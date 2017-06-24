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24 июня 2017, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Суббота, 24 июня 2017 г.

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Оповещение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У вас может быть сильное желание купить что-то сегодня, потому что у вас определенно есть сильные чувства к тому, как обращаться с вашими деньгами. (У женщины-родственника дома могут быть и более сильное мнение!) Будьте осторожны, не выходите за границы разумного.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы впечатлительны и полны сильных чувств о чем-то. Любой, кто с вами говорит, это обнаружит. Вы будете счастливы, горды, довольны, а также теплы и любезны со всеми, потому что все действительно нравится. Вот почему вы так убедительны!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас есть сильные чувства по поводу финансовых вопросов. Это может относиться к тому, как вы зарабатываете деньги, или это может быть связано с тем, как вы хотите потратить свои деньги. Вы не собираетесь быть на заднем плане, потому что есть что-то, чего вы действительно хотите достичь. И вы это сделаете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Друг может влиять на вас сегодня, что, в свою очередь, заставляет вас утверждаться в чем-то. У вас есть четкие представления о том, что вы хотите сделать, и ничто вас не остановит. (Этот человек может быть творческим или работать в искусстве.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете разругаться с боссом или лицом, имеющим власть. Кто-то может попросить вашего творческого материала о чем-то. Они хотят знать, как сделать что-то более привлекательным или выглядеть лучше, и они знают, что у вас хорошие идеи. (Что вы и делаете.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Романтика с кем-то из другой культуры или с кем-то другим может захватить вас сейчас в страну радости. Другие будут в восторге от возможности путешествовать ради удовольствия, особенно с женщиной-компаньоном или членом группы. Захватывающие возможности открыты для вас сегодня! Примите решение и действуйте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это страстный, романтический день для многих из вас. Другие получат подарки, деньги и поддержку от кого-то. Сегодня многие люди замечают вас, потому что вы являетесь предметом обсуждения. К счастью, это выглядит позитивно. (Положительно.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Новые отношения могут начаться сегодня или в ближайшее время. Конечно, ваши отношения с кем-то мощные и интенсивные! Вы чувствуете привлекательность для кого-то почти так, как если это было по волшебству, как будто это было написано звездами. Ваши физические желания также сильны!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Теперь для некоторых из вас начнется роман, связанный с работой. Другие получат признание за свои усилия, и надеюсь, финансовое признание. Частично это связано с тем, что вы попросите свою долю в чем-то или увеличенную поддержку или увеличенное бюджетное пособие. Почему нет?

Козерог (22 декабря 19 января)

Это страстный, сексуальный, романтический день! На самом деле, сегодня вы будете чувствовать на себе очень много, включая искусство, социальные события, спортивные события и игры с детьми. У вас есть сильные надежды на что-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть конкретные идеи о том, чего вы хотите достичь дома, особенно если вы занимаетесь ремонтом или развлечением. Вы знаете, чего хотите, и вы намерены это получить. У вас также могут быть большие надежды на переговоры с недвижимостью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша способность убеждать других или побуждать их делать то, что вы хотите, сегодня фантастическая. Из-за ваших магических навыков общения, это сильный день для тех, кто пишет, продает, продает, учит или действует. Никто не может сопротивляться вам! Вы можете зарабатывать деньги своими словами сегодня

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