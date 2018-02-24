АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-35
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.76
 69.63
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 24 февраля 2018
24.02.2018, 0:34
Общество
Сегодня день рождения директора музея, многоборца и журналиста
24.02.2018, 0:23
Общество
Резонанс
Юристы помогают автору, который продает книги, чтоб вылечить жену — источник
23.02.2018, 23:58
Желток
У депутата родился первенец!
23.02.2018, 18:49
Общество
SOS
79-летний житель Якутска продает книги, чтобы собрать деньги на лечение жены
23.02.2018, 18:40
Культура & Образование
Эксклюзив
Как добиться героического духа на детсадовском утреннике
23.02.2018, 17:34
Желток
Cosmo сравнил брови Лили Коллинз и Анжелики Протодьяконовой. Выбор не в пользу Энжи
23.02.2018, 17:15
Культура & Образование
Якутские актеры представят фильм «Ага» на Берлинале
23.02.2018, 16:52
Общество
«Со слезами вспоминал выброшенную шаурму»: Якутяне рассказали о службе в армии
23.02.2018, 16:43
Культура & Образование
В историческом парке «Россия – Моя история» прошли праздничные мероприятия
23.02.2018, 16:24
Общество
Ветеран афганской войны: «Меня убивает, когда говорят, что наши парни погибли зря»
23.02.2018, 16:14
Общество
Главный синоптик Петербурга сделал вызов «снежным ресницам»
23.02.2018, 15:43
Общество
Какие блюда любят якутские мужчины?
23.02.2018, 15:22
Происшествия
Якутянина, пропавшего в День Святого Валентина, разыскивают в Москве
23.02.2018, 14:50
Культура & Образование
Знаменитый сын почтил память своего отца
23.02.2018, 14:35
Спорт
Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018, Медведева – вторая
23.02.2018, 14:21
Общество
«Сириец» Кэскил Прокопьев
23.02.2018, 14:06
Республика
В поселке Югоренок начинают запускать тепло
23.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Верхняя тональность: как выбрать пальто на весну
23.02.2018, 13:00
Происшествия
Якутянина поймали на краже в Иркутске
23.02.2018, 12:40
Общество
Егор Винокуров: Армия сделала меня таким, какой я есть
23.02.2018, 12:25
Красота & Здоровье
Здоровье Михаила Николаева восстанавливается
23.02.2018, 12:11
Культура & Образование
В Якутии празднуют День защитника Отечества
23.02.2018, 12:10
Общество
Александр Азаров: Армия – это школа жизни
23.02.2018, 11:55
Спорт
Вежливая сила якутских силовых структур
23.02.2018, 11:40
Общество
Докладывает сержант Ларионов: Пуск прошел штатно!
23.02.2018, 11:30
Происшествия
Грузчик, воспользовавшись моментом, украл телефон
23.02.2018, 11:15
Общество
Вячеслав Штыров: Наш долг – оберегать свою Родину
23.02.2018, 11:00
Общество
Резонанс
«Мы не хотим уходить от Аэрофлота, но..», — ректор СВФУ обратилась к гендиректору авиакомпании
23.02.2018, 10:50
Путешествия
Японские студенты попадут на Полюс Холода
23.02.2018, 10:40
Происшествия
Работники районного управления образования Якутии премировали себя на 8 млн рублей
23.02.2018, 10:30
Желток
Ил Дархан вспомнил о службе в советской армии
23.02.2018, 10:20
Экология
Прогноз погоды на выходные в Якутии
23.02.2018, 10:10
Спорт
Степанов с громкой победой вернулся на ринг, Егоров узнал имя соперника
23.02.2018, 10:00
Общество
Ил Тумэн: Сегодня мы отмечаем два знаковых события
23.02.2018, 9:50
Экономика
Господдержка обманутых дольщиков продолжается
23.02.2018, 9:35
Общество
Егор Борисов: Отрадно, что служба в армии снова становится престижной
23.02.2018, 9:27
Происшествия
В Абыйском районе пьяный водитель устроил ДТП
23.02.2018, 9:19
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с 23 февраля
23.02.2018, 9:17
Общество
Айсен Николаев: Это праздник – символ мужества и героизма
23.02.2018, 9:17
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
23.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 23 февраля 2018
23.02.2018, 0:52
Общество
«Флаги Наших отцов» или территория последних романтиков
23.02.2018, 0:32
Общество
Сегодня день рождения главы, партийного лидера и художницы
23.02.2018, 0:03
Общество
День защитника Отечества 2018
22.02.2018, 22:35
Общество
Союз строителей Якутии поздравляет с Днем защитников Отечества
22.02.2018, 22:32
Происшествия
Экстра
Анатолий Дзивицкий на очной ставке не подтвердил показания экс-министра ВД Якутии
22.02.2018, 22:25
Общество
Александр Саввинов: Защищать Родину, дом и семью – святой долг каждого мужчины
22.02.2018, 22:22
Общество
Озеро Ильмень: 75 лет со дня трагического сражения
22.02.2018, 22:13
Общество
Депутат Васильев: 23 февраля – подлинно народный праздник!
22.02.2018, 22:05
Происшествия
Экстра
Следователь оказывал на меня давление, поэтому я признал свою вину: экс-министр ВД Якутии
22.02.2018, 21:51
Общество
Лига отцов Якутии поздравляет с Днём защитника Отечества
22.02.2018, 21:41
Экономика
В ЦЭС прошли ежегодные занятия по безопасности дорожного движения
22.02.2018, 21:36
Общество
Светлана Давыдова: Как врач, считаю своим долгом напомнить всем мужчинам о защите собственного здоровья
22.02.2018, 20:57
Желток
Резонанс
ЛДПРовец Парахин хотел Евгению Михайлову… побить или любить?
22.02.2018, 19:49
Республика
VII Республиканский Форум педагогов-мужчин
22.02.2018, 19:45
Культура & Образование
ИРОиПК запускает инновационные программы обучения
22.02.2018, 18:00
Общество
Ко Дню защитника Отечества: В Якутии 4000 призывников «косят» от армии
22.02.2018, 17:50
Общество
Замерзшие в Тюнгюлю: Путешествие японских велосипедистов в Верхоянск завершилось в начале пути
22.02.2018, 17:40
Общество
С какого возраста растить будущих солдат?
22.02.2018, 17:35
Красота & Здоровье
Что подарить Защитнику Отечества?
22.02.2018, 17:30
Культура & Образование
Якутский промышленный техникум будет готовить специалистов для ювелирно-гранильного кластера
22.02.2018, 17:20
Республика
В Якутии открыта еще одна переправа, на другой увеличена грузоподъемность
22.02.2018, 17:10
Общество
Общественная палата Якутии просит откликнуться солдат
22.02.2018, 17:00
Республика
Упрдор «Вилюй» привело в нормативное состояние 149 км якутской трассы
22.02.2018, 16:45
Республика
Строители Якутии присоединились к акции поддержки Егора Борисова
22.02.2018, 16:35
Общество
В Якутске продолжается благотворительная акция «Старость в радость!»
22.02.2018, 16:20
Республика
В Югоренке после пожара запущена в работу котельная
22.02.2018, 16:08
Происшествия
В Сунтаре двое парней решили покататься на чужом авто
22.02.2018, 15:58
Общество
79-летний житель Якутска продает книги, чтобы собрать деньги на лечение жены
22.02.2018, 15:29
Происшествия
Заснув в подъезде, мужчина лишился дорогого телефона
22.02.2018, 15:23
Столица
Совет ветеранов Губинского округа стал победителем городской Масленицы
Архив новостей
Футуролог
24 февраля 2018, 6:00
240

Ежедневный Гороскоп. Суббота 24 февраля 2018

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки с 14:45 до 22:15. После этого Луна переходит от Близнецов к Раку.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это занятый, быстро развивающийся день! Наслаждайтесь разговорами с другими. Сегодня вы можете совершить короткую поездку. Однако обратите внимание: если вы совершаете покупки, помните о предупреждении Луны выше. Пополудни отлично подходит для вечеринки, но не для покупок.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Из-за размещения Луны сегодня вы можете принимать финансовые решения. День плохой. Сделайте свою работу утром. День предназначен для игры и отдыха! Во второй половине дня тратьте деньги только на газ, еду или развлечения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, однако днем, есть сигнал «Луны», что означает, что вы, скорее всего, почувствуете себя более эмоциональным, чем обычно. Сегодня днем ​​приятно провести время и отдохнуть с другими. Избегайте принятия важных решений или крупных покупок.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня играйте с низкими ставками. Сегодня днем ​​немного приключений. Наслаждайтесь хорошими временами с другими людьми, но избегайте принятия важных решений и не будьте волонтером для чего-либо важного. Не делайте покупки сегодня днем. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте важных финансовых решений или решений об общей собственности и наследованиях сегодня днем. Тем не менее, сегодня во второй половине дня прекрасное время для общения с другими людьми и знакомства с женщиной-знакомой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Просто идите сегодня с потоком. Сегодня утром хорошо работать, но сегодня днем ​​не желательно. Не делайте покупки сегодня днем. Не тратьте деньги на что угодно, кроме продуктов питания или газа или развлечений. Не пытайтесь делать слишком много. Просто плывите по течению.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сложный день. Вы высоко и утро для вас сильное время. Это время когда надо действовать. День совсем другой. Просто уходите на второй день. Наслаждайтесь долгим обедом с друзьями или счастливым часом или игровыми занятиями с детьми. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения. (Не на покупки)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете сделать планы поездок этим утром. Это порадует вас сделать что-то другое из вашей обычной рутины. Наслаждайтесь спортивными событиями, социальными временами с другими и игровыми временами с детьми днем. Не делайте покупки. Просто поберегитесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С огненным Марсом в вашем знаке у вас много драйва и энергии! Получите больше физических упражнений, если сможете. Сосредоточьтесь на финансовых проблемах с биркой сегодня утром, но сегодня днем ​​– избегайте принятия финансовых решений или покупок. Идите прогуляться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня утром для вас продуктивное время. У вас может быть содержательная дискуссия с другом или партнером. Однако сегодня этот день немного тяжелый, случайный и волей-неволей. Наслаждайтесь общением с другими днем. Избегайте важных решений и покупок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы хотите что-то сделать сегодня – сделайте это утром, потому что днем ​​будет оповещение о луне, и это нудное время – но это может быть весело! Наслаждайтесь завтрашним днем ​​вместе с другими. Избегайте принятия важных решений и покупок.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный, игривый день! Утром будет легко организовать мероприятия, особенно с детьми. Но во второй половине дня никого не требуйте, включая себя. Просто плывите по течению. Не делайте покупки. Наслаждайтесь компанией других. Изучайте развлекательные возможности и наслаждайтесь спортивными событиями или миром развлечений.

Если ваш день рождения сегодня

Вам комфортно с группами. Вы должны иметь план и придерживаться своих целей. Захватывающие изменения и новые начинания – это целевые показатели этого года! Пришло время проявить инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет развиваться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году.

comments powered by HyperComments
Источник: Sakhalife.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
20.02.2018, 12:07
Происшествия
Резонанс
Скандал оказался заказным? Видео с Шеремьетьева: посадочные при помощнике, пакетов Duty free нет
19.02.2018, 10:10
Общество
Эксклюзив
Итоги-2017 в жизни ветерана МВД: Отставка, закрытие уголовного дела и награда от Ил Тумэна
18.02.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Эксклюзив
«Мисс Якутия» – 1998 Мария Колодезникова о главной короне своей жизни
18.02.2018, 12:19
Экология
Видео
Благотворительный фонд Леонардо Ди Каприо сделал пост про Якутию
20.02.2018, 17:43
Политика
Резонанс
Виктор Федоров об аэро-скандале: Хватит!
19.02.2018, 9:31
Экология
Эксклюзив
О саха-французском проекте, который привлек внимание фонда Ди Каприо
20.02.2018, 12:27
Политика
Резонанс
Хайп вокруг Борисова: Кому это выгодно? И кто продался из окружения?
18.02.2018, 14:36
Культура & Образование
Брутальные соревнования якутских кузнецов
22.02.2018, 12:30
Культура & Образование
Экстра
Ушел из жизни заслуженный артист Якутии
22.02.2018, 11:30
Экономика
Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Общество
24.02.2018

Юристы помогают автору, который продает книги, чтоб вылечить жену — источник

Желток
23.02.2018

У депутата родился первенец!

Эксклюзив
Культура & Образование
23.02.2018

Как добиться героического духа на детсадовском утреннике

Красота & Здоровье
23.02.2018

Здоровье Михаила Николаева восстанавливается

Общество
23.02.2018

Докладывает сержант Ларионов: Пуск прошел штатно!

Путешествия
23.02.2018

Японские студенты попадут на Полюс Холода

Желток
23.02.2018

Ил Дархан вспомнил о службе в советской армии

Общество
23.02.2018

«Флаги Наших отцов» или территория последних романтиков