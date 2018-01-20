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20 января 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Суббота 20 января 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В ближайшие четыре недели вы будете более популярны, чем обычно! Наслаждайтесь! Ожидайте встречи с творческими, артистическими людьми. Используйте эту возможность, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами на будущее, потому что обратная связь от других поможет вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих четырех недель Солнце находится на вершине вашей карты, сияя на вас льстивым светом. Это значит, что вы выглядите замечательно в глазах боссов, родителей и VIP-персон! В свою очередь это означает, что это ваше время действовать. Сделайте свой шаг, чтобы продвинуть свое дело!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы хотите расширить свои горизонты в течение следующих четырех недель! Возьмите любую возможность путешествовать или получить дальнейшее образование и обучение. В принципе, вы хотите видеть больше, учиться больше и взаимодействовать с увлекательными людьми. Романтика с кем-то «другим» начнется для некоторых.

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих четырех недель вы будете чувствовать себя обостренными. Ничто не будет случайным. Все будет черным или белым — без серых тонов. Особое внимание разговорам о собственности и наследованиях.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку Солнце находится на 180 градусов против вашего знака в течение следующих четырех недель, вам потребуется больше сна, чем обычно. (Это потому, что символически, Солнце является источником вашей энергии.) Вы также будете больше ориентироваться на партнерские отношения и близкие дружеские отношения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше желание быть эффективным, продуктивным и эффективным во всем, что вы делаете, будет сильным в течение следующих четырех недель. Вот почему вы заинтересованы в том, чтобы перевернуть новый лист и поднять свой статус. Эти высокие стандарты также будут применяться к вашему здоровью. Да, ты хочешь все! («Я совершенный!»)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Любое развлечение и отдых порадуют вас в течение следующих четырех недель, потому что вы чувствуете себя беззаботным и хотите общаться с другими интересными людьми. Отношения с детьми будут особенно полезными. Любовные и любовные дела будут процветать! Выходите и получайте удовольствие!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дом, семья и ваша личная жизнь станут вашим главным приоритетом в следующие четыре недели. Взаимодействие с родителем может быть значительным. Многие из вас захотят отдыхать дома больше, чем обычно. Вы также будете наслаждаться ремонтом дома.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Темп ваших дней будет ускорен в следующие четыре недели, потому что ваше расписание будет занято короткими поездками, поручениями, беседами с другими людьми, а также увеличенным чтением, письмом и учебой. Сейчас не время оставаться дома. Уходите оттуда и веселитесь!

Козерог (22 декабря 19 января)

Деньги, прибыль и денежные потоки станут вашим главным фокусом в следующие четыре недели. Вы можете искать способы увеличить свой доход или получить лучшую оплачиваемую работу. Вы также можете рассмотреть крупную покупку. Этот фокус на ваших финансах также спровоцирует отражение ваших ценностей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнце будет в вашем знаке на следующие четыре недели, давая вам возможность заряжать батареи до конца года. Это привлечет людей и благоприятные условия для вас. Поскольку это происходит только один раз в год — максимально используйте его! Используйте его в своих интересах!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами в течение следующих четырех недель, потому что вам нужна передышка. Вы также можете использовать это время, чтобы определить свои цели и сформировать то, что вы хотите для своего нового года (день рождения), который скоро начнется.

Если ваш день рождения сегодня

Вы трудолюбивый, проницательный реалист. Вы щедры, и другие вас восхищают. Это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Путешествуйте и расширяйте свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!

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