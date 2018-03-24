Ежедневный Гороскоп. Суббота 24 марта 2018

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

Сегодня после 5 утра «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держите себя в форме сегодня, особенно имея дело с членами семьи, мамой и сестрами. Ситуации могут быть разными. Люди спорят. Могут произойти взрывы эмоций. Поскольку это возможно, будьте мудрыми, терпеливыми и мягкими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте споров с братьями и сестрами сегодня. Люди агрессивны (включая вас). Частично это может быть ответом на препятствие или быть вынужденным иметь дело с кем-то или с чем-то трудным. Просто справляйтесь как можно лучше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры о деньгах или имуществе могут произойти сегодня. Вы можете попытаться установить что-то, основываясь на банковских услугах или средствах или ресурсах других, но вы заблокированы. Это обескураживает. Имейте мужество. Это всего лишь короткое темное облако на вашем горизонте.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это тот день, когда каждый хочет рассказать вам, почему вы не можете что-то сделать. Показатели власти жесткие. Даже партнеры и близкие друзья не в полной мере сотрудничают. Не ожидайте слишком многого от других. Возможно, они ожидают от вас слишком многого?

Лев (23 июля — 22 августа)

Конфликты на работе, вероятны сегодня. О, да. Слушайте голос разума. Если вы не знаете, что делать, ничего не делайте. Быть частью решения — не часть проблемы. Но вы знаете это.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Любовные ссоры, вероятны сегодня. Точно так же вам может быть трудно справиться с вашими детьми из-за их совпадений и кризисов. Романтические партнеры могут ссориться по поводу общих расходов или разделения труда. Кто-то не доволен. Расслабьтесь – все выглядит хуже, чем есть на самом деле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это плохой день, чтобы попросить разрешения или одобрения от авторитетного деятеля – боссов, родителей, учителей, VIP-персон или полиции. Их ответ будет не тот, на что вы надеялись. Но вы предупреждены.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дискуссии с другими сегодня напряжены, особенно с братьями и сестрами и родственниками. Даже обмены на работе связаны с энергией и агрессией. Ничего не делайте. Это не стоит усилий. (И если вы это сделаете, вы пожалеете об этом позже.) Никогда не забывайте, насколько чувствительны люди.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые вопросы и вопросы, связанные с детьми и социальными случаями, задействованы сегодня. Отношения с романтическими партнерами также могут быть напряженными. Не увлекайтесь этим. Это только текущий момент. Все ваши отношения ждут вас впереди – в будущем. Выпрямляйтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут возникнуть споры с партнерами и членами семьи. По большей части это всего лишь выражение эго. Это действительно имеет значение? Через два года кто-нибудь позаботится об этом? Подумайте о том, чего вы хотите и пусть все остальное подождет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не обращайте внимания на сильные споры с другими людьми, особенно с родственниками. Будьте крутым. Будьте терпеливы с коллегами. Вы хотите просвещать других о своих идеях, а не убеждать их, хотя это заманчиво. Просто будьте собой и сделайте то, что можете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте внимательны к друзьям сегодня, чтобы избежать тупика. Также будьте терпеливы с детьми и романтическими партнерами. Споры – это такие понижения для всех, включая вас. Не беспокойтесь о проблемах с деньгами или о чем-то, что у вас есть.

Если ваш день рождения сегодня

Вы любите и быстро становитесь лидером, где бы вы ни находились. Захватывающие изменения и новые начинания ждут вас в этом году. Настало время взять на себя инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году. Это бонус!