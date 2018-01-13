Ежедневный Гороскоп. Суббота 13 января 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас может начаться внезапное раздражение боссом; или наоборот, кто-то в положении власти может подумать, что вы большой молодец! (И так и есть). Вы также можете получить неожиданные комплименты, похвалу или даже путешествие в подарок. Вы можете быть удивлены, потому что кто-то хочет вашего креативного совета. Нравится!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня неожиданная возможность попутешествовать может состояться. Если да, действуйте быстро, потому что это окно возможностей кратковременно. Аналогичным образом, вы можете внезапно изучить новые направления в издательской деятельности, средствах массовой информации, медицине, праве или вообще что-то связанное с высшим образованием или с курсом. Просто сделай это!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Держите карманы открытыми сегодня, потому что неожиданный подарок может случиться. Кто-то может что-то дать вам или сделать вам одолжение. Вы можете выйти на какую-то сделку или финансовое соглашение. Даже романтика может стать внезапно острым ощущением!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете встретить человека или, возможно, кто-то, кого вы уже знаете, может бросить на вас шар судьбы, который является неожиданным, но интересным! Это означает, что вы должны быть легкими на ногах, чтобы вы могли прыгать в любом направлении. Бам! Вы можете сделать это! Сегодня счастливый день!!!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам что-то порадует. Сотрудник может быть благосклонен или дружелюбен. Вы можете получить похвалу или подтверждение за свои усилия. Вы можете обнаружить что-то, что вас радует, и помочь создать рабочее пространство. Кто-то может даже дать вам подарок! Будьте на связи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это тот день, когда любовь с первого взгляда начнется для некоторых из вас. Многие из вас получат неожиданное приглашение на весёлую вечеринку. Скажи да! (Вы должны действовать быстро.) Спортивные мероприятия, романтика, вечеринки и развлечения с детьми будут интересными!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете неожиданно развлечься дома. Или вы можете купить что-то красивое, современное или высокотехнологичное для вашего дома. В принципе, что-то связанное с домом и семьей вкратце удивит вас сегодня — но это, вероятно, поднимет ваше настроение!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы встретите новых людей и увидите новые места, потому что будут проходить стимулирующие, неожиданные события. Это быстрый день, но вы можете справиться с этим, потому что у вас хорошее настроение. Вы также полны ярких, умных, оригинальных идей!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете увидеть новые, умные способы зарабатывать деньги сегодня. Однако что-то связанное с деньгами, денежными потоками и вашими заработками немного непредсказуемо. Они могут увеличиться; они могут уменьшиться. Вы можете найти деньги; вы можете потерять деньги. Держать глаза открытыми!

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы чувствуете беспокойство и жажду приключений! Будьте открыты к тому, что приходит на вашем пути, потому что сегодня полно захватывающих изменений и неожиданных возможностей. Вполне вероятно, что вы встретите что-то новое. Вы также можете пойти туда, где вы никогда не были раньше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Пока вы смотрите в одну сторону, что-то может подкрасться к вам с совершенно с другой стороны! Это потому, что сегодня полно тонких неожиданных сюрпризов. У вас также могут быть какие-то гениальные идеи, которые встречаются вам неожиданно! Запишите их.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить интересного человека. Кто-то богемный, авангард или «там». Возможно, кто-то, кого вы уже знаете, делает то, что вас поражает, потому что сегодня вы будете удивлены кем-то. (Он был теплым, сильным и сострадательным и действительно знал, как к аксессуару.) Вот что делает этот день таким интересным!

Если ваш день рождения сегодня

У вас сильный интеллект и память. Вы организованы и систематизированы. Это год размышлений и возрождения духовных убеждений и идеалов. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году. Начните вести дневник.