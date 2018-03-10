Ежедневный Гороскоп. Суббота 10 марта 2018

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

У нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это не тот день, когда требуется просить разрешения или одобрения от авторитетной фигуры, такой как босс, родитель, VIP или полиция. Более того, они могут критиковать вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Держитесь подальше от закулисных действий, особенно если они требуют одобрения властей. Кто-то может нарушить закон. Или, возможно, кто-то скажет вам, почему вы не можете что-то сделать. Облом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждение с кем-то старше или в положении власти или, возможно, с кем-то более опытным, может сорваться сегодня. Это не то, что вам нужно. Вам нужно обратное. Вам нужно поощрение! Поэтому не позволяйте этому случиться.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня может быть трудно поговорить с авторитетными деятелями, тем не менее, ваши критические способности остры и ваши стандарты высоки. Не обескураживайте, если другие реагируют отрицательно. Это тот день, когда люди сосредотачиваются на недостатках. Не увлекайтесь этим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте спорных дискуссий о политике, религии или национальных проблемах сегодня, потому что они только разочаруют вас. Это не хороший день, чтобы попросить совета у профессоров и учителей, потому что они тоже могут вас разочаровать. Вместо этого используйте сегодняшнюю энергию для обучения и работы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете быть недовольны своей долей чего-то или тем как вещи разделены, особенно в отношении наследования и совместного использования. Если можно, избегайте таких обсуждений сегодня, потому что они не пойдут хорошо. Вы также будете зависеть от правил и бюрократии. Убегайте!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди склонны сегодня видеть темную сторону жизни со всеми ее несовершенствами и недостатками. Вот почему разговоры с партнерами и близкими друзьями неудобны. Избегайте такого рода болтовни. Вместо этого бросьте себя на тяжелую умственную работу или задачи, требующие умственной дисциплины.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Лучший способ справиться с сегодняшней энергией — упорно работать. Да, пришло время петь Песню Волжских бурлаков «Эй, ухнем!». Это не беззаботный день, это правда!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня дети могут возлагать большую ответственность. Вы также можете быть обескуражены спортом или искусством или социальным событием, которое происходит. Это всего лишь один из тех трудных дней. Не ругайте себя. Завтра будет легче и интереснее!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшние обсуждения в семье будут обескураживать, поэтому туда даже не ходите. Более старший член семьи или родитель может поставить спорный вопрос на обсуждение. Вместо этого заверните свои рукава и приступите к работе дома, потому что вы достигнете многого. Это не хороший день, чтобы предложить новые идеи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не предлагайте идеи сегодня другим — особенно братьям и сестрам, родственникам и соседям, потому что они, вероятно, будут критиковать вас. Сегодня люди не чувствуют себя авантюристами. Наоборот. Они робкие и критические, что означает, что они не собираются исследовать необитаемые территории.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваша денежная сцена может выглядеть обескураживающей. Присоединитесь к клубу. Мы насчитываем миллионы. У нас есть куртки, но мы не можем позволить себе шубы. Не бойтесь, потому что сегодня все выглядит хуже, чем есть на самом деле. (Это споры в воздухе.)

Если ваш день рождения сегодня

Вы — уверенный, смелый идеалист. Вы лидер, который знает, как мотивировать других. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в группе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Персонализируйте свой дом с помощью штрихов (фотографии?) этих отношений.