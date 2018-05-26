Ежедневный Гороскоп. Суббота 26 мая 2018

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Сегодня день рождения артистов
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Трудовые коллективы перетягивали канат на Кубке Федерации профсоюзов Якутии
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Год новаторства: в Якутске открылась выставка-ярмарка для дачников
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Указ Егора Борисова о награждении
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В Ленск прибыла главная православная святыня Якутии
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ЯГСХА —  центр лесных знаний Якутии
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Культура & Образование
Детский театр «Этюд» приглашает на спектакль «У слоненка день рождения»
25.05.2018, 17:53
Общество
Резонанс
Кому выгодно поднимать шум вокруг сбора бивней мамонта?
25.05.2018, 17:50
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Ватсап-объявления о продаже овощей и фруктов для жителей Севера оказались мошенническими
25.05.2018, 17:40
Общество
С подтоплением аэропортов на Колыме «Полярные авиалинии» начинает выполнять стыковочные рейсы
25.05.2018, 17:30
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Гигантская очередь выстроилась на паром Нижний Бестях-Якутск
25.05.2018, 17:20
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В Вилюйском улусе продолжается транспортировка фрагментов
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На Петра Алексеева совершено нападение. Грабитель напал ночью под домом
25.05.2018, 17:00
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Будьте осторожны при покупке куриного мяса — Россельхознадзор
25.05.2018, 16:50
Происшествия
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП на улице Халтурила
25.05.2018, 16:40
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Жителей Среднеколымска просят подготовиться к подходу паводковых вод
25.05.2018, 16:30
Экология
В реке Колыме нашли два затонувших судна
25.05.2018, 16:20
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25.05.2018, 16:10
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Удачнинский ГОК не сбрасывал неочищенную воду в реку Далдын — АЛРОСА
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В Якутской городской клинической больнице прошел конкурс сестер-хозяек  
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В соцсетях сравнили открытие улицы Кирова с открытием Крымского моста
25.05.2018, 15:30
Происшествия
Водитель манипулятора, задев стрелой ЛЭП, выпрыгнул из машины и сломал ногу
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Психолог об убийстве в Булгунняхтахе: Нужно анализировать проблемы злоумышленника
25.05.2018, 15:10
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Вниманию строительных организаций Якутии
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Футуролог
26 мая 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Суббота 26 мая 2018

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о луне

После 10:00 сегодня, у нас все ясно, чтобы делать покупки и принимать важные решения. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Подружитесь со своим банковским счетом сегодня, чтобы вы знали, что происходит. Вы не хотите быть ослепленным чем-то, потому что вы не проверяли это. Что-то связанное с задолженностью, налогами или общим имуществом может внезапно измениться. Это может вызвать споры с другом или группой.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что что-то не в силах будет ослеплять вас. Кто-то может сказать или сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. Это может привести к кратковременному конфликту с родителем или боссом. В любом случае, держитесь подальше от склок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш рабочий процесс будет прерван компьютерными сбоями, нехваткой персонала, учениями по безопасности – чем-то. Это может быть связано или может вызвать конфликт с кем-то из другой страны или другой культурой. Планы поездок также могут внезапно измениться. Дайте себе дополнительное время, чтобы справиться с неожиданностью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Социальные планы могут внезапно измениться сегодня. Будьте готовы к этому. Также могут возникнуть ссоры о том, кто платит за что-то или деньги из других источников. Между тем, это умеренно несчастный день для ваших детей, поэтому будьте бдительны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте терпеливы с членами семьи, особенно женщинами сегодня, потому что небольшие сюрпризы заставят людей на грани. Мелкие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки. В свою очередь, это может вызвать конфликт с партнером. Избегайте заболевания стопы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Берегись! Это умеренно неблагополучный день для вас. Это может произойти физически или устно, а это значит, что вы должны обратить внимание на все, что вы говорите и делаете. Избегайте конфликтов с сотрудниками. Конфуций сказал: «Тот, кто бросает грязь, теряет землю».

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за деньгами, денежными потоками и владениями сегодня, потому что вещи непредсказуемы. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Могут произойти ссоры по поводу того, что связано с социальной деятельностью или вечеринкой или что делать с детьми. Скорее всего, будет конфликт.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что противоречит как Урану, так и Марсу. Это делает вас мятежными, беспокойными и нетерпеливыми. Естественно, это может привести к спору с партнером или членом семьи. (Вам это нужно, как рыба нуждается в велосипеде.) Терпение – ваш лучший союзник. Слушайте мамино слово.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то удивительное, внезапно или за кулисами произойдет сегодня. Вы можете знать, что это такое – а если вы не знаете, что это такое, вы чувствуете себя неуютно и неудобно. Не бойтесь – это незначительно, но это есть. Не допускайте, чтобы это чувство вызывало споры с другими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг может сделать то, что вас удивляет сегодня. Или вы можете встретить настоящего персонажа сегодня. Что бы ни случилось, это может спровоцировать спор о деньгах или имуществе. Трудно сказать что произойдет. Будьте готовы к нескольким неожиданностям. Вы можете справиться с этим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны, когда имеете дело с родителями и боссами сегодня, потому что энергия подходит для аргумента или конфронтации. Это вежливый способ сказать, что вы ищете драки. Вы можете даже не знать об этом. Придержите лошадей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Помните о том, что вы делаете сегодня, потому что это несчастный случай для вашего знака. Просто мелочи, но будьте осторожны. Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные вопросы, потому что сегодня они будут осязаемыми темами. (Тонкие темы в любой день недели.)

Если ваш день рождения сегодня

Вы умный, трудолюбивый, творческий и преданный. Достойный, вы можете казаться отчужденным, но по правде говоря, вы на самом деле дружелюбны. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в классе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Настройте свой дом с воспоминаниями об этих отношениях.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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