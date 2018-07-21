Ежедневный гороскоп. Суббота 21 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку сегодня вы находитесь в приятном настроении, вы можете увидеть гениальные способы использования помощи ваших друзей. Возможно, вы увидите новый способ поделиться собственностью или использовать что-то таким образом, чтобы это помогло всем? Кто-то может дать вам совет, или вы можете дать им подсказку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас может быть содержательный разговор с близким другом или партнером. Обсуждение может заключаться в том, как улучшить отношения. Или вы можете принять решение объединить усилия для совместной работы, чтобы улучшить их.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Многие из вас увидят способы внедрения реформ или улучшений там, где вы работаете. Аналогичным образом, вы также сможете увидеть способы улучшить свое здоровье. Или, возможно, изменить отношение к домашнему животному.

Рак (21 июня — 22 июля)

Романтика будет мощной и страстной сегодня. Неудивительно, потому что с Солнцем в вашем знаке и Марсом ваше либидо на высоте! Также, Венера подслащает ваши слова нежным обаянием.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы увидите способы ремонта дома. Вы даже сможете увидеть новые применения того, что у вас есть. Семейная дискуссия будет полезной для всех.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы убедительны, поэтому для вас это эффективный день в продажах, маркетинге, обучении и актерской деятельности. У некоторых людей есть прирожденное красноречие, может быть это вы?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы сможете увидеть новые способы заработать деньги. Так как удача сегодня на вашей стороне. Возможно, вы даже увидите новое использование того, что у вас уже есть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сделайте честный взгляд в зеркало сегодня, потому что вы увидите способы улучшить свой имидж. В конце концов, внешность — это все (в нашем обществе). И, как вы хорошо знаете, вы никогда не получите второй шанс произвести первое впечатление.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша способность исследовать что-нибудь сегодня чудесна. Если вы ищете ответы на старые вопросы или решения проблемы, вы вполне можете придумать ответ, который вы надеетесь найти.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы можете попасть в поле зрения того, кто выше вас по социальной лестнице. Фактически, этот человек может тщательно изучить вас или может задать вам вопросы, которых вы не ожидали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Взаимодействие с боссом или родителем будет сегодня мощным, возможно, потому, что это день расспросов. Необходимо знать к ним подход. Удачи!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не позволяйте кому-то убеждать вас в том, во что вы не верите. Не попадайтесь на лесть. И не пытайтесь делать это с кем-то другим. В конце концов, мы все имеем право на наши собственные убеждения в этом мире.

Если ваш день рождения сегодня

Татьяна Лазарева делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы новаторкий, настойчивый, красноречивый и очаровательный. Вы будете рады узнать, что вы вступаете в веселый, социальный год. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве.