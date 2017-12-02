Ежедневный Гороскоп. Суббота 2 декабря 2017

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или принятия важных решений до 16:30 вечера. После этого Луна движется от Тельца к Близнецам.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку сегодня вы чувствуете симпатию к другим, вы будете щедрыми, особенно в вопросе о наследовании или в споре о совместной собственности. Щедрость – замечательная вещь, однако, не отдавайте все. Вы тоже умеете считать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с партнерами и близкими друзьями будут теплыми и поддерживающими сегодня, потому что вы искренне заботитесь о своем благополучии. Разве это не определение любви? Разве вы хотите поставить благополучие кого-то еще перед своим? На самом деле отношения со всеми, в том числе и широкой публикой, будут сегодня уютными!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Рабочее путешествие, особенно если оно связано с вашим личным вдохновением, вероятно, сегодня. Вы также захотите улучшить условия труда тех, кто живет в других культурах и разных странах, потому что вы чувствуете настоящую заботу о своем благополучии.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня легко влюбиться в кого-то. У вас сейчас волшебная пыль на глазах, а это значит, что все выглядят замечательно! Просто убедитесь, что вы не ставите кого-то на пьедестал, потому что, когда они упадут, вы будете разочарованы. Будьте реалистичным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы сегодня можете помочь члену семьи, вы будете это делать, потому что чувствуете сочувствие к их потребностям. Это также интересное время для изучения возможностей недвижимости. Однако будьте осторожны, чтобы быть втянутым во что-то, что выглядит элегантно, роскошно и не по средствам. Оставайтесь реалистичными!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не беспокойтесь слишком много, если вы хотите расслабиться сегодня. Вы определенно хотите обсудить высокие идеи о том, как улучшить общество и все же, в то же время, трудно поднять энергию, чтобы действительно что-то сделать, не так ли? Ну, все начинается с мысли, потому что мотивация – это все.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы думаете о том, как повысить свой доход и сегодня вы, возможно, захотите изучить художественные способы представления духовных или мистических идей. Или они могут относиться к роскошным круизам или чему-то, что помогает людям. Вы умный.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствуете вдохновение в том, что возможно. Вы хотите поступать правильно и почувствовать, что используете свою жизнь наилучшим образом, чтобы вы могли принести пользу другим, а также самому себе. К чему еще вы можете стремиться? Это отличное начало. Посмотрите, куда оно вас доставит.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Идеи о мистике, духовности и эзотерических предметах будут вас интриговать сегодня. Вы ищете скрытый смысл во всем мире, что неудивительно, потому что вы истинный искатель зодиака. Сегодня ваше вдохновение сильно и вы чувствуете себя мотивированным!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится встречаться с единомышленниками сегодня, которые заинтересованы в помощи тем, кто в ней нуждается или украшают окрестности, или изучают высшее образование, связанное с высокими предметами, особенно с духовностью. Это интересный день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Все Водолеи хотят сделать мир лучше, поэтому вы присоединяетесь к клубам и организациям и ищете компанию единомышленников с одинаковыми идеалами. Сегодня вы чувствуете мотивированность сделать это и вы можете обратиться к боссу или родителям, чтобы помочь себе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Различные исследования, особенно связанные с духовностью, философией, астрологией, религией или древней мифологией, понравятся вам сегодня. Вы хотите исследовать мир и увидеть причины, лежащие в основе всего в жизни. Вы ищете более глубокую правду. Вы также хотите уменьшить страдания в далекой стране.

Если ваш день рождения сегодня

Вы умны, откровенны и изобретательны. Вы также надежны и лояльны. В этом году вы будете больше заниматься с другими. Персональные обязанности с друзьями и семьей будут важны, так же как и ваше служение другим. Из-за этого вам разумно заботиться о себе. Почему бы не исследовать макияж или не сделать то, что омолаживает?