Ежедневный гороскоп. Суббота 15 сентября 2018

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете увидеть, как внести улучшения и реформы в вашу работу. Аналогичным образом, вы также можете увидеть, как улучшить свое здоровье, или улучшить то, как вы имеете дело с домашним животным. Вы захотите избавиться от того, что больше не актуально.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы занимаетесь спортом и агрессивны в нем. Вы также будете игриво делиться развлечениями с детьми. Между тем, романтика будет горячей и страстной! Это прекрасный день, чтобы потренироваться и искать способы веселиться, особенно в области искусства и развлечений.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы полны умных идей о том, как улучшить место, где вы живете, особенно при ремонте. Между тем, семейные разговоры сегодня будут интенсивными, потому что кто-то хочет что-то уйти. (Они не смогут обмануть вас.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня, имея дело с другими, вы будете убедительными! Это отличная новость для тех, кто продает, покупает, учит, действует или пишет. Мало того, что ваши слова сильны, у вас также есть следственная структура, которая будет проникать во все ваши интересы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете потратить большие деньги. (Конечно, по своей природе вы являетесь последним из крупных участников). У вас также могут быть отличные идеи для начинающих, особенно касающиеся производства или внедрения лучших способов сделать что-то. Вы находитесь в находчивом настроении, а это означает, что вы видите новое использование вещей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня для вас сильный день, поэтому другие люди будут сидеть и слушать вас. Поскольку у вас есть эта врожденная сила, даже не задумываясь, вы будете контролировать любой разговор. Это будет вторая натура. Добрый день, чтобы сделать что-то, чтобы улучшить ваш имидж. Есть идеи?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша способность исследовать что-либо сегодня невероятна. Вы пойдете вперед, потому что у вас есть естественный инстинкт, чтобы увидеть, что вы хотите открыть. Кроме того, вы будете бодры и настойчивы!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете привлечь кого-то могущественного и подавляющего. Возможно, в разговоре с кем-то еще вы являетесь человеком, который является мощным и подавляющим. Идеи, которые вы обмениваетесь с другими людьми сегодня, будут основными идеями, которые можно построить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы поразите родителей, боссов и полицию, потому что у вас есть проницательность и вы не боитесь поделиться своими идеями. Во-первых, вы видите вещи в черно-белых тонах, особенно о том, как улучшить что-то или сделать их лучше. О да, вы хорошо выглядите!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете восхищаться изучением всего, где вы можете добраться до дна чего-то. Там вы сможете обнаружить глубокие секреты и ответы на большие вопросы. Вы также можете сделать амбициозные планы путешествия куда-нибудь, в захватывающее и экзотическое место. Это веселый день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

В разговоре с другими о налогах на имущество, долгах и наследованиях вы получите право на все. Если кто-то пытается обмануть вас – вы увидите это через минуту. Это как если бы у вас было рентгеновское зрение сегодня. Или может быть, вы сами это делаете?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша беседа с партнером или близким другом будет интенсивной, мощной и показательной. Да, это тот день, когда секреты выйдут наружу. Они могут быть вашими секретами, они могут быть чужими секретами. К счастью, вы будете осторожны, потому что вы внимательный человек.

Если ваш день рождения сегодня

Принц Гарри, актеры Кирилл Лавров, Томми Ли Джонс и Том Харди, поэт Михаил Танич, писатели Фенимор Купер и Агата Кристи, певец Николай Басков и путешественник Марко Поло делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы умны, сострадательны и ответственны. Вы также очень наблюдательны. У вас сильная мораль и отличное слушание. Пришло время думать о успехе, власти и деньгах! О да, это год сбора урожая и основных достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы испытаете силу и лидерство во всех своих отношениях. Пойдемте. Сделайте это!