АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
13
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.08.2018, 9:12
Происшествия
В Якутии действует 28 лесных пожаров
11.08.2018, 9:00
Общество
Якутская городская дума поздравляет с Днем физкультурника
11.08.2018, 8:59
Происшествия
В Якутии сгорели фельдшерский пункт, АТС и автобус
11.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 11 августа 2018
10.08.2018, 22:30
Общество
Водителей ждут сплошные проверки и рейды
10.08.2018, 22:08
Экология
Видео
Крутые костюмы
10.08.2018, 21:53
Желток
Видео
Они вернулись: табун лошадей в центре Якутска
10.08.2018, 21:00
Столица
В Якутске пройдет всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню!»
10.08.2018, 20:30
Столица
О сроках уплаты аренды за землю
10.08.2018, 19:43
Столица
Скандал
Резонанс
Вниманию жителей Залога!
10.08.2018, 19:11
Республика
11 августа и 12 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
10.08.2018, 19:09
Столица
Спикер Александр Саввинов обсудил развитие ЖКХ Якутска с руководителями управляющих компаний
10.08.2018, 18:13
Общество
Фотофакт
Автор карты пропорций Москвы и Якутска ошибся
10.08.2018, 18:10
Экономика
11 августа и 12 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
10.08.2018, 18:00
Финансы
РСХБ увеличил кредитование сезонных работ на 20%
10.08.2018, 17:50
Финансы
Бюджетникам повысят зарплату
10.08.2018, 17:40
Красота & Здоровье
Ученые Якутии собираются выращивать части тел и органы человека
10.08.2018, 17:30
Происшествия
Взлетную полосу аэропорта Олекминска размыло из-за дождя
10.08.2018, 17:20
Экология
В Якутии на острове Котельный нашли останки туши мамонта
10.08.2018, 17:10
Экономика
Сахаэнерго приостановит теплоснабжение объектов поселка Депутатский за неуплату
10.08.2018, 17:00
Происшествия
В Нерюнгринском районе машина улетела с моста в реку
10.08.2018, 16:40
Столица
В управлении соцзащиты Якутска опровергли информацию из WhatsApp
10.08.2018, 16:20
Красота & Здоровье
Чудеса телемедицины: 15 минут, и вопрос госпитализации решен
10.08.2018, 16:10
Происшествия
В Якутске пьяная автомобилистка налетела на столб
10.08.2018, 15:50
Столица
В Якутске открылся школьный базар
10.08.2018, 15:40
Общество
Фотофакт
Это интересно: Instagram-пользователь сравнил дорожную сеть Москвы с Якутском
10.08.2018, 15:20
Республика
В Сунтаре будет открыт IT-центр
10.08.2018, 15:10
Столица
Застройку 17-го квартала предложат шести застройщикам
10.08.2018, 15:00
Экология
В Якутии займутся производством осетров
10.08.2018, 14:50
Столица
Новая продукция «Сделано в Якутии» — в сети супермаркетов «Алмаз»
10.08.2018, 14:40
Спорт
Станислав Черчесов подтвердил свой приезд в Якутск
10.08.2018, 14:30
Столица
Якутские школьники рассказали о своих каникулах в Крыме
10.08.2018, 14:20
Экономика
Якутскэнерго обеспечит надежное энергоснабжение объекта АЛРОСА
10.08.2018, 14:05
Столица
Резонанс
Тройной контроль технадзора против фото в ватсапе
10.08.2018, 13:40
Столица
Власти Якутска определили срок начала конкурса по застройке 2, 4, 17 кварталов
10.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как изменить свою жизнь в лучшую сторону
10.08.2018, 13:22
Политика
Эксклюзив
Иван Шамаев отбился от СР
10.08.2018, 13:15
Экономика
Сахаэнерго доставит топливо для ДЭС села Колымское в навигацию напрямую с судна
10.08.2018, 13:00
Происшествия
Мошенники в соцсети обманули жительницу Якутска на 30 тысяч рублей
10.08.2018, 12:53
Сахалыы
Чурапчыга киһини эдэригэр түһэрэр аппараат оҥоһулунна
10.08.2018, 12:50
Экономика
Новая музыкальная колонка Samsung похожа на якутский чорон
10.08.2018, 12:40
Происшествия
У якутянки украли велосипед
10.08.2018, 12:30
Экология
В Якутии синоптики обещают в выходные дожди и грозы
10.08.2018, 12:20
Столица
Мусор с промышленного округа вывозили на трех «Камазах»
10.08.2018, 12:10
Спорт
Фестиваль силачей, запись на секции, мастер-классы — как Якутия отмечает День физкультурника
10.08.2018, 12:00
Путешествия
Позитив
Невероятные приключения французов в Якутии
10.08.2018, 11:50
Культура & Образование
Объявление
Якутская ГСХА продолжает прием абитуриентов
10.08.2018, 11:40
Культура & Образование
Два якутских фильма представят республику на кинофестивале «Окно в Европу»
10.08.2018, 11:30
Спорт
Мас-рестлинг вызвал большой интерес на соревнованиях в Нидерландах
10.08.2018, 11:20
Происшествия
В Якутии наказали любителя пьяной езды
10.08.2018, 11:10
Общество
«Туймаада Парк» о колесе обозрения: просим горожан не беспокоиться
10.08.2018, 11:00
Экономика
Фотофакт
Экстра
Богатые тоже плачут: У АЛРОСА изымут сверхдоходы на 67 миллиардов
10.08.2018, 11:00
Происшествия
Угрозы жилым домам Уянди нет
10.08.2018, 10:50
Общество
Фотофакт
Позитив
Историческая свадьба на Ленских столбах!
10.08.2018, 10:40
Столица
Хорошая новость от якутского онкодиспансера
10.08.2018, 10:30
Происшествия
Представитель строительной фирмы подозревается в подкупе оппонента
10.08.2018, 10:25
Происшествия
Резонанс
Органы соцопеки Якутска взялись за дело мужчины с ребенком в багажнике
10.08.2018, 10:20
Желток
Фотофакт
Звездный Эдик Якут шутит про выборы
10.08.2018, 10:10
Общество
Прокуратура нацелилась на совет депутатов Усть-Маи
10.08.2018, 10:00
Финансы
Власти назвали причины обвала рубля
10.08.2018, 9:52
Происшествия
Резонанс
МЧСники вылетели в Уянди для тушения пожара
10.08.2018, 9:49
Красота & Здоровье
Осенью детей с простудой прекратят пускать в школу и детсады
10.08.2018, 9:37
Экономика
Сахатранснефтегаз: ведем испытательные работы для новых газопроводов
10.08.2018, 9:25
Происшествия
Детей и стариков вывозят из Уянди
10.08.2018, 9:10
Общество
Егор Фролов: Слово Строитель снова зазвучало гордо
10.08.2018, 9:00
Экономика
«Туймаада-нефть»: подробности о бонусной программе
10.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 10 августа 2018
10.08.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения главы и журналистки
09.08.2018, 23:05
Столица
В Сайсарском округе продолжаются работы по санитарной очистке 
09.08.2018, 22:36
Столица
Подготовка жилого фонда Якутска к отопительному сезону идет с опережением
09.08.2018, 22:00
Республика
На ремонт разваливающегося моста в Усть-Нере потратят 370 тысяч рублей
09.08.2018, 21:34
Республика
Резонанс
МВД официально о мужчине и девочке в багажнике
Архив новостей
Футуролог
11 августа 2018, 6:00
415

Ежедневный Гороскоп. Суббота 11 августа 2018

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Лев

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений с 5:30 до полуночи. Обратите внимание: солнечное затмение и новолуние во Льве происходит в 5:58 утра.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это лучший день в году, чтобы подумать о ваших творческих побуждениях. Вы цените свое творчество? Вы ремесленник зодиака. Вы любите пробовать новые искусства и ремесла. Вы также можете пересмотреть романтические отношения или свои отношения со своими детьми.

Телец  (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее Солнечное затмение – это ваш шанс подумать, как улучшить свой дом и ваши отношения с членами семьи. Выделите пять минут, чтобы подумать об этом. Там всегда есть возможности для улучшения, особенно для работы с родителем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы – это слова из зодиака, а сегодняшнее Новолуние – лучший день в году, чтобы думать о том, как вы общаетесь, особенно с братьями и сестрами и родственниками. Вы ясно знаете, что говорите? Вы слушаете других? Как вы можете улучшить что-то?

Рак (21 июня — 22 июля)

По своей природе вы здорово относитесь к деньгам. Сегодняшнее новолуние – лучший день в году, чтобы подумать о том, как вы можете лучше справляться с тем, что у вас есть, и тем, что вы зарабатываете. Вы видите области, где вы можете улучшить что-то?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня единственное новолуние в вашем знаке в течение всего года. Прежде всего, это возможность для вас сделать две вещи: взгляните в зеркало и спросите себя, как вы можете улучшить свой имидж в мире. Во-вторых, спросите себя, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Солнечное затмение сегодня происходит в скрытой части вашего графика, что означает, что это отличная возможность для вас созерцать вашу систему убеждений в вашем духовном мире. Да, это звучит обидно, но вы верите во что-то, не так ли?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы являетесь социальным знаком, и сегодняшнее Солнечное Затмение происходит в части вашего графика в отношении клубов дружбы и организаций. Это потрясающая возможность для вас подумать о том, как улучшить свою дружбу, а также улучшить свои отношения с организацией. Есть идеи?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас может быть прозрение с сегодняшним солнечным затмением относительно того, как вы относитесь к родителям, боссам и авторитетным фигурам. Тем не менее, это также прекрасная возможность серьезно подумать о своем жизненном направлении. Это лучший день года для этого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Какое дополнительное образование или обучение вы можете получить, чтобы улучшить свою работу или ваши шансы на лучшую работу? Аналогичным образом, какие дальнейшие путешествия вы можете совершить (вы обожаете путешествие), чтобы обогатить вашу жизнь? Это вопросы, о которых нужно задуматься во время сегодняшнего солнечного затмения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это лучший день в году, чтобы подумать, как улучшить то, как вы обрабатываете совместно используемую собственность с другими. Вы могли бы увидеть способы улучшить свой подход к наследованию или что-то делать со страховыми случаями? Вы также можете примириться с чужими ценностями, которые отличаются от ваших.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня солнечное затмение противоположно вашему знаку, что дает вам возможность подумать о том, как вы можете улучшить свои ближайшие партнерские отношения. Это важно для вас. Как вы можете улучшить эти области?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшнее солнечное затмение – это ваш шанс подумать о том, как улучшить свое здоровье. Есть идеи? Не только это, это ваш лучший день в течение всего года, чтобы подумать о том, как улучшить свою работу. Некоторым из вас может даже понадобиться сосредоточиться на том, как вы общаетесь с домашним животным.

Если ваш день рождения сегодня

Рестлер Халк Хоган, актер Крис Хемсвор , ведущий Оскар Кучера,  психотерапевт Анатолий Кашпировский и певица Юлия Проскурякова делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы энергичны и обаятельны. Вы одновременно изобретательны и практичны. Пришло время жить полной жизнью! Это потому, что вы входите в веселый, социальный год. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
06.08.2018, 8:13
Желток
Фотофакт
Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку
05.08.2018, 1:52
Общество
Некролог
Ушла из жизни якутянка, мать монгольской звезды
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
08.08.2018, 4:00
Желток
Фотофакт
Новая политическая мода
07.08.2018, 8:34
Политика
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи — II
06.08.2018, 23:42
Экология
Позитив
Природному парку «Ленские столбы» повысили статус
05.08.2018, 23:46
Общество
Фотофакт
Первый пассажирский поезд в Нижнем Бестяхе
06.08.2018, 23:34
Экология
Землячество Верхоянья: Призываем земляков к гражданской активности!
06.08.2018, 14:29
Желток
Фотофакт
Якутская поп-звезда негодует
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
10.08.2018

Новая продукция «Сделано в Якутии» — в сети супермаркетов «Алмаз»

Резонанс
Столица
10.08.2018

Тройной контроль технадзора против фото в ватсапе

Объявление
Культура & Образование
10.08.2018

Якутская ГСХА продолжает прием абитуриентов

Культура & Образование
10.08.2018

Два якутских фильма представят республику на кинофестивале «Окно в Европу»

Фотофакт Экстра
Экономика
10.08.2018

Богатые тоже плачут: У АЛРОСА изымут сверхдоходы на 67 миллиардов

Фотофакт Позитив
Общество
10.08.2018

Историческая свадьба на Ленских столбах!

Резонанс
Происшествия
10.08.2018

Органы соцопеки Якутска взялись за дело мужчины с ребенком в багажнике

Фотофакт
Желток
10.08.2018

Звездный Эдик Якут шутит про выборы