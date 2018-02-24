Ежедневный Гороскоп. Суббота 24 февраля 2018

9, 10 лунный день. Растущая Луна
Луна в знаке Близнецы ♊
Предупреждение о луне
Избегайте совершать покупки с 14:45 до 22:15. После этого Луна переходит от Близнецов к Раку.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Это занятый, быстро развивающийся день! Наслаждайтесь разговорами с другими. Сегодня вы можете совершить короткую поездку. Однако обратите внимание: если вы совершаете покупки, помните о предупреждении Луны выше. Пополудни отлично подходит для вечеринки, но не для покупок.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Из-за размещения Луны сегодня вы можете принимать финансовые решения. День плохой. Сделайте свою работу утром. День предназначен для игры и отдыха! Во второй половине дня тратьте деньги только на газ, еду или развлечения.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня Луна находится в вашем знаке, однако днем, есть сигнал «Луны», что означает, что вы, скорее всего, почувствуете себя более эмоциональным, чем обычно. Сегодня днем приятно провести время и отдохнуть с другими. Избегайте принятия важных решений или крупных покупок.
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня играйте с низкими ставками. Сегодня днем немного приключений. Наслаждайтесь хорошими временами с другими людьми, но избегайте принятия важных решений и не будьте волонтером для чего-либо важного. Не делайте покупки сегодня днем. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения.
Лев (23 июля — 22 августа)
Избегайте важных финансовых решений или решений об общей собственности и наследованиях сегодня днем. Тем не менее, сегодня во второй половине дня прекрасное время для общения с другими людьми и знакомства с женщиной-знакомой.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Просто идите сегодня с потоком. Сегодня утром хорошо работать, но сегодня днем не желательно. Не делайте покупки сегодня днем. Не тратьте деньги на что угодно, кроме продуктов питания или газа или развлечений. Не пытайтесь делать слишком много. Просто плывите по течению.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Это сложный день. Вы высоко и утро для вас сильное время. Это время когда надо действовать. День совсем другой. Просто уходите на второй день. Наслаждайтесь долгим обедом с друзьями или счастливым часом или игровыми занятиями с детьми. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения. (Не на покупки)
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы можете сделать планы поездок этим утром. Это порадует вас сделать что-то другое из вашей обычной рутины. Наслаждайтесь спортивными событиями, социальными временами с другими и игровыми временами с детьми днем. Не делайте покупки. Просто поберегитесь.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
С огненным Марсом в вашем знаке у вас много драйва и энергии! Получите больше физических упражнений, если сможете. Сосредоточьтесь на финансовых проблемах с биркой сегодня утром, но сегодня днем – избегайте принятия финансовых решений или покупок. Идите прогуляться.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня утром для вас продуктивное время. У вас может быть содержательная дискуссия с другом или партнером. Однако сегодня этот день немного тяжелый, случайный и волей-неволей. Наслаждайтесь общением с другими днем. Избегайте важных решений и покупок.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Если вы хотите что-то сделать сегодня – сделайте это утром, потому что днем будет оповещение о луне, и это нудное время – но это может быть весело! Наслаждайтесь завтрашним днем вместе с другими. Избегайте принятия важных решений и покупок.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Это прекрасный, игривый день! Утром будет легко организовать мероприятия, особенно с детьми. Но во второй половине дня никого не требуйте, включая себя. Просто плывите по течению. Не делайте покупки. Наслаждайтесь компанией других. Изучайте развлекательные возможности и наслаждайтесь спортивными событиями или миром развлечений.
Если ваш день рождения сегодня
Вам комфортно с группами. Вы должны иметь план и придерживаться своих целей. Захватывающие изменения и новые начинания – это целевые показатели этого года! Пришло время проявить инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет развиваться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году.