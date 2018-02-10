Ежедневный Гороскоп. Суббота 10 февраля 2018

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 11:15 до 21:30. После этого Луна переходит от Стрельца к Козерогу.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это популярный день! Не уходите из дома без вашего мегафона. Люди будут слушать вас в группах, клубах, конвенциях и аренах, потому что сегодня вы являетесь естественным лидером. Вы лидер группы, готовый сплотить ваши войска!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы хорошо выглядите в глазах всех сегодня, особенно боссов, родителей и VIP-персон. Они считают вас компетентными, способными и успешными. И вы чувствуете их похвалу и уважение. Поэтому будьте осторожны. Не обещайте больше, чем вы можете доставить. Будьте реалистичны в отношении крайних сроков. Проверьте оповещение о луне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы делаете амбициозные планы поездок. Вы хотите учиться, записаться на курсы, получить 17 степеней и сертификаты и учиться столько, сколько сможете. Да, вы хотите все! Наслаждайтесь дискуссиями о философии, политике и религии.

Рак (21 июня — 22 июля)

Обычно этот день принесет вам пользу в финансовом отношении, особенно если вы хотите получить кредит или ипотеку. Однако из-за оповещения о луне вы должны отложить важные финансовые обсуждения. Если вы занимаетесь наследованием или решаете, как поделиться чем-то – не делайте ставку на ферму.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это потрясающий день, чтобы примириться с другими. Каждый хочет видеть ваше лицо. Вы в прекрасной форме! Вы чувствуете себя общительным, симпатичным и готовым к обожанию. Планируйте вечеринки с друзьями. Даже ваши отношения с представителями широкой общественности будут успешными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Провести этот позитивный день на работе – не вопрос. Проводятся поездки, связанные с работой, и это будет приятным. Вам удастся успешно общаться с людьми из других стран и разных культур. Ваше здоровье кажется устрашающим. Независимо от того, какую задачу вы предпринимаете сегодня, вы в восторге. (Просто не откусывайте больше, чем можете пережевывать).

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это вечеринка! И это суббота! Как удобно. Один маленький намек: хотя это замечательный, веселый день – это тоже классическое время, чтобы выйти за борт. Поэтому не делайте ничего, о чем позже пожалеете. Будьте умным. Наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшние обсуждения в семье будут амбициозными, но обнадеживающими, потому что люди готовы принимать большие идеи. Мало того, все оптимистично относятся к тому, что потенциально может быть результатом. Вера – сильный мотиватор. Вера порождает стремление, и стремление неизменно приводит к усилию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это правда, что они говорят о силе позитивного мышления, и никто не верит в это больше, чем Стрелец. Сегодня это классический пример. Вы верите в себя. Вы верите в свое будущее. Вы также знаете, что ваши положительные убеждения будут привлекать позитивные ситуации в вашем будущем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Деньги, деловые и финансовые сделки используются сегодня, однако, сегодня есть предупреждением о луне в течение большей части дня. Будьте осторожны, если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Предостережение о выходе за борт. В принципе, у вас есть зеленый свет, чтобы выровнять свою казну, но вы должны быть осторожны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас сегодня много энергии, потому что вы оптимистичны. На самом деле, вы можете попытаться сделать больше, чем можете на самом деле и не справиться – будьте осторожны. Вы готовы быть щедрыми, но защититесь от экстравагантности. Вещи не безграничны. Жизнь конечна.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сочувствующий, сострадательный знак, и сегодня вы ставите свои потребности ниже, чем потребности других, особенно если этот человек менее удачлив, чем вы. Учитывая, что происходит вокруг, вы в конечном итоге помогаете себе.

Если ваш день рождения сегодня

Вы энергичный, любопытный гуманист. Вы будете бороться за аутсайдера и пытаться помочь другим. Это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать в этом году и делать все, чтобы расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!