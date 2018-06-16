Ежедневный Гороскоп. Суббота 16 июня 2018

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

После 4:00 сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Слава аллилуйя! Лучший день! Луна находится в вашем знакомом Огненном Знаке, что заставляет вас чувствовать себя игривым и забавным. Романтические и социальные прогулки приятны. То же самое для забавных занятий с детьми. Будьте терпеливы с друзьями или членами группы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для семейного обсуждения, даже если вы можете столкнуться с родителем сегодня днем. Отношения с партнерами и близкими друзьями теплые и поддерживающие. Наслаждайтесь развлечением дома и обсуждая возможности в сфере недвижимости.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши очарованные слова делают этот день сильным для продаж, маркетинга, обучения, актерского мастерства, редактирования и письма. Вы цените красоту своего окружения сегодня, а также количество любви в вашем мире. Это Бонус!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день для покупки сокровищ для себя и для близких. (Вы можете пойти за борт, так что храните свои квитанции.) Сегодня днем ​​у вас может быть ссора о деньгах или владениях, но это будет кратким. В принципе, это хороший день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы легко можете быть очаровательны со всеми, потому что Луна и прекрасная Венера находятся в вашем знаке. По общему признанию, вы можете быть нетерпеливы с кем-то сегодня днем, но это кратковременно. Отношения с членами семьи теплые. Предостережение о выходе за борт.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете удовлетворение своим миром. Вы оптимистичны и довольны жизнью. Конечно, все не идеально, но этого никогда не бывает. Тем не менее вам нравится работать за кулисами, чтобы помочь другим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это великий день, чтобы смириться с друзьями и членами групп, потому что люди восприимчивы к вам и к тому, что вы говорите. Вы будете наслаждаться теплыми взаимодействиями с другими, но у вас может быть короткий спор с ребенком или романтическим партнером. Примечание. Одно из этих взаимодействий может в конечном итоге повысить ваш доход.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы выглядите привлекательно для других, особенно боссов или родителей, VIP-персон и любого авторитетного человека. Зная это, это, очевидно, ваш день, чтобы сделать ваш шаг или продвинуть свою повестку дня! У вас может быть ссора с членом семьи. Если это так, это будет кратким. Они могут подумать, что вы переусердствовали или были чрезмерными.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы обожаете путешествие или шанс на смену пейзажей сегодня, потому что вы хотите приключений и возможности для стимулирования событий! Вот почему вы любите изучать что-то новое и встречаться с людьми, которые отличаются друг от друга. Ключ прост – будьте дружелюбны!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя у вас могут быть разногласия с кем-то о том, как что-то должно быть разделено, вполне вероятно, что сегодня все пойдет вам на пользу. Поскольку вы много работаете, к вам придут хорошие вещи!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Наслаждайтесь компанией близких друзей и партнеров сегодня, потому что Луна и Венера противоположны вашему знаку. Однако вам придется идти более на уступки, когда общаетесь с другими. Будьте гостеприимны, полезны и добры. Это будет легко сделать, потому что вы цените своих друзей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня отношения на работе позитивны. Точно так же у вас может быть приятный момент с домашним животным. Говоря о сладостях, вы также испытываете соблазн сегодня отказаться от десертов и шоколадных конфет. Это правда – абстиненция легче, чем умеренность.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Митхун Чакраборти, певцы Джанет Джексон и Леонид Агутин делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вам комфортно в вашей собственной коже, поэтому вы, кажется, защищены. Однако, когда вы говорите – вы оставляете неизгладимое впечатление. В этом году пришло время лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это год учения и обучения. То, что вы узнаете, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.