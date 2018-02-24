Ежедневный Гороскоп. Суббота 24 февраля 2018

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки с 14:45 до 22:15. После этого Луна переходит от Близнецов к Раку.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это занятый, быстро развивающийся день! Наслаждайтесь разговорами с другими. Сегодня вы можете совершить короткую поездку. Однако обратите внимание: если вы совершаете покупки, помните о предупреждении Луны выше. Пополудни отлично подходит для вечеринки, но не для покупок.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Из-за размещения Луны сегодня вы можете принимать финансовые решения. День плохой. Сделайте свою работу утром. День предназначен для игры и отдыха! Во второй половине дня тратьте деньги только на газ, еду или развлечения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, однако днем, есть сигнал «Луны», что означает, что вы, скорее всего, почувствуете себя более эмоциональным, чем обычно. Сегодня днем ​​приятно провести время и отдохнуть с другими. Избегайте принятия важных решений или крупных покупок.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня играйте с низкими ставками. Сегодня днем ​​немного приключений. Наслаждайтесь хорошими временами с другими людьми, но избегайте принятия важных решений и не будьте волонтером для чего-либо важного. Не делайте покупки сегодня днем. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте важных финансовых решений или решений об общей собственности и наследованиях сегодня днем. Тем не менее, сегодня во второй половине дня прекрасное время для общения с другими людьми и знакомства с женщиной-знакомой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Просто идите сегодня с потоком. Сегодня утром хорошо работать, но сегодня днем ​​не желательно. Не делайте покупки сегодня днем. Не тратьте деньги на что угодно, кроме продуктов питания или газа или развлечений. Не пытайтесь делать слишком много. Просто плывите по течению.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сложный день. Вы высоко и утро для вас сильное время. Это время когда надо действовать. День совсем другой. Просто уходите на второй день. Наслаждайтесь долгим обедом с друзьями или счастливым часом или игровыми занятиями с детьми. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения. (Не на покупки)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете сделать планы поездок этим утром. Это порадует вас сделать что-то другое из вашей обычной рутины. Наслаждайтесь спортивными событиями, социальными временами с другими и игровыми временами с детьми днем. Не делайте покупки. Просто поберегитесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С огненным Марсом в вашем знаке у вас много драйва и энергии! Получите больше физических упражнений, если сможете. Сосредоточьтесь на финансовых проблемах с биркой сегодня утром, но сегодня днем ​​– избегайте принятия финансовых решений или покупок. Идите прогуляться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня утром для вас продуктивное время. У вас может быть содержательная дискуссия с другом или партнером. Однако сегодня этот день немного тяжелый, случайный и волей-неволей. Наслаждайтесь общением с другими днем. Избегайте важных решений и покупок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы хотите что-то сделать сегодня – сделайте это утром, потому что днем ​​будет оповещение о луне, и это нудное время – но это может быть весело! Наслаждайтесь завтрашним днем ​​вместе с другими. Избегайте принятия важных решений и покупок.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный, игривый день! Утром будет легко организовать мероприятия, особенно с детьми. Но во второй половине дня никого не требуйте, включая себя. Просто плывите по течению. Не делайте покупки. Наслаждайтесь компанией других. Изучайте развлекательные возможности и наслаждайтесь спортивными событиями или миром развлечений.

Если ваш день рождения сегодня

Вам комфортно с группами. Вы должны иметь план и придерживаться своих целей. Захватывающие изменения и новые начинания – это целевые показатели этого года! Пришло время проявить инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет развиваться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году.