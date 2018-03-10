АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-25
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.80
 70.53
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.03.2018, 12:17
Культура & Образование
Анонс
Сегодня в Якутске оперетта «Собака на сене»
10.03.2018, 11:15
Желток
Видео
Варя Максима скоро станет лысой?
10.03.2018, 10:51
Общество
Фотофакт
Девушка-леопард справила 8 Марта со своей мамой
10.03.2018, 10:49
Происшествия
Резонанс
Прокуратура о смертельном  ДТП на территории Горного района
10.03.2018, 10:46
Общество
Студенты поддержат акцию «Фото на выборах» и поборются за iPhone X и iPad
10.03.2018, 9:15
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
10.03.2018, 8:00
Желток
Песня про туман
10.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 10 марта 2018
10.03.2018, 0:54
Общество
Сегодня юбилей именитого спортсмена
09.03.2018, 22:16
Общество
Александр Кошуков: За каждым успешным мужчиной стоят  мудрые женщины
09.03.2018, 20:38
Происшествия
Минздрав: Пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, нет
09.03.2018, 17:40
Происшествия
Следком Якутии озвучил подробности смертельного ДТП на Вилюйской трассе
09.03.2018, 17:30
Происшествия
МЧС: Пострадавшим оказывается психологическая помощь
09.03.2018, 17:20
Происшествия
Пятерых из девяти пострадавших в смертельном ДТП госпитализировали
09.03.2018, 17:10
Экономика
В улусах Якутии продолжится строительство аэропортов
09.03.2018, 16:58
Происшествия
Девять пострадавших в ДТП на ФАД «Вилюй» доставлены в больницу
09.03.2018, 16:30
Общество
Айсен Николаев выразил соболезнования по поводу смерти Кирилла Алексеева
09.03.2018, 16:15
Происшествия
Смертельное ДТП на Вилюйской трассе. Предварительно погибли четыре человека
09.03.2018, 15:40
Общество
Благотворительный десант в Олекминске
09.03.2018, 15:24
Общество
Егор Борисов: Кирилл Алексеев был настоящим патриотом, посвятившим жизнь развитию журналистики
09.03.2018, 15:12
Путешествия
Интервью
Ученый Виолетта Гассий о своей «северозависимости»
09.03.2018, 14:59
Экология
Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в России и США
09.03.2018, 14:44
Экономика
Алексей Колодезников: Новый водозабор Якутска будет введён в строй в октябре 2018 года
09.03.2018, 14:30
Красота & Здоровье
В Якутске растет спрос на пластические операции
09.03.2018, 14:18
Общество
Окружная администрация выражает соболезнование
09.03.2018, 13:00
Культура & Образование
Театр народов Севера представил премьеру на новой сцене
09.03.2018, 12:53
Общество
Названа предварительная причина смерти Кирилла Алексеева
09.03.2018, 12:40
Республика
В этом году в Тикси начинается строительство ветродизельного комплекса
09.03.2018, 12:20
Экономика
АЛРОСА продала алмазов и бриллиантов на 1 миллиард долларов
09.03.2018, 12:16
Общество
Некролог
Ушел из жизни исследователь тюркского мира Мурад Аджи
09.03.2018, 12:00
Общество
В Якутске три дня будут ловить пьяных водителей
09.03.2018, 11:51
Общество
Некролог
Ушел из жизни известный якутский журналист
09.03.2018, 11:40
Общество
Якутия и Иркутская область проведут реконструкцию доставки царской почты
09.03.2018, 11:25
Экология
Свидание года
09.03.2018, 11:20
Происшествия
За отказ дать сигарету парень ударил и ограбил прохожего
09.03.2018, 11:09
Желток
Все девочки, 9 марта наступило
09.03.2018, 11:00
Культура & Образование
6 фильмов, которые помогут «понять» женщину
09.03.2018, 10:50
Красота & Здоровье
Фотофакт
Этно-группа Айархаан
09.03.2018, 10:40
Столица
На площади Ленина открылся каток
09.03.2018, 10:20
Экология
Фотофакт
Якутяне оккупировали природный парк Ленские столбы
09.03.2018, 10:00
Происшествия
Список погибших в Сирии, в котором значился якутянин, скорее всего, является недостоверным
09.03.2018, 9:40
Общество
Видео
Спецоперация мужчин в форме: якутянок приятно удивили
09.03.2018, 9:20
Общество
Сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта в Якутске
09.03.2018, 9:10
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутские фильмы победили в номинациях Международного кинофестиваля «Дух огня»
09.03.2018, 9:00
Происшествия
В Нюрбинском районе загорелся дом
09.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 9 марта 2018
09.03.2018, 0:53
Общество
Сегодня день рождения скульптора и главного редактора
08.03.2018, 23:41
Желток
Фотофакт
Драгоценное поздравление
08.03.2018, 18:51
Общество
Фотофакт
Депутат Владимир Аммосов вручил якутские тюльпаны студенткам ЯГСХА и жительницам Автодорожного округа
08.03.2018, 17:46
Желток
Фотофакт
В Якутске выбрали самую красивую девушку — врача
08.03.2018, 15:22
Желток
Фотофакт
Знойная якутянка угостила президента России жеребятиной
08.03.2018, 13:07
Сахалыы
Видео
Поздравление с Международным женским днем от Федота Тумусова!
08.03.2018, 12:17
Республика
Избирательные комиссии Якутии начали поквартирный обход
08.03.2018, 11:57
Происшествия
Фотофакт
В Якутии машина с пятью пассажирами застряла во льду
08.03.2018, 10:52
Желток
Видео
10-летний мальчик изумил публику на республиканском турнире
08.03.2018, 10:33
Столица
Победители и призеры II конкурса ледовых скульптур среди юных мастеров
08.03.2018, 10:00
Столица
Опыт Якутска признан передовым на Дальневосточном форуме
08.03.2018, 9:29
Общество
В Зале Республики названы имена лучших женщин Якутии
08.03.2018, 9:10
Экономика
Бизнес без барьеров: упрощены процедуры в сфере строительства и энергетики
08.03.2018, 9:01
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
08.03.2018, 8:59
Общество
Поздравление главы Якутска Айсена Николаева с 8 марта
08.03.2018, 8:57
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с 8 марта
08.03.2018, 8:56
Общество
Поздравление от Альберта Семенова с Международным женским днем
08.03.2018, 8:48
Общество
Поздравление с 8 марта от Александра Саввинова
08.03.2018, 8:00
Экология
Фотофакт
Целующиеся скалы
08.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 8 марта 2018
08.03.2018, 0:52
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
07.03.2018, 23:32
Красота & Здоровье
Видео
Питерская красавица на Оймяконе
07.03.2018, 23:10
Общество
Видео
Ил Дархан поздравил женщин
07.03.2018, 21:51
Желток
Иркутянин стал якутским министром: подробности
07.03.2018, 21:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошли 2 ДТП с участием скорой помощи
07.03.2018, 21:45
Происшествия
Вчера на Намском тракте произошел наезд на пешехода
Архив новостей
Футуролог
10 марта 2018, 6:00
570

Ежедневный Гороскоп. Суббота 10 марта 2018

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец

Предупреждение о луне

У нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это не тот день, когда требуется просить разрешения или одобрения от авторитетной фигуры, такой как босс, родитель, VIP или полиция. Более того, они могут критиковать вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Держитесь подальше от закулисных действий, особенно если они требуют одобрения властей. Кто-то может нарушить закон. Или, возможно, кто-то скажет вам, почему вы не можете что-то сделать. Облом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждение с кем-то старше или в положении власти или, возможно, с кем-то более опытным, может сорваться сегодня. Это не то, что вам нужно. Вам нужно обратное. Вам нужно поощрение! Поэтому не позволяйте этому случиться.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня может быть трудно поговорить с авторитетными деятелями, тем не менее, ваши критические способности остры и ваши стандарты высоки. Не обескураживайте, если другие реагируют отрицательно. Это тот день, когда люди сосредотачиваются на недостатках. Не увлекайтесь этим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте спорных дискуссий о политике, религии или национальных проблемах сегодня, потому что они только разочаруют вас. Это не хороший день, чтобы попросить совета у профессоров и учителей, потому что они тоже могут вас разочаровать. Вместо этого используйте сегодняшнюю энергию для обучения и работы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете быть недовольны своей долей чего-то или тем как вещи разделены, особенно в отношении наследования и совместного использования. Если можно, избегайте таких обсуждений сегодня, потому что они не пойдут хорошо. Вы также будете зависеть от правил и бюрократии. Убегайте!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди склонны сегодня видеть темную сторону жизни со всеми ее несовершенствами и недостатками. Вот почему разговоры с партнерами и близкими друзьями неудобны. Избегайте такого рода болтовни. Вместо этого бросьте себя на тяжелую умственную работу или задачи, требующие умственной дисциплины.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Лучший способ справиться с сегодняшней энергией — упорно работать. Да, пришло время петь Песню Волжских бурлаков «Эй, ухнем!». Это не беззаботный день, это правда!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня дети могут возлагать большую ответственность. Вы также можете быть обескуражены спортом или искусством или социальным событием, которое происходит. Это всего лишь один из тех трудных дней. Не ругайте себя. Завтра будет легче и интереснее!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшние обсуждения в семье будут обескураживать, поэтому туда даже не ходите. Более старший член семьи или родитель может поставить спорный вопрос на обсуждение. Вместо этого заверните свои рукава и приступите к работе дома, потому что вы достигнете многого. Это не хороший день, чтобы предложить новые идеи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не предлагайте идеи сегодня другим — особенно братьям и сестрам, родственникам и соседям, потому что они, вероятно, будут критиковать вас. Сегодня люди не чувствуют себя авантюристами. Наоборот. Они робкие и критические, что означает, что они не собираются исследовать необитаемые территории.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваша денежная сцена может выглядеть обескураживающей. Присоединитесь к клубу. Мы насчитываем миллионы. У нас есть куртки, но мы не можем позволить себе шубы. Не бойтесь, потому что сегодня все выглядит хуже, чем есть на самом деле. (Это споры в воздухе.)

Если ваш день рождения сегодня

Вы — уверенный, смелый идеалист. Вы лидер, который знает, как мотивировать других. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в группе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Персонализируйте свой дом с помощью штрихов (фотографии?) этих отношений.

comments powered by HyperComments
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.03.2018, 12:50
Республика
Позитив
Якутский бычок идет на рекорд
04.03.2018, 13:13
Красота & Здоровье
Фотофакт
Ряды сексуальных журналисток Якутии пополнились
04.03.2018, 11:13
Красота & Здоровье
Провокационная фотосессия супермамы
04.03.2018, 11:27
Общество
Видео
Хусейн поет якутские песни
08.03.2018, 15:22
Желток
Фотофакт
Знойная якутянка угостила президента России жеребятиной
04.03.2018, 19:02
Общество
Эксклюзив
Фоторепортаж с самого красочного северного парада
05.03.2018, 13:42
Желток
Эксклюзив
Названа истинная причина аренды внедорожника для спикера Саввинова
08.03.2018, 10:33
Столица
Победители и призеры II конкурса ледовых скульптур среди юных мастеров
08.03.2018, 17:46
Желток
Фотофакт
В Якутске выбрали самую красивую девушку — врача
04.03.2018, 1:49
Политика
Скандал с «Аэрофлотом» поднял Егора Борисова в ТОП-10 медийных губернаторов
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Желток
10.03.2018

Песня про туман

Некролог
Общество
09.03.2018

Ушел из жизни исследователь тюркского мира Мурад Аджи

Экология
09.03.2018

Свидание года

Желток
09.03.2018

Все девочки, 9 марта наступило

Фотофакт
Красота & Здоровье
09.03.2018

Этно-группа Айархаан

Столица
09.03.2018

На площади Ленина открылся каток

Происшествия
09.03.2018

Список погибших в Сирии, в котором значился якутянин, скорее всего, является недостоверным

Видео
Общество
09.03.2018

Спецоперация мужчин в форме: якутянок приятно удивили