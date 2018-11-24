Ежедневный гороскоп. Суббота 24 ноября 2018

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя очаровательным, общительным и теплым для братьев и сестер и родственников. Это прекрасный день для короткой поездки или для изучения художественных галерей, музеев и красивых мест. Вы почувствуете себя окруженным красотой вокруг вас, где бы вы ни были!

Телец (20 апреля — 20 мая)

День хороших денег. Хороший день – обсудить финансовые операции и выяснить, как увеличить свой доход, потому что вы, вероятно, можете это сделать. Те из вас, кто работает, могут получить повышение или хотя бы похвалу. Сотрудничество с другими будет легко.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна все еще в вашем знаке, но теперь она смягчается и танцует с Венерой. Да, вы пережили эту Полную Луну! Это отличный день для общения, знакомства, обеда, встречи с друзьями на обед, просмотра фильма или спортивных событий. Наслаждайтесь развлечениями с детьми!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы много работаете и сегодня можете захотеть спрятаться за кулисами и расслабиться. Сложите ноги и похлопайте себя по спине! Налейте свой любимый напиток и осмотрите свое царство. Это также отличный день, чтобы развлечься дома, если вы этого захотите.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это чудесный день, чтобы замутить! Вы настроены просветить кого-то своим мнением, особенно об искусстве, театре или воспитании детей или о том, как отремонтировать ресторан или гостиницу. (У вас есть идеи и у вас есть мнения.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы произвели замечательное впечатление на родителей, боссов и людей, которым вы доверяете, поэтому вы можете представить свое дело или спросить, чего хотите. Или вы, возможно, захотите их одобрить, кто знает? Как правило, хорошо использовать эти дни в ваших интересах. Я правильно думаю?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Путешествие и возможность узнать что-то новое и познакомиться с людьми из разных слоев общества порадуют вас сегодня. Вы хотите общаться с другими, но вы также хотите, чтобы вас стимулировали и открывали что-то необычное. Отправляйтесь в короткую поездку. Еще лучше, совершите долгую поездку!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Секретные любовные дела просачиваются на задний план. Или, может быть, это секретный флирт? (Вы любите секреты.) Это счастливый, приятный день для вас, хотя вы сосредоточены на деньгах и доходах, что хорошо для вас в этом году. Хорошие времена впереди!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам понравится общение с другими людьми, будь то близкие друзья, партнеры, члены групп или случайные знакомые. В любом случае, вы хотите обсудить высокие идеи или изучить искусство. Вы думаете о большом!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Кто-то может спросить ваше мнение о том, как сделать что-то более привлекательным, связанным с дизайном, макетом, веб-сайтом, садом, офисным оформлением — может быть что угодно. Это может относиться к вашей работе. Не стесняйтесь говорить, потому что люди хотят услышать, что вы хотите сказать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Романтика с кем-то другим или из другой страны может расцвести сегодня, потому что все ингредиенты присутствуют. У вас также может быть возможность запланировать отпуск или даже отправиться в отпуск. По крайней мере, вы можете научить кого-то, особенно детей, чем-то необычным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День хороших денег, особенно если вам нужно получить деньги из другого источника. Возможно, выгодно поговорить с финансовым учреждением или попросить кредит у кого-то, потому что другие будут вам полезны сегодня, что хорошо знать.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Колин Хэнкс, Андрей Смоляков и Денис Шведов, актрисы Татьяна Лянник, Наталья Крачковская и ведущий КВН Александр Масляков, психолог Дейл Карнеги, певицы Светлана Светикова и Иви Адаму и полководец Александр Суворов делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы приятны, щедры и обладаете самообладанием. У вас также есть сильные мнения. В этом году вас ждут захватывающие изменения и начинания, когда вы начнете новый цикл. Потому что то, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, пришло время прояснить ваши цели. Пришло время взять на себя инициативу. Хорошие новости! В этом году ваша физическая сила возрастет.