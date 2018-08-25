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25 августа 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Суббота 25 августа 2018

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

Внимание: избегайте покупок или важных решений весь день сегодня. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следите за своими деньгами и вашими привычками к расходам сегодня. Ограничьте расходы только на газ, продукты питания и развлечения. Что касается всего остального – стоп. Делайте заметки, делайте домашнее задание и ждите до завтра, чтобы купить что-то. (Окажите себе эту услугу.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это непредсказуемый день! Вы чувствуете это. Избегайте принятия важных решений. Избегайте тратить деньги на что угодно, кроме развлечений, газа и продуктов питания. Это отличный день, чтобы поиграть и потренироваться вместе с другими, насладиться спортивными событиями и весело провести время.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание, что есть предупреждение о Луне на весь день, что означает отказ от принятия важных решений. Недобровольно ни на что не соглашайтесь. Просто берегитесь. Ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения. Но получайте удовольствие! Вы чувствуете беспокойство, и вам нужно какое-то действие.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это быстрый, непредсказуемый день. Вы могли бы сосредоточиться на богатстве, имуществе или деньгах кого-то другого. Если это так, пожалуйста, имейте в виду, что это плохой день для принятия финансовых решений. Не продавайте и не покупайте. (Это нормально купить еду, газ или тратить деньги на билеты в кино или спортивные мероприятия.) Наслаждайтесь своим днем!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сложный день, потому что у вас могут быть отличные идеи. Тем не менее, это плохой день, чтобы действовать на них или выполнять их. Но вы можете записать их и обратить внимание и серьезно подумать о них завтра. Доверяйте своим догадкам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы заинтересованы в том, чтобы исследовать новые виды деятельности или все, что может помочь вам сделать открытия о себе в окружающем вас мире. Возможно, вам захочется изучить что-то новое, потому что вы настроены исследовать далеко идущие идеи. Тем не менее, весь день сегодня является оповещением о луне, поэтому ни к чему не обязывайтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это может быть беспокойный день для вас. С другой стороны могут быть раскрыты некоторые захватывающие секреты. Или у вас лично есть момент или какое-то прозрение. Что бы ни случилось, охладите свои двигатели и ждите до завтра, чтобы действовать. (См. «Предупреждение о луне» выше).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Великий день, чтобы смириться с другими! Ожидайте встречи с персонажем или возможно, кто-то, кого вы уже знаете, удивит вас необычными новостями. Однако, если кто-то попросит у вас обязательства или обещания – не делайте этого. Подумайте об этом, но подождите, с ответом до завтра.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родитель, босс или может быть, полиция могут неожиданно прийти в вашу жизнь сегодня. Это сюрприз. Мало того, есть серьёзный повод. К сожалению, весь день сегодня является оповещением о луне, что означает, что вам нужно подождать до завтра, чтобы знать, что делать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы поездок могут быть отменены или отсрочены сегодня. То же самое для колледжей и университетов. Изучение или важная дискуссия с учителем или кем-то старше может произойти. Согласитесь, но не принимайте важного решения. Подождите до завтра.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы настроены делать какое-то финансовое планирование и принимать важные решения в отношении наследования, налогов, долгов и совместной собственности. Тем не менее, это плохой день для принятия финансовых решений или обязательств любого рода. (См. Предупреждение о луне выше.) Помните об этом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы смириться с другими, хотя что-то, возможно, имеющее отношение к деньгам или имуществу, заставит вас остерегаться. Кто-то старше может быть придет. Что бы ни случилось, помните, что есть оповещение о луне и вы должны отложить важные решения или покупки до завтра.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и автор песен Элвис Костелло и Сергей Крылов, актрисы Блейк Лайвли, Рэйчел Билсон и Маргарита Терехова, модель Клаудиа Шиффер, режиссер Георгий Данелия и Тим Бертон, актеры Шон Коннери и Тони Рамос, детектив Алан Пинкертон и царь Иван Грозный  делятся своим днем ​​рождения. У вас здравый смысл. Вы также проницательны и полезны. В этом году пришло время думать об успехе, власти и деньгах! О да, это год сбора урожая и основных достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы испытаете силу и лидерство во всех своих отношениях. Пойдемте. Сделайте это!

Источник: SAKHALIFE.RU
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