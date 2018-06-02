Ежедневный Гороскоп. Суббота 2 июня 2018

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о луне

Внимание: до 6:30 вечера сегодня, избегайте покупок или важных решений. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Развлекайтесь дома сегодня. Люди просты и добродушны. У каждого хорошее настроение, и они хотят доверять друг другу. Из-за предупреждения о луне, это плохой день для принятия решений в сфере недвижимости. Не тратьте деньги ни на что, кроме еды, газа и развлечений.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам понравится путешествие и изучение новых идей. Вам понравится встречаться с людьми, которые «разные». Держитесь подальше от спорных тем, потому что они выйдут из-под контроля. Держите вещи светлыми и наслаждайтесь взаимодействием с соседями, родственниками и братьями и сестрами. См. Предупреждение о Луне выше!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны с вашими деньгами сегодня. Вы испытываете желание купить красивые, роскошные вещи, но вместо этого – прислушайтесь к предупреждению о Луне выше! За это время не покупайте ничего, кроме еды, газа или развлечений. Будьте умным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете сочувствие и доброту. Вам понравится помогать кому-то. Вы также будете наслаждаться искусством и творчеством. Вы чувствуете себя непринужденным и расслабленным, потому что это простой день. Однако, пожалуйста, прислушайтесь к предупреждению о Луне выше.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша симпатия вызвана сегодня, поэтому вы поможете кому-то, кому повезло меньше. Вы всегда щедры. Помните: истинная щедрость дает то, что нужно. (Не делайте что-нибудь, чтобы надуть свое собственное эго.) Помните о предупреждении Луны выше. Это важное предупреждение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с друзьями сегодня теплые и благоприятные. Люди будут доверять вам и наоборот, вы можете доверять кому-то другому. (Да, это тот любопытный день, плюс ваш идеализм возбужден.) Тем не менее, проверьте оповещение о луне, когда дело доходит до траты денег. Предупрежден — значит вооружен!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы сегодня восхищаетесь боссом, родителем или кем-то, кто находится в положении власти. И, возможно, они будут восхищаться вами? (Это случается.) Кто-то может попросить вашего совета о том, как сделать что-то лучше или выглядеть более привлекательным. Все это хорошо, но помните о предупреждении луны (см. Выше).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку сегодня вы цените красоту, вы будете наслаждаться первозданными парками, художественными галереями, музеями и великолепными архитектурными зданиями. Вас также может привлечь к искусству и ремеслам других. Обратите внимание: не тратьте свои деньги ни на что, кроме газа, продуктов питания и развлечений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Кто-то может быть щедр для вас сегодня. Они могут быть сочувствующими вашим потребностям. (Возможно, это работает наоборот, и вы чувствуете симпатию к кому-то.) Будьте осторожны с важными решениями, которые сегодня связаны с деньгами. Помните о предупреждении луны выше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день, чтобы смириться с партнерами и близкими друзьями, а также с представителями широкой общественности, потому что все чувствуют себя сочувствующими и добрыми друг к другу. Когда мы добры к кому-то другому, мы чувствуем больше самоуважения — разве это не правда? (См. Предупреждение о луне выше).

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с коллегами сегодня превосходны. Для некоторых может возникнуть флирт. Вполне вероятно, что вы будете симпатизировать кому-то и прислушаться к их проблемам. Или наоборот, кто-то может прислушаться к вашему голоду. Что бы ни случилось, это даст вам ощущение тепла в нашем животике.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для искусств! Вы общаетесь со своей музой, поэтому вы можете быть продуктивным, если вы делаете все, что требует ваших творческих талантов. Романтика будет материалом фильмов. Наслаждайтесь общением и игровыми занятиями с детьми.

Если ваш день рождения сегодня

Маркиз де Сад и Граф Калиостро делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы креативны, артистичны и чувствительны к тому, что другие думают о вас. Это год, чтобы взять инициативу и прояснить ваши цели, потому что в этом году вас ждут захватывающие перемены и новые начинания! То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году. Это бонус!