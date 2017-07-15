Ежедневный Гороскоп. Суббота 15 июля 2017 г.

21, 22 лунный день. Убывающая Луна
Луна в знаке Овен ♈
Оповещение о луне
Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Овне.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня вы находитесь в высшей форме, потому что Луна находится в вашем знаменательном танце с честной Венерой и счастливым Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя счастливым, восторженным и оптимистичным. Вы будете шутить со всеми, а особенно наслаждаться компанией партнеров и близких друзей.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Ваш темп в последнее время, был почти безумный. Вот почему сегодня идеальный день, чтобы отдышаться и спрятаться где-нибудь. (Поверьте мне, вам это понравится.) Вам нужно немного времени. Сосредоточьтесь на своем здоровье и вашем душевном спокойствии.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Это прекрасный день, чтобы быть общительным и наслаждаться компанией других. Вам понравится разговаривать с друзьями и общаться с группами. Спортивные мероприятия, театр, искусство, игры с детьми и романтические вечеринки порадуют вас. Да, это прекрасный день!
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня вы можете произвести замечательное впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, поэтому у вас есть преимущество. Если есть что-то, чего вы хотите – попросите об этом! Шансы – ответ будет да. На самом деле отношения с типами у власти настолько комфортны – что вы можете получить расположение у босса.
Лев (23 июля — 22 августа)
Это идеальный день, чтобы совершить короткую поездку или отправиться куда-нибудь, потому что вы долго хотите приключений и возможность открыть для себя новые места и встретить новые лица. Вы можете встретить кого-то из другой страны или другой культуры. (Может быть, это интересный способ изучить новый язык.)
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня нет оповещения о луне, и все остальное хорошо, а это означает, что хороший день для обсуждения наследования или того, как разделить что-то или иметь дело с общей собственностью. Что бы ни случилось, вы, скорее всего, будете смеяться до самого вечера. Да!
Весы (23 сентября — 22 октября)
Вам будет легко общаться с другими, особенно с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что Луна напротив вашего знака хорошо гармонирует с Венерой и Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя социально интерактивным, добрым и поддерживающим всех.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы будете любить работать и делать все, что поможет вам чувствовать себя лучше организованным. Точно так же вы также будете наслаждаться тем, что, по вашему мнению, улучшает ваше здоровье. У вас сегодня высокие запросы, но вы не пойдете за грань. Это нормально. Секрет заключается в том, чтобы двигаться в положительном направлении.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Принимайте приглашения на вечеринки или посещайте спортивные мероприятия сегодня, потому что вы хотите хорошо провести время! Игры с детьми, фильмы, игры, пикники, барбекю и день на пляже – все это в вашем меню. Романтика многообещающая! Ищите возможности флиртовать с другими. Живите в радость!
Козерог (22 декабря 19 января)
Сегодня вам понравится отдыхать. Вам также понравится развлекаться дома и, возможно, немного переделать что-то. Это также хороший день для обсуждения или изучения возможностей в сфере недвижимости.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Энергия и энтузиазм всегда привлекают других, поэтому это будет для вас насыщенный день. Люди хотят вашего присутствия, потому что вы так оптимистичны! Мало того, вы также очаровательны и щедры и сердечны. Да, это общество взаимного восхищения.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня плюс в бизнесе и торговле. Ищите способы увеличить свой доход, потому что это возможно. Если вы делаете покупки, вы можете пойти за черту, что означает, что вам было бы разумно сохранить ваши квитанции. (И коробки!)comments powered by HyperComments