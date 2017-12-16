Ежедневный Гороскоп. Суббота 16 декабря 2017

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы с нетерпением ждёте новых событий по обучению, школе или средствам массовой информации. То, что вы узнаете, расширит ваше понимание мира и придаст ему новые измерения. У вас может возникнуть внезапное желание путешествовать или возможность сделать это. Это захватывающий, просвещающий день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Неожиданные возможности извлечь выгоду из богатства и ресурсов других людей могут упасть вам на колени сегодня. Вы можете наследовать. Вы можете что-то выиграть. Вы можете получить деньги от правительства. Ваш партнер может получить повышение или бонус. Вы также можете увидеть способы улучшить себя.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецам не скучно, поэтому вы будете любить сегодня! Люди, с которыми вы встречаетесь, будут необычными и интересными. Партнер или близкий друг могут удивить вас революционными новыми идеями или необычными предложениями. У вас может быть необычная встреча с представителями широкой общественности. Необычный день!

Рак (21 июня — 22 июля)

Новые технологии могут расширить ваше обучение на работе сегодня. Что-то неожиданное изменит ваш ежедневный темп. На работе кто-то необычный может присоединиться к вашей команде. Ожидайте неожиданного, но, надеюсь, позитивного! Вы также можете узнать что-то новое, которое может повлиять на ваше здоровье.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это веселый день! Как будто в воздухе больше электричества или возбуждения! Неожиданные приглашения на забавные мероприятия могут выпасть вам. Дети могут быть источником удивления: однако, следите за ними, чтобы избежать несчастных случаев. Новая любовь может внезапно поймать вас. Захватывающие и неожиданные события!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то другое повлияет на ваш дом и семью сегодня. Вы могли бы купить предмет современного искусства или что-то высокотехнологичное – возможно, большой новый телевизор? Это связано с тем, что какая-то технология может вызвать волнение у себя дома. Член семьи может потребовать больше свободы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня полно новых мероприятий и новых открытий, что делает этот захватывающий день для вас! Вы могли бы узнать что-то новое или иметь повышенное восприятие окружающего вас мира. Обсуждения с другими будут откровенными. Ожидайте встречи с новыми лицами и возможность увидеть новые места!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство, активы или заработок. Вы можете получить повышение! Вы можете купить что-то невероятное для себя, что заставляет вас чувствовать себя богаче! Вы можете получить новую работу! Следите за тем, что у вас есть, потому что все удивительно и непредсказуемо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не сидите и не расслабляйтесь дома сегодня. Вы слишком энергичны для этого. Выходите и делайте то, что расширяет вашу жизнь и ваш опыт в мире. Наслаждайтесь новыми встречами! Изучайте что-то новое, особенно что-то научное или технологическое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствуете беспокойство. Во всем есть волнение, и вы не хотите пропустить что-то. Тем не менее, вы все равно будете осторожны сегодня и, возможно, захотите посмотреть, как все крутится вокруг. Возможно тайное открытие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете встретить настоящего персонажа! (Вы любите персонажей.) Обсуждение с кем-то или членом группы может выявить новые аспекты, которые вас удивляют. Вы также можете делать открытия о чем-то научном или высокотехнологичном, и хотите поделиться своими идеями с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Боссы, родители и VIP-персоны поймают вас на страже с поразительными новостями сегодня. Все, что они говорят, может освободить вас или поднять вас на новый план того, как вы видите вещи. Вы также можете быть удивлены встречей с кем-то важным.

Если ваш день рождения сегодня

Вы утончены, очаровательны и дружелюбны. Вы также честны и энергичны! В этом году все будет медленнее. Вы хотите отдохнуть и омолодиться. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезным другим. Найдите взаимовыгодные отношения. Это интуитивный год, так что слушайте свой внутренний голос.