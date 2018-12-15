Ежедневный гороскоп.  Суббота 15 декабря 2018

8, 9 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Внимание! Избегайте покупок или важных решений с 6:30 до 20:00. После этого Луна движется из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день, чтобы расслабиться и отдохнуть. Не будь слишком амбициозным. Не занимайтесь слишком много. Если вы хотите путешествовать или исследовать новые горизонты – это нормально. Но ограничивайте свои расходы газом и едой, пока Лунная тревога не закончится. Романтика может быть уютной.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день для душевного разговора с другом, потому что люди готовы опустить головы. Однако, поскольку большая часть этого дня является предупреждением о Луне, это плохой день для важных решений и конечно, крупных покупок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши амбиции пробуждаются, а это значит, что вы заинтересованы в том, чтобы поговорить с боссами, родителями и VIP-персонами, чтобы сделать ваш шаг. Тем не менее, это плохой день для этого. Подождите до вечера, когда Лунная тревога закончится. Вы будете рады, что это сделали.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам понравится учиться или путешествовать сегодня или все, что поможет вам «уйти от всего этого». Вы хотите сменить обстановку! Вы хотите увидеть новые места и встретить новые лица! Все в порядке. Можно потратить деньги на еду и газ до тех пор, пока Лунная тревога не закончится.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для принятия важных решений о наследовании, совместном имущественном и страховом спорах, что вы можете испытать. Не делайте этого. Дождитесь окончания оповещения о Луне – тогда все системы отключатся.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас может быть содержательный разговор с партнером или близким другом, потому что люди готовы разрушить барьеры, которые они обычно имеют. Они будут открыты и откровенны и готовы рассказать все как есть. Зная это, вы можете встретить их подготовленным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вам придется работать сегодня, ваша работа может пострадать от неэффективности и глупых ошибок. Почти наверняка вы столкнетесь с нехваткой и задержками, потому что большая часть сегодняшнего дня – оповещение о Луне. Однако, когда все закончится, все пройдет гладко!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Время Лунной тревоги, как сегодня, это прекрасное время, чтобы поиграть, пообщаться и выразить свои творческие идеи, потому что это легко мыслить нестандартно. Поощряйте все виды творческой деятельности или музыкального выражения в себе и других, особенно детей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день, чтобы отдохнуть дома и расслабиться. Не делайте покупки для дома. (Можно покупать продукты или газ, но это все, пока не закончится «Лунная тревога».) Случайные семейные дискуссии будут приятными, потому что люди расслаблены, хотя могут быть нерешительными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это нечеткий день. Вы не уверены, что вам следует делать дальше, и вы можете это почувствовать. То, что происходит – это то, что в течение большей части этого дня есть оповещение о Луне, что означает, что вы должны избегать важных решений или покупок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прискорбно. Сегодня вы сосредоточены на финансовых вопросах и возможно, на покупках. Тем не менее, есть оповещение о Луне в течение большей части дня, что означает, что вы должны ограничить свои расходы только едой и газом. Вы можете зайти в магазин, но подождите, пока Лунная тревога не закончится, чтобы действовать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это свободный день, потому что это большая часть этого дня и Луна в вашем знаке. Тем не менее, это отличный день для изучения творческой деятельности, особенно для выражения собственных творческих талантов. Это также прекрасный день, чтобы пообщаться с другими!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мишель Докери, актеры Дон Джонсон, Юрий Колокольников и Игорь Угольников, певица Екатерина Шаврина и поэт Осип Мандельштам сегодня разделяют ваш день рождения. Вы адаптируемый, веселый и оптимистичный. У вас есть сильное чувство личной честности и честной игры. В этом году пришло время отдохнуть. Это более медленный темп, год ожидания и созерцания. Узнайте, как сотрудничать с другими. Ищите способы практиковать доброту и помогать другим. Будьте спокойны. Фокус на деловых и личных отношениях.