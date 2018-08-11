Ежедневный Гороскоп. Суббота 11 августа 2018

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений с 5:30 до полуночи. Обратите внимание: солнечное затмение и новолуние во Льве происходит в 5:58 утра.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это лучший день в году, чтобы подумать о ваших творческих побуждениях. Вы цените свое творчество? Вы ремесленник зодиака. Вы любите пробовать новые искусства и ремесла. Вы также можете пересмотреть романтические отношения или свои отношения со своими детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее Солнечное затмение – это ваш шанс подумать, как улучшить свой дом и ваши отношения с членами семьи. Выделите пять минут, чтобы подумать об этом. Там всегда есть возможности для улучшения, особенно для работы с родителем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы – это слова из зодиака, а сегодняшнее Новолуние – лучший день в году, чтобы думать о том, как вы общаетесь, особенно с братьями и сестрами и родственниками. Вы ясно знаете, что говорите? Вы слушаете других? Как вы можете улучшить что-то?

Рак (21 июня — 22 июля)

По своей природе вы здорово относитесь к деньгам. Сегодняшнее новолуние – лучший день в году, чтобы подумать о том, как вы можете лучше справляться с тем, что у вас есть, и тем, что вы зарабатываете. Вы видите области, где вы можете улучшить что-то?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня единственное новолуние в вашем знаке в течение всего года. Прежде всего, это возможность для вас сделать две вещи: взгляните в зеркало и спросите себя, как вы можете улучшить свой имидж в мире. Во-вторых, спросите себя, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Солнечное затмение сегодня происходит в скрытой части вашего графика, что означает, что это отличная возможность для вас созерцать вашу систему убеждений в вашем духовном мире. Да, это звучит обидно, но вы верите во что-то, не так ли?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы являетесь социальным знаком, и сегодняшнее Солнечное Затмение происходит в части вашего графика в отношении клубов дружбы и организаций. Это потрясающая возможность для вас подумать о том, как улучшить свою дружбу, а также улучшить свои отношения с организацией. Есть идеи?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас может быть прозрение с сегодняшним солнечным затмением относительно того, как вы относитесь к родителям, боссам и авторитетным фигурам. Тем не менее, это также прекрасная возможность серьезно подумать о своем жизненном направлении. Это лучший день года для этого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Какое дополнительное образование или обучение вы можете получить, чтобы улучшить свою работу или ваши шансы на лучшую работу? Аналогичным образом, какие дальнейшие путешествия вы можете совершить (вы обожаете путешествие), чтобы обогатить вашу жизнь? Это вопросы, о которых нужно задуматься во время сегодняшнего солнечного затмения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это лучший день в году, чтобы подумать, как улучшить то, как вы обрабатываете совместно используемую собственность с другими. Вы могли бы увидеть способы улучшить свой подход к наследованию или что-то делать со страховыми случаями? Вы также можете примириться с чужими ценностями, которые отличаются от ваших.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня солнечное затмение противоположно вашему знаку, что дает вам возможность подумать о том, как вы можете улучшить свои ближайшие партнерские отношения. Это важно для вас. Как вы можете улучшить эти области?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшнее солнечное затмение – это ваш шанс подумать о том, как улучшить свое здоровье. Есть идеи? Не только это, это ваш лучший день в течение всего года, чтобы подумать о том, как улучшить свою работу. Некоторым из вас может даже понадобиться сосредоточиться на том, как вы общаетесь с домашним животным.

Если ваш день рождения сегодня

Рестлер Халк Хоган, актер Крис Хемсвор , ведущий Оскар Кучера, психотерапевт Анатолий Кашпировский и певица Юлия Проскурякова делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы энергичны и обаятельны. Вы одновременно изобретательны и практичны. Пришло время жить полной жизнью! Это потому, что вы входите в веселый, социальный год. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.