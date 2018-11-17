Ежедневный гороскоп. Суббота 17 ноября 2018

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку вы сегодня заинтригованы секретами и таинствами, вы можете смотреть фильмы о тайнах на телевидении или читать прелюдии. Тем не менее, вы также можете глубоко погрузиться в какую-то тайну, которая вам интересна. Секреты!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете наладить мощную связь с другом, потому что это своего рода день, когда глубокие эмоции и глубокие чувства всплывут на поверхность. Собственно, они очистят воздух. Вы можете более легко выразить, как вы себя чувствуете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наше взаимодействие с родителями, начальниками или полицией будет напряженным сегодня. (Не делайте ничего, о чем позже можете пожаловаться.) Будьте осторожны, чтобы не демонстрировать навязчивое или импульсивное поведение, потому что правда скрывается под поверхностью вещей.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не лезьте сегодня в разговоры о политике, религии или расовых идеях, потому что все может сработать. Сегодня у людей есть сильные мнения! Они страстно относятся к проблемам. Держитесь подальше от споров!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для важных дискуссий о наследованиях или о том, как разделить что-либо, потому что люди застряли в них. Тем не менее, это хороший день для очистки и избавления от того, что больше не полезно, особенно если вы несете ответственность за имущество кого-то еще.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете увидеть истинный смысл своих чувств для друга или партнера, потому что возникнут глубокие эмоции. Скрытые энергии, ослабившие отношения, теперь могут раствориться. Вы хотите, чтобы ваша встреча с другими была значимой – не поверхностной! Ба! Тест на тривиальность!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для проведения реформ или для очистки определенных областей на работе. Вы можете физически избавиться от того, что больше не нужно – мусора и лишнего материала. Вы также можете устранить путаницу в отношении организационных систем. Заверните свои рукава и займитесь!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика сегодня страстная! Ничто не будет случайным. Все будет черно-белым. Возможно, вы одержимы кем-то или чем-то. Между тем, полегче, когда вы имеете дело с детьми, чтобы держать вещи более беззаботными и случайными. Будьте терпеливы с молодыми умами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшние семейные дискуссии будут интенсивными, особенно если они с мамой. (Или, возможно, другим женским членом семьи.) В любом случае, все укоренены в своем взгляде, даже одержимы. Не идеально, не так ли? Вместо этого используйте эту энергию для очистки, ремонта и реорганизации вещей в вашем доме, потому что вы получите много сделанного!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете убедительны, когда будете общаться с другими людьми сегодня. У вас также будут отличные способности видеть подтекст вещей и понять реальную истину. Тем не менее, вы также можете быть одержимы чем-то и застрять как один трек записи. Ваша любовь к таинствам сегодня сильна.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможно, вы сегодня одержимы покупкой чего-то. «Мне нужно это!» Возможно, вы так же одержимы работой или понимаете, как увеличить свой заработок. Между тем, вы можете узнать что-то, чего не знали о финансах или о том, как ваши доходы приходят к вам, потому что сегодня можно раскрывать секреты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы хотите испытать все на глубоком уровне, поэтому вы избегаете поверхностных встреч. Ваша любовь к таинственному пробуждается, что заставляет вас интересоваться психологией, астрологией или сверхъестественными явлениями. Вы также можете очистить или отремонтировать вещи или внести изменения в свою личную среду.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссеры Мартин Скорсезе и Иван Пырьев, певец Гордон Лайтфут, актеры Дэнни ДеВито и Дмитрий Брусникин, актрисы Софи Марсо и Руслана Писанка делятся своим днем ​​рождения сегодня. У вас есть редкое умение быть способным вдохновлять и мотивировать других. Вы умны, полезны и ответственны. В этом году вы входите в веселое, социальное время! Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.