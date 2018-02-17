Ежедневный Гороскоп. Суббота 17 февраля 2018

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения после 5 вечера сегодня. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы хотите, чтобы вас услышали сегодня. У вас есть идеи, которыми вы хотите поделиться с другом или, возможно, с группой. Это потому, что вы в восторге от чего-то. У вас есть теплое чувство в вашем животике о ваших будущих планах. Да!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Беседы и взаимодействия друзей, особенно женщин, будут позитивными сегодня. Тот факт, что вы выглядите так хорошо в глазах других, тоже не повредит. Все любят болтаться с победителем. Групповая деятельность будет привлекательной. Повеселись!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Путешествие и шанс расширить свой мир порадуют вас сегодня. Если вы не можете физически путешествовать, вы можете путешествовать интеллектуально, обсуждая идеи и изучая новые концепции и идеологии. Вероятно, также связаны поездки, связанные с работой.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы хотите улучшить себя и стать лучшим человеком. (Не могу победить эту мотивацию.) Вы также можете сосредоточиться на совместной собственности, налогах и долгах. Тем не менее, вам понравится путешествовать куда-нибудь или поговорить с кем-то, кто «другой».

Лев (23 июля — 22 августа)

Получите больше сна, потому что вам это нужно. Если вы помните об ограничениях оповещения о луне, вы можете заниматься бизнесом в отношении общей собственности, налогов и долгов. Вы можете найти способ использовать ресурсы других, чтобы расширить или принести пользу вашему дому или вашей семье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте согласны с другими людьми и пойдите сегодня более на уступки, потому что Луна противоположна вашему знаку. Это может быть трудно сделать, потому что люди обязаны вам и сотрудничают. Вы хотите засучить рукава и решить какую-то задачу на работе или дома. У вас есть повестка дня!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это суббота! Это веселый день. Выходите и гуляйте вместе с другими. Наслаждайтесь искусством, фильмами, театрами и спортивными мероприятиями. Романтические прогулки будут привлекать вместе с игровыми приключениями с детьми. Подумайте о том, как улучшить свое здоровье.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя основное внимание уделяется дому, семье и родителям, вы сегодня социальны и веселы! Принимайте приглашения на вечеринку и ловко веселитесь с другими. Вы также можете развлечься дома. Это беззаботный день. Во время оповещения о луне ограничивайте свои расходы газом и едой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В последнее время ваше время занято, поэтому сегодня вы можете захотеть спрятаться в кокон дома. Это выходные. Сделайте себе одолжение и отдышитесь. Отдохните и расслабьтесь. Вы также можете захотеть заняться домом и провести ремонт.

Козерог (22 декабря -19 января)

Вы по-прежнему сосредоточены на деньгах, доходах и крупных расходах. Если вы делаете бизнес и делаете сегодня, следите за оповещением о луне. Во время оповещения о луне тратьте деньги только на газ и продукты питания. Беседа с кем-то будет откровенной.

Водолей (20 января — 18 февраля)

«Мы весело катаемся». Все хорошо для вас с Солнцем в вашем знаке и удачным Юпитером в верхней части диаграммы. Выходите в полном сиянии! Тем не менее, размещение Луны привлечет ваше внимание к финансовым решениям и, возможно, к покупкам. Если да, проверьте оповещение о луне выше. Будьте умным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день, потому что Луна находится в вашем знаке, танцующем с Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя довольным своим миром! Вам также понравится разговаривать с другими людьми, особенно людьми из разных стран и других мест. Придумайте идеи, потому что это ваш год, чтобы путешествовать!

Если ваш день рождения сегодня

Вы терпеливы, сильны, трудолюбивы и амбициозны. Вы также уверены в себе. Это веселый год! Он занят и социален, и вы будете жить жизнью в полной мере! Вы захотите воспитывать счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения, которые будут восхищаться.