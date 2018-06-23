Ежедневный Гороскоп. Суббота 23 июня 2018

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Когда вы имеете дело с семьей сегодня, будьте терпеливы и понимающими, потому что легко будет просто потерять ее. Зачем вам это? Зачем злиться и грубить своим близким? Конечно, каждая семья на Земле имеет проблемы. Если вы щедры к другим, они будут щедры к вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не пытайтесь убедить других согласиться с вами сегодня. Это не важно, это эго-путешествие. Если вы чувствуете, что падки на это, остановитесь. Поймайте себя, прежде чем переходить за борт. Вы будете рады, что вы это сделали. (И будет рад кто-то еще.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры о деньгах или имуществе могут возникнуть сегодня. Спросите себя: стоит ли это? С этого момента этот спор будет забыт. Зачем это делать сегодня? С другой стороны, вам, возможно, придется защищать свой дом или ваше имущество. Удачи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Меркурий находится в вашем знаке сегодня напротив Плутона. Это заставляет вас решиться разобраться в чем-то. Вы также можете убедить кого-то в чем-то. Это может быть даже голая игра. Подумайте о своем самоуважении. Держите дорогу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Некоторые странные вещи происходят за кулисами, из-за чего вы хотите разобраться в чем-то. Вы могли бы быть одержимы секретом, открывая или удерживая один. К счастью, вы можете наслаждаться отдыхом у себя дома. Осветите это!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня. Подобным образом, романтические партнеры должны быть терпеливыми друг с другом, потому что это классический день для споров. Каждая сторона думает, что они правы. (Конечно!) Вы также хотите убедить кого-то согласиться с вами. Это так необходимо?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте семейных споров сегодня. Также избегайте лобового столкновения с боссом, родителем или VIP. Это не стоит того. Люди готовы быть в ссоре. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как увеличить ваши доходы, потому что вы это можете. Ваша денежная сцена выглядит многообещающей!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это любопытный день. Он счастлив и оптимистичен, потому что Луна находится в вашем знаке, выложенном денежными сундуками Юпитера. Однако Меркурий против вашего правителя Плутона, и это вызывает споры о политике, религии и национальных проблемах. Не поддавайтесь пропаганде. И не ешьте это.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня могут возникнуть споры об общей собственности, наследованиях, доходах, имуществе или деньгах. (Вам это нужно, как рыба нуждается в велосипеде.) Эти разногласия будут только мешать, поэтому зачем туда идти? Собственно, одиночество в прекрасной обстановке понравится вам!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сопротивляйтесь стремлению спорить с партнером или близким другом сегодня, потому что это заманчиво. Но на самом деле это просто битва эго, конкурс завещаний. Все дело во власти и контроле. Мелко, но заманчиво! Поднимитесь над этим. Вместо этого, наслаждайтесь хорошими временами с друзьями и клубами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте споров с коллегами сегодня, особенно если вы или кто-то еще пытаетесь внести улучшения. Люди будут сопротивляться! Кто-то будет критиковать! Помните, что для битвы требуются двое. Если вы останетесь мягкими, сегодня вы можете добиться больших успехов с авторитетами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествие очень привлекательно сегодня, потому что вы хотите приключений и шанс расширить свои горизонты. Между тем, споры с детьми, а также романтические споры являются номинальными для курса. Откажитесь от них так, чтобы вы могли наслаждаться своим днем. Гнев не имеет никакой цели, кроме как сделать всех несчастными.

Если ваш день рождения сегодня

Поэтесса Анна Ахматова, футболист Зинедин Зидан и певец Валерий Меладзе делятся своим днем ​​рождения. Вы интуитивны, креативны и можете привлекать к себе богатство. Вы преданны любимым. Это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать в этом году и делать все, чтобы расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!