и вы необычайно изобретательны. Вы действительно можете произвести впечатление на кого-то! (Это всегда весело.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны следить за своими детьми сегодня, потому что это плохой день, особенно для ваших детей. Социальные обязательства и планы также могут быть изменены. Неожиданное приглашение может прийти на ваш адрес. Аналогичным образом, планы могут быть отменены или изменены. Может быть все что угодно!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Небольшие приборы могут сломаться сегодня, или могут произойти небольшие поломки, потому что что-то изменится в вашей повседневной жизни. Почти наверняка. Неожиданный посетитель может постучать в вашу дверь или, возможно, у члена семьи есть интересные новости?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, потому что это ненастный день для вашего знака. Конечно, авария не должна произойти, но это означает, что вы можете быть отвлечены чем-то сегодня, что, в свою очередь, скажется на вашем сосредоточении и концентрации. Добрый день, чтобы встретить новых людей и увидеть новые места!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши финансы и богатство. Вы можете найти деньги; вы можете потерять деньги. Кроме того, следите за своим имуществом, чтобы защитить их от потери, кражи или повреждения.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня легко думать за пределами коробки, поэтому вы находчивы и придумываете новые, свежие, разные идеи. Иногда разное не всегда лучшее, но иногда это так. (Трудно, не так ли?) Почему бы не запустить проверку ваших идей? Посмотрите, куда ветер дует.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный день для вас. У вас такое чувство, что вы ждете, когда что-то упадет. Но эй – лучше перестать нервничать и пойти расслабиться. На крайний случай – можете переждать этот день, занимаясь домашними делами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друг может поразить вас сегодня. Или вы можете удивить других блестящими, оригинальными предложениями. Вы можете рассчитывать на что-то новое и необычное, что повлияет на ваши отношения с друзьями и группами. Держать глаза открытыми! Может быть, готовится переворот?

Если ваш день рождения сегодня

У вас есть приятные качества, которые привлекают к вам других. Вы предприимчивы и любите учиться. Это занятый общественный год, когда вы будете жить в полной мере! Это веселый год! Вы захотите воспитывать счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения.