Ежедневный Гороскоп. Суббота 17 марта 2018

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

Предостережение: избегайте покупок или принятия важных решений с 9:00 до 15:30. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня единственное новолуние в течение всего года, которое выделяет ваш скрытый, духовный мир. Возможно, пришло время признать этот аспект вашей жизни? Сколько времени вы даете деньгам, славе, успеху и времени для внутреннего развития? Думайте об этом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня единственное новолуние в течение всего года в вашем Доме Дружбы, что является прекрасным временем, чтобы задуматься о роли, которую дружба играет в вашей жизни. Какой друг ты для других? Хотели бы вы, чтобы вы были их другом?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшнее Новолуние происходит в верхней части диаграммы, что является толчком для того, чтобы вы могли подумать о своем жизненном направлении. Вы знаете, куда направляетесь? Вы знаете, где вы хотите быть через пять лет? Что вы должны начать делать в этом году, чтобы попасть туда?

Рак (21 июня — 22 июля)

Новолуние сегодня является единственным Новолунием в течение всего года, которое побуждает вас подводить итоги ваших образовательных активов. Какое дальнейшее образование поможет вашей работе или обогатит вашу жизнь? Какое путешествие вы могли бы преследовать, чтобы воспитывать себя в путях мира?

Лев (23 июля — 22 августа)

Каждый месяц Новолуние происходит в другом знаке, а это означает, что у вас есть разные возможности для принятия решений, чтобы улучшить вашу жизнь. Сегодняшнее новолуние – это долг, общая собственность, налоги и наследования. Ваше участие в богатстве других – ваше внимание.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшнее новолуние прямо противоположно вашему знаку, а это означает, что лучший день года – это то, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои самые близкие отношения. Это включает в себя ваши партнерские отношения как личные, так и профессиональные и ваши близкие дружеские отношения. Есть идеи?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Так вы можете улучшить свое здоровье, потому что это лучший день в году, чтобы принять некоторые решения об улучшении вашего здоровья, а также повысить общую эффективность и производительность в вашем повседневном мире. Амбициозный список дел!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Важно иметь баланс в жизни работы и игры. Общество вознаграждает за работу, успех и амбиции. Но чтобы иметь полноценную, округлую жизнь, вы также должны играть! Какая комбинация работы и игры у вас есть в вашем повседневном мире? Вы выражаете свою творческую энергию?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня единственное новолуние, которое сидит внизу вашего графика, выделяя дома, семью и ваш частный мир. Это лучший шанс года принять решения о том, как улучшить свои отношения с членами семьи, а также улучшить свои отношения с вашим домом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы являетесь ясным коммуникатором? Сегодняшнее новолуние призывает вас изучить ваш стиль общения, как в устной, так и в письменной форме. Мы стадные существа. Мы должны хорошо относиться к другим. Вам нужно выйти, чтобы вас и вы их видели. Вам нужно поговорить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Деньги, доходы и финансы – ваш фокус сегодняшнего Новолуния. Что вы можете сделать, чтобы лучше заботиться о своих владениях? Что вы можете сделать, чтобы увеличить свой заработок или найти работу, которую вы ищете? Подумайте об этом сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня единственное новолуние в вашем знаке в течение всего года. Бросьте реалистичный взгляд в зеркало и спросите себя, как вы можете улучшить свой имидж в мире. Новая прическа? Новая обувь? Новые очки? Новая куртка? Есть идеи?

Если ваш день рождения сегодня

Вы творческий провидец, который любит исследовать новые идеи и концепции. Вы также перфекционист. В этот напряженный социальный год вам захочется жить в полной мере, потому что это будет веселый год. Цените счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения, которые будут восхищать.