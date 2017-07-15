Ежедневный Гороскоп. Суббота 15 июля 2017 г.

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Оповещение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы находитесь в высшей форме, потому что Луна находится в вашем знаменательном танце с честной Венерой и счастливым Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя счастливым, восторженным и оптимистичным. Вы будете шутить со всеми, а особенно наслаждаться компанией партнеров и близких друзей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш темп в последнее время, был почти безумный. Вот почему сегодня идеальный день, чтобы отдышаться и спрятаться где-нибудь. (Поверьте мне, вам это понравится.) Вам нужно немного времени. Сосредоточьтесь на своем здоровье и вашем душевном спокойствии.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы быть общительным и наслаждаться компанией других. Вам понравится разговаривать с друзьями и общаться с группами. Спортивные мероприятия, театр, искусство, игры с детьми и романтические вечеринки порадуют вас. Да, это прекрасный день!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете произвести замечательное впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, поэтому у вас есть преимущество. Если есть что-то, чего вы хотите – попросите об этом! Шансы – ответ будет да. На самом деле отношения с типами у власти настолько комфортны – что вы можете получить расположение у босса.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день, чтобы совершить короткую поездку или отправиться куда-нибудь, потому что вы долго хотите приключений и возможность открыть для себя новые места и встретить новые лица. Вы можете встретить кого-то из другой страны или другой культуры. (Может быть, это интересный способ изучить новый язык.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня нет оповещения о луне, и все остальное хорошо, а это означает, что хороший день для обсуждения наследования или того, как разделить что-то или иметь дело с общей собственностью. Что бы ни случилось, вы, скорее всего, будете смеяться до самого вечера. Да!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам будет легко общаться с другими, особенно с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что Луна напротив вашего знака хорошо гармонирует с Венерой и Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя социально интерактивным, добрым и поддерживающим всех.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете любить работать и делать все, что поможет вам чувствовать себя лучше организованным. Точно так же вы также будете наслаждаться тем, что, по вашему мнению, улучшает ваше здоровье. У вас сегодня высокие запросы, но вы не пойдете за грань. Это нормально. Секрет заключается в том, чтобы двигаться в положительном направлении.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Принимайте приглашения на вечеринки или посещайте спортивные мероприятия сегодня, потому что вы хотите хорошо провести время! Игры с детьми, фильмы, игры, пикники, барбекю и день на пляже – все это в вашем меню. Романтика многообещающая! Ищите возможности флиртовать с другими. Живите в радость!

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вам понравится отдыхать. Вам также понравится развлекаться дома и, возможно, немного переделать что-то. Это также хороший день для обсуждения или изучения возможностей в сфере недвижимости.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Энергия и энтузиазм всегда привлекают других, поэтому это будет для вас насыщенный день. Люди хотят вашего присутствия, потому что вы так оптимистичны! Мало того, вы также очаровательны и щедры и сердечны. Да, это общество взаимного восхищения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня плюс в бизнесе и торговле. Ищите способы увеличить свой доход, потому что это возможно. Если вы делаете покупки, вы можете пойти за черту, что означает, что вам было бы разумно сохранить ваши квитанции. (И коробки!)