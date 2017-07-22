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Неизвестный гонялся с ножом за молодым человеком и ранил его в шею
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На первой «пленарке» Общественная палата изберет председателя
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Школьники посетили с экскурсией «Железные дороги Якутии»
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Борьба со стихиями: засуха, лесные пожары и наводнение осложняют в Якутии сенокосную кампанию
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Пожилой фотолюбитель пойман с поличным
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В Сватае уровень воды снизился, в Аргахтахе пока держится на одной отметке
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К тушению пожаров в Вилюйском улусе будет привлечен самолет-амфибия
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На чужом тракторе с ветерком
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Футуролог
22 июля 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Суббота 22 июля 2017 г.

27, 28 лунный день.  Убывающая Луна

Луна в знаке Рак

Оповещение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Повезло вам! Следующие четыре недели идеально подходят для отдыха, вечеринок и веселых встреч с друзьями. Романтика расцветет. Спортивные мероприятия будут привлекать наряду с игровыми занятиями с детьми. Настала ваша очередь веселиться!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Главное, семья и ваша личная жизнь – ваш основной фокус в следующие четыре недели. Многие из вас будут заниматься ремонтом. Такая деятельность может создать напряженность дома, а это значит, что вам придется быть терпеливым, что, конечно же, вы можете сделать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш ежедневный темп ускорится в следующие четыре недели, потому что вы будете заняты короткой поездкой, поручениями, беседами со многими людьми, а также повышенным чтением, письмом и учебой. Вы хотите просветить других своими идеями. Это будет сильное время для тех, кто пишет, редактирует, обучает, действует, продает и продает. Да!

Рак (21 июня — 22 июля)

«Покажите мне деньги»! Прибыль, денежный поток и основные расходы будут в первую очередь сосредоточены на следующих четырех неделях. Доверяйте своим новомодным идеям. Многие из вас все еще работают над созданием дома своей мечты, что, конечно же, требует денег и усилий. Удачи!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Солнце переходит в ваш знак, где он будет оставаться в течение следующих четырех недель, повышая вашу энергию и давая вам возможность заряжать батареи до конца года. Это также привлечет людей и благоприятные ситуации для вас. Да, вы – это большая победа!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку до вашего дня рождения остается всего один месяц, следующие четыре недели идеально подходят для того, чтобы лежать тихо и разрабатывать то, что вы хотите, чтобы ваш новый год был всем. Запишите цели с предельными сроками. Сроки являются лакмусовой бумажкой. Они делают вас честными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша популярность увеличится в следующие четыре недели, потому что вы будете заняты взаимодействием с друзьями и группами больше, чем обычно. Молодой человек, а также захватывающие соревнования могут быть таким фактором. Это хорошее окно для определения будущих целей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих четырех недель Солнце будет на вершине вашей карты, сияющей вам (символически). Это происходит только один раз в год. Очевидно, потому что вы выглядите так хорошо в глазах других, особенно боссов и VIP-персон, это ваш шанс продвигать свою повестку дня!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Путешествие и желание дальнейшего образования будут вашими поисками в следующие четыре недели. Упакуйте свои сумки и выйдите из города, если сможете. Это также отличное окно для изучения возможностей публикации, средств массовой информации, медицины, права и высшего образования.

Козерог (22 декабря 19 января)

В следующие четыре недели вы будете более активными, чем обычно, потому что проблемы с наследованием и совместным имуществом могут оказаться в голове. Кроме того, ваш секс-драйв будет подавлен! Деньги, собственность и секс – хмм, интенсивные проблемы!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнце противоположно вашему знаку в течение следующих четырех недель, а это значит, что оно находится так далеко от вас, как получает  раз за весь год. Это также означает, что вам нужно больше сна, потому что Солнце является вашим источником энергии. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Пока вы продолжаете ремонтировать дом, вы обнаружите, что ваш основной фокус перемещается на вашу работу и ваше здоровье в следующие четыре недели. В принципе, вы хотите быть эффективным и продуктивным во всем, что вы делаете. Составьте список улучшений, которые вы хотите в своей жизни.

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