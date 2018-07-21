Ежедневный гороскоп. Суббота 21 июля 2018

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Сегодня день рождения этнозвезды, журналиста и руководителя
20.07.2018, 22:49
Столица
Врио главы Якутии Айсен Николаев и спикер Александр Саввинов обсудили развитие Якутска
20.07.2018, 22:47
Столица
Фотофакт
Спикер Александр Саввинов пожелал всем доброй воли на одноименной аллее
20.07.2018, 22:47
Общество
Налоговые органы начнут рассылку «писем счастья» жителям Якутии в сентябре
20.07.2018, 19:26
Общество
Резонанс
Народный депутат подал документы на должность мэра Якутска
20.07.2018, 18:25
Общество
Столетняя жительница Якутска раскрыла секрет долголетия
20.07.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Найден простой способ улучшить работу мозга
20.07.2018, 17:28
Спорт
Борис Федоров: В режиме ожидания
20.07.2018, 17:17
Экология
В Якутске ожидается 30-градусная жара
20.07.2018, 17:01
Столица
Фотофакт
Цветочный рай на площади Орджоникидзе
20.07.2018, 16:55
Столица
Год новаторства: Да будет свет!
20.07.2018, 16:40
Экономика
Акции «АЛРОСА-Нюрба» проданы за 12 млрд рублей
20.07.2018, 16:32
Столица
Автобусный маршрут № 6 продлен до микрорайона Борисовка-1
20.07.2018, 16:27
Происшествия
Выявлены 12 виновников в возникновении лесных пожаров в Якутии
20.07.2018, 16:09
Желток
Эксклюзив
Новое увлечение якутского политика
20.07.2018, 15:56
Общество
Прокуратура Якутии подвела итоги работы за 1 полугодие
20.07.2018, 15:35
Желток
Кондитер из Якутии испекла торт с портретом Айсена Николаева
20.07.2018, 15:16
Общество
Верховный суд РФ разрешил тратить маткапитал на покупку дачи
20.07.2018, 14:58
Красота & Здоровье
Роспотребнадзор проверил пляжи в Якутске
20.07.2018, 14:42
Происшествия
Экстра
В Якутии на реках повышается уровень воды
20.07.2018, 14:41
Общество
Резонанс
Галина Данчикова о пенсионной реформе
20.07.2018, 14:28
Экономика
Сахаэнерго подготовило энергообъекты отдаленных сел Верхневилюйского улуса к зиме
20.07.2018, 14:16
Экономика
Совет директоров утвердил нового директора аэропорта «Якутск»
20.07.2018, 14:15
Желток
Эксклюзив
Якутская красавица родила сына
20.07.2018, 14:00
Спорт
Итальянский марафонец приехал в Якутию, чтобы проверить, есть ли у нас лето
20.07.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Ошибки в макияже, из-за которых вы выглядите старой
20.07.2018, 13:00
Экология
С берега озера Сергелях собрали более 15 мешков мусора
20.07.2018, 12:48
Общество
Обманутые дольщики Чурапчи обретут жилье
20.07.2018, 12:38
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Фотофакт
В Хангаласском улусе заработало колесо обозрения из городского парка
20.07.2018, 12:34
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Немолочный дождик: В колонии собаки нашли тайник с телефонами и спиртным
20.07.2018, 12:23
Общество
В Якутске прошел форум «Якутия, вперед!»
20.07.2018, 12:18
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О чем говорили Айсен Николаев и первый президент Якутии
20.07.2018, 12:13
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20.07.2018, 12:05
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Дольщики добиваются банкротства «Симиира»
20.07.2018, 11:49
Экономика
За первое полугодие должники вернули «Якутскэнерго» более 900 млн рублей
20.07.2018, 11:30
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20.07.2018, 11:23
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Футуролог
21 июля 2018, 5:00
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Ежедневный гороскоп. Суббота 21 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку сегодня вы находитесь в приятном настроении, вы можете увидеть гениальные способы использования помощи ваших друзей. Возможно, вы увидите новый способ поделиться собственностью или использовать что-то таким образом, чтобы это помогло всем? Кто-то может дать вам совет, или вы можете дать им подсказку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас может быть содержательный разговор с близким другом или партнером. Обсуждение может заключаться в том, как улучшить отношения. Или вы можете принять решение объединить усилия для совместной работы, чтобы улучшить их.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Многие из вас увидят способы внедрения реформ или улучшений там, где вы работаете. Аналогичным образом, вы также сможете увидеть способы улучшить свое здоровье. Или, возможно, изменить отношение к домашнему животному.

Рак (21 июня — 22 июля)

Романтика будет мощной и страстной сегодня. Неудивительно, потому что с Солнцем в вашем знаке и Марсом ваше либидо на высоте! Также, Венера подслащает ваши слова нежным обаянием.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы увидите способы ремонта дома. Вы даже сможете увидеть новые применения того, что у вас есть. Семейная дискуссия будет полезной для всех.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы убедительны, поэтому для вас это эффективный день в продажах, маркетинге, обучении и актерской деятельности. У некоторых людей есть прирожденное красноречие, может быть это вы?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы сможете увидеть новые способы заработать деньги. Так как удача сегодня на вашей стороне. Возможно, вы даже увидите новое использование того, что у вас уже есть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сделайте честный взгляд в зеркало сегодня, потому что вы увидите способы улучшить свой имидж. В конце концов, внешность — это все (в нашем обществе). И, как вы хорошо знаете, вы никогда не получите второй шанс произвести первое впечатление.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша способность исследовать что-нибудь сегодня чудесна. Если вы ищете ответы на старые вопросы или решения проблемы, вы вполне можете придумать ответ, который вы надеетесь найти.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы можете попасть в поле зрения того, кто выше вас по социальной лестнице. Фактически, этот человек может тщательно изучить вас или может задать вам вопросы, которых вы не ожидали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Взаимодействие с боссом или родителем будет сегодня мощным, возможно, потому, что это день расспросов. Необходимо знать к ним подход. Удачи!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не позволяйте кому-то убеждать вас в том, во что вы не верите. Не попадайтесь на лесть. И не пытайтесь делать это с кем-то другим. В конце концов, мы все имеем право на наши собственные убеждения в этом мире.

Если ваш день рождения сегодня

Татьяна Лазарева делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы новаторкий, настойчивый, красноречивый и очаровательный. Вы будете рады узнать, что вы вступаете в веселый, социальный год. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве.

Источник: SAKHALIFE.RU
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