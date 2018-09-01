Ежедневный гороскоп. Суббота 1 сентября 2018

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это суббота и мы вспомним вашу удачу. У вас есть прекрасные преимущества, связанные с получением вознаграждения за богатство и ресурсы вашего партнера или кого-то еще. Это включает получение кредита или ипотеки в банке. Вы победили!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Осталось два месяца с удачным Юпитером напротив вашего знака. Пока это остается, это лучшее время для вас, чтобы выйти замуж! Это благословение, которое способствует партнерству и вашим взаимодействиям с другими, включая представителей широкой общественности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Есть еще два месяца этого прекрасного благословения, которым вы наслаждались, что повышает ваше здоровье и подталкивает вас к лучшей работе. Для многих это уже произошло. Тем не менее, у вас есть еще два месяца, чтобы максимально использовать это преимущество!

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы не сходили в большой отпуск в последнее время, попробуйте сделать это в течение следующих нескольких месяцев, потому что это то, что находится в меню для вас. Вы можете расширить свой дом и семью. Вы также можете изучить романтику. Все это весело, и вы можете выиграть!

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть еще несколько месяцев от этой чудесной выгоды для вашего дома и семьи. У многих из вас есть шанс заработать деньги на недвижимости или расширить и улучшить свой дом. Некоторые из вас тоже расширили ваши семьи! (Для более позднего Льва, родившегося после 10 августа, это пособие простирается до 2019 года).

Дева (23 августа — 22 сентября)

Во многом это был положительный год, потому что вы были в позитивном настроении. Это правда, что наши мысли создают наш мир: из мыслительных источников приходит слово и из этого слова происходит действие, которое вскоре становится привычкой, которая в конце концов ожесточается в характере. (Вау.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас все еще есть прекрасные возможности для увеличения вашего дохода! Поэтому ищите способы заработать больше денег, либо получая лучшую оплачиваемую работу, либо зарабатывая деньги на стороне. Это ваш лучший шанс сделать это за последние десять лет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы еще будете наслаждаться божественной защитой от Юпитера в своем знаке еще два месяца! Используйте это. Однако не печальтесь о том, что Юпитер покидает Скорпион, потому что, когда это происходит в ноябре, он входит в ваш Дом Заработок и повышает ваш доход!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В последние месяцы Юпитер расширил духовное измерение вашей жизни. Вы становитесь более задумчивыми, обдумываете большие вопросы и глубокие идеи. Дружба с творческим, артистическим человеком может быть значительной.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша популярность увеличилась в течение нескольких месяцев из-за влияния счастливого Юпитера. Это влияние будет продолжаться еще несколько месяцев, поэтому вы должны присоединиться к клубам, группам и ассоциациям. Пообщаться с другими. Формируйте рабочие единицы, потому что эти взаимодействия помогут вам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этом году ваша репутация действительно усилилась, а Юпитер оказался на вершине вашего графика. У вас есть еще два месяца этого благословения, чтобы максимально использовать его. Поднимите свои идеи и сделайте все возможное, чтобы продвигать свою повестку дня с властями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Используйте каждую возможность путешествовать и получить дальнейшее образование в ближайшие несколько месяцев, потому что это будет легко для вас сделать. Юпитер проложит путь и предоставит вам возможности исследовать ваш мир и получить практические знания, которые полезны.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Сергей Гармаш, балерина Матильда Ксешинская, актрисы Зендая, Ирина Антоненко, Зоя Бербер и Дарья Мороз , певцы Билл и Том Каулитц и Альберт Ассадулин, певицы Надежда Чепрага и Лаам, политики Фидель Кастро и Нику Чаушеску, писатели Андрей Платонов и Эдгар Берроуз делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы очаровательны и стильны и знаете, как обращаться с властью. Вы можете быть импульсивными, но вы естественный лидер. Пришло время полностью жить жизнью! Это потому, что вы входите в веселый, социальный год. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.