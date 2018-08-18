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18 августа 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Суббота 18 августа 2018

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Скорпион

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений с 10:30 до 13:15. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

После оповещения о луне, это прекрасный день, чтобы путешествовать или делать планы поездок. (См. Выше). Это также отличный день для творческой деятельности и игрового времени с детьми. Вы будете наслаждаться разговорами с другими, используйте все возможности для общения, вечеринки и наслаждения спортивными событиями!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дом и семья – ваш  фокус сегодня. После «оповещения о луне» вы будете уделять основное внимание вопросам общей собственности, наследования и богатства других, а семейные обсуждения будут теплыми и позитивными. Партнерские отношения благословлены!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку Луна сейчас противоположна вашему знаку, вы должны идти более на уступки, когда имеете дело с другими. Не беспокойтесь. Это просто требует некоторого такта, терпения и времени. Просто плывите по течению. Будьте обаятельны и наслаждайтесь беседой со всеми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть деньги. Примечание. Не распоряжайтесь ими до тех пор, пока оповещается о предупреждении Луны. (См. Выше). В частности, вы можете купить что-то для дома и семьи или вы можете увидеть способы финансовой поддержки своей домашней сцены.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это благоприятный для вас день, потому что после оповещения о луне Луна перемещается в ваш знакомый знак Огня. На самом деле, это вечеринка для Льва! Сегодня вы хотите расслабиться и быть самим собой, но вы можете чувствовать себя защищенным и заботиться о ком-то, особенно о ребенке.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если сегодня у вас будет шанс отдохнуть, вы будете благодарны. После оповещения о луне у вас будет все больше желания уйти от напряженного безумия вокруг вас и найти спокойствие и спокойствие в комфортной обстановке.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы очень хотите общаться с другими людьми сегодня. Это напряженный день, наполненный короткой поездкой, взаимодействием с другими людьми и возможностью увидеть новые места и встретить новые лица. Вам понравится смешение с молодыми людьми. В свою очередь, каждый хочет увидеть ваше лицо, потому что с Венерой в вашем знаке вы очаровательны и дипломатичны!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Финансовые вопросы будут для вас в центре внимания. Отложите важные финансовые решения до оповещения о Луне (см. Выше). Вы можете чувствовать себя обладателем чего-то, что у вас есть, и не хотите одолжить его. Не волнуйтесь – у  всех нас есть такие моменты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

После оповещения, сегодня Луна переходит в ваш знак, а это означает, что это ваш день! Естественно, вы могли бы быть более эмоциональными, чем обычно. Тем не менее, все будет иметь тенденцию идти своим путем, потому что вселенная должна вам сделать одолжение. Да!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы, возможно, захотите сохранить незаметность, потому что чувствуете необходимость скрываться и наблюдать за парадом. Могут возникнуть дискуссии об общих свойствах, наследованиях и страховании. Отношения с родителями и боссами положительны. Вы можете управлять этим днем ​​так, как хотите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши отношения с подругой будут важны сегодня. Фактически, откровенная дискуссия может привести к изменению ваших будущих целей. Вы будете чувствовать себя защитником и поддерживать друга. (Возможно, вы даже почувствуете ревность, если обратят внимание на кого-то другого.) Эй, это так.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Личные данные о вашей жизни окажутся сегодня немного публичными. По какой-то причине люди говорят о вас. Это может быть незначительным. Или это может быть потому, что у вас будет публичный спор в лифте. Это так.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Роберт Редфорд, Эдвард Нортон, Кристиан Слейтер и Патрик Суэйзи, режиссер Роман Полански, композитор и певец Владимир Мигуля, актрисы  Кароль Буке и Ольга Кузина делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы интуитивны, харизматичны, мужественны и заботливы. Вам нравится быть осведомленным и информированным. В этом году вас ожидают захватывающие изменения и новые начинания, когда вы начнете новый цикл. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем. Поэтому пришло время прояснить ваши цели. Пришло время взять на себя инициативу. Хорошие новости! В этом году ваша физическая сила возрастет.

Источник: SAKHALIFE.RU
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