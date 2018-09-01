АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
13
Гроза с мелким дождём
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота 1 сентября 2018
01.09.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения руководителя, поэтессы, модельера и журналиста
31.08.2018, 22:43
Общество
Якутские ученые получили международную премию
31.08.2018, 21:44
Столица
Экстра
Запись в дошкольный отдел будет по предварительной записи
31.08.2018, 21:41
Происшествия
Резонанс
Дело Александра Уарова: три семьи и коммунальные долги?
31.08.2018, 21:33
Экономика
На Каскаде Вилюйских ГЭС продолжается ремонт водосбросного канала
31.08.2018, 21:30
Столица
Когда в дома жителей Якутска начнет поступать тепло
31.08.2018, 18:30
Общество
Сотрудники ГИБДД погостили на закрытии военно-спортивной смены «Суолдьут»    
31.08.2018, 18:15
Столица
В Якутске стартует ежегодный конкурс социальных проектов «Народный бюджет-2019»
31.08.2018, 18:00
Финансы
Алмазэргиэнбанк обучит вилюйских школьников основам финансовой грамотности
31.08.2018, 17:51
Общество
«Прямая линия с Айсеном Николаевым» на федеральных телеканалах
31.08.2018, 17:45
Общество
«Сахатранснефтегаз» объявляет акцию «Прощеные дни»
31.08.2018, 17:30
Общество
Начало учебного года — особое внимание к безопасности детей на дорогах
31.08.2018, 16:55
Красота & Здоровье
Проходить медосмотр перед школой или детсадом нужно не всем
31.08.2018, 16:42
Красота & Здоровье
В больницах Якутска практикуются студенты из Японии
31.08.2018, 16:25
Происшествия
Мальчики в Кангалассах смотрели YouTube до того, как произошел обвал
31.08.2018, 16:14
Спорт
Виктор Лебедев о турнире Коркина и о жизни после спорта
31.08.2018, 15:52
Происшествия
Видео
Как горел заброшенный дом на Дежнева
31.08.2018, 15:38
Происшествия
Принудительное выселение матери с сыном сопровождалось вызовами скорой и полиции
31.08.2018, 15:27
Культура & Образование
Поэтесса Наталья Харлампьева: «День рождения для меня — радость»
31.08.2018, 15:22
Экономика
Анонс
BASCONI — акция «Классный базар!»
31.08.2018, 14:55
Столица
Гигантская луна и мамонты в тумане: фото победителей конкурса «Якутск глазами горожан – 2018»
31.08.2018, 14:52
Происшествия
Резонанс
Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор
31.08.2018, 14:45
Происшествия
Мать с ребенком сбежали из «Центра поддержки семьи». Ведется розыск
31.08.2018, 14:36
Столица
Анонс
Как Якутск отметит День рождения (программа)
31.08.2018, 14:27
Культура & Образование
Эксклюзив
“Тихий Вилюй: алмазы и слёзы”
31.08.2018, 14:26
Экономика
Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца
31.08.2018, 13:45
Происшествия
В Якутии разбойники спрятали лицо повязкой и ограбили вахтовика
31.08.2018, 13:15
Экология
Резонанс
АЛРОСА установит водоочистные сооружения в 16 наслегах Сунтарского улуса
31.08.2018, 13:00
Происшествия
Вор украл компьютер из школы в Якутии
31.08.2018, 12:48
Столица
Евгений Мишталь: Якутск –уникальный город!
31.08.2018, 12:35
Путешествия
Отели с концепцией ADULTS ONLY
31.08.2018, 12:29
Красота & Здоровье
Что темперамент мужчины расскажет о его предпочтениях в постели
31.08.2018, 12:22
Общество
Какие законы вступают в силу в сентябре
31.08.2018, 12:01
Происшествия
Прокуратура защищает права амгинцев, пострадавших от паводка
31.08.2018, 11:44
Общество
В школу – с подарком от профкома
31.08.2018, 11:38
Происшествия
В Якутии школьник погиб, упав с обрыва
31.08.2018, 11:23
Общество
Иван Слепцов: Медицина лечит человека, а ветеринария — человечество
31.08.2018, 11:08
Происшествия
В Якутии осужден капитан теплохода, утопивший в Алдане теплоход с грузом
31.08.2018, 11:05
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Пожар в центре Якутска
31.08.2018, 10:55
Политика
Александр Тарский поддерживает Народную программу Александра Саввинова: «Молодежь Якутска за Сан Саныча!»
31.08.2018, 10:54
Происшествия
Лесные пожары продолжают терзать Якутию
31.08.2018, 10:31
Общество
Прокуратура указала «Прометею» на нарушение закона
31.08.2018, 10:19
Происшествия
Ранее судимый мужчина вымогал деньги у жителя столицы
31.08.2018, 10:07
Экология
Прогноз погоды на 1 сентября
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В одном из магазинов Якутска завышали цены на продукты
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В Якутске за день произошло два пожара
31.08.2018, 9:38
Экономика
Якутия получит субсидии на строительство и восстановление дорог
31.08.2018, 9:20
Финансы
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США
31.08.2018, 9:00
Республика
«Якутия – наш общий дом»
31.08.2018, 9:00
Экономика
Молодежный десант увидел исторические объекты «ЯТЭК»
31.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 31 августа 2018
31.08.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения журналиста
30.08.2018, 23:20
Политика
Экстра
Справороссам не удалось выбить Ивана Шамаева с выборов
30.08.2018, 22:47
Экология
Названа дата полного очищения Вилюя
30.08.2018, 22:38
Экономика
В Сунтарском улусе открыт IT-центр и запущен оптический интернет
30.08.2018, 22:24
Желток
Фотофакт
Звезда инстаграма нашла гриб-великан!
30.08.2018, 22:19
Столица
В Якутске продолжается снос аварийных домов
30.08.2018, 21:22
Экология
Айсен Николаев: Продолжать бездумно брать у природы нельзя. Надо возвращать ей наши долги
30.08.2018, 21:15
Столица
В Якутской городской думе прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению
30.08.2018, 21:14
Экология
Специалисты АЛРОСА посетят наслеги Сунтарского района для подбора подходящих водоочистных сооружений
30.08.2018, 20:36
Культура & Образование
В Якутске открытыми лекциями, мастер-классами и выставками стартовал Форум «Городская культура»
30.08.2018, 19:38
Столица
Школы Якутска: Хватит ли места всем?
30.08.2018, 18:13
Общество
В ГРЭС-2 прошли пожарно-тактические учения
30.08.2018, 18:01
Культура & Образование
Учитель истории открыл имена якутских героев Первой мировой войны
30.08.2018, 17:58
Экономика
График плановых работ энергетиков на 31 августа
30.08.2018, 17:43
Происшествия
Пьяные подростки были застигнуты врасплох
30.08.2018, 17:35
Столица
В Якутске 2 сентября пройдет акция «Зажги свечу» 
30.08.2018, 17:28
Экология
АЛРОСА сообщает о восстановлении системы дамб, нарушенных в результате аномальных осадков
30.08.2018, 17:01
Столица
Ко Дню города в Якутске пройдет автоквест
30.08.2018, 17:00
Происшествия
Мошенник прикинулся одноклассницей пенсионерки
30.08.2018, 16:52
Политика
Анатолий Кочетов: Александр Саввинов всегда услышит и поддержит
Архив новостей
Футуролог
1 сентября 2018, 6:00
72

Ежедневный гороскоп. Суббота 1 сентября 2018

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это суббота и мы вспомним вашу удачу. У вас есть прекрасные преимущества, связанные с получением вознаграждения за богатство и ресурсы вашего партнера или кого-то еще. Это включает получение кредита или ипотеки в банке. Вы победили!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Осталось два месяца с удачным Юпитером напротив вашего знака. Пока это остается, это лучшее время для вас, чтобы выйти замуж! Это благословение, которое способствует партнерству и вашим взаимодействиям с другими, включая представителей широкой общественности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Есть еще два месяца этого прекрасного благословения, которым вы наслаждались, что повышает ваше здоровье и подталкивает вас к лучшей работе. Для многих это уже произошло. Тем не менее, у вас есть еще два месяца, чтобы максимально использовать это преимущество!

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы не сходили в большой отпуск в последнее время, попробуйте сделать это в течение следующих нескольких месяцев, потому что это то, что находится в меню для вас. Вы можете расширить свой дом и семью. Вы также можете изучить романтику. Все это весело, и вы можете выиграть!

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть еще несколько месяцев от этой чудесной выгоды для вашего дома и семьи. У многих из вас есть шанс заработать деньги на недвижимости или расширить и улучшить свой дом. Некоторые из вас тоже расширили ваши семьи! (Для более позднего Льва, родившегося после 10 августа, это пособие простирается до 2019 года).

Дева (23 августа — 22 сентября)

Во многом это был положительный год, потому что вы были в позитивном настроении. Это правда, что наши мысли создают наш мир: из мыслительных источников приходит слово и из этого слова происходит действие, которое вскоре становится привычкой, которая в конце концов ожесточается в характере. (Вау.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас все еще есть прекрасные возможности для увеличения вашего дохода! Поэтому ищите способы заработать больше денег, либо получая лучшую оплачиваемую работу, либо зарабатывая деньги на стороне. Это ваш лучший шанс сделать это за последние десять лет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы еще будете наслаждаться божественной защитой от Юпитера в своем знаке еще два месяца! Используйте это. Однако не печальтесь о том, что Юпитер покидает Скорпион, потому что, когда это происходит в ноябре, он входит в ваш Дом Заработок и повышает ваш доход!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В последние месяцы Юпитер расширил духовное измерение вашей жизни. Вы становитесь более задумчивыми, обдумываете большие вопросы и глубокие идеи. Дружба с творческим, артистическим человеком может быть значительной.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша популярность увеличилась в течение нескольких месяцев из-за влияния счастливого Юпитера. Это влияние будет продолжаться еще несколько месяцев, поэтому вы должны присоединиться к клубам, группам и ассоциациям. Пообщаться с другими. Формируйте рабочие единицы, потому что эти взаимодействия помогут вам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этом году ваша репутация действительно усилилась, а Юпитер оказался на вершине вашего графика. У вас есть еще два месяца этого благословения, чтобы максимально использовать его. Поднимите свои идеи и сделайте все возможное, чтобы продвигать свою повестку дня с властями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Используйте каждую возможность путешествовать и получить дальнейшее образование в ближайшие несколько месяцев, потому что это будет легко для вас сделать. Юпитер проложит путь и предоставит вам возможности исследовать ваш мир и получить практические знания, которые полезны.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Сергей Гармаш, балерина Матильда Ксешинская, актрисы Зендая,  Ирина Антоненко, Зоя Бербер и Дарья Мороз , певцы Билл и Том Каулитц и Альберт Ассадулин, певицы Надежда Чепрага и Лаам,  политики Фидель Кастро и Нику Чаушеску, писатели Андрей Платонов и Эдгар Берроуз делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы очаровательны и стильны и знаете, как обращаться с властью. Вы можете быть импульсивными, но вы естественный лидер. Пришло время полностью жить жизнью! Это потому, что вы входите в веселый, социальный год. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.08.2018, 14:46
Происшествия
В Якутске машина сбила 8-летнего ребенка
26.08.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса
26.08.2018, 20:29
Экология
Ситуация с загрязнением рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй находятся на контроле у руководства Якутии
27.08.2018, 8:14
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада о своих чувствах к Якутии и предстоящем мастер-классе
29.08.2018, 13:39
Происшествия
Эксклюзив
Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?
26.08.2018, 22:32
Политика
Экстра
Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми
27.08.2018, 8:32
Политика
Почему жители Пионерского должны избрать депутатом Гордумы Марианну Андрееву
27.08.2018, 8:45
Экономика
Эксклюзив
«Во всем виноват Штыров!» В чем причина задержек в Авиакомпании «Якутия»?
29.08.2018, 19:41
Колонка
Позитив
Якутская идея стала федеральным проектом
27.08.2018, 18:43
Республика
В Якутию с рабочим визитом прибыли сотрудники Управления Президента РФ
29.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Для любителей лапши быстрого приготовления!
27.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Понедельник 27 августа 2018
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Экономика
31.08.2018

BASCONI — акция «Классный базар!»

Резонанс
Происшествия
31.08.2018

Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор

Анонс
Столица
31.08.2018

Как Якутск отметит День рождения (программа)

Экономика
31.08.2018

Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца

Путешествия
31.08.2018

Отели с концепцией ADULTS ONLY

Происшествия
31.08.2018

В Якутии школьник погиб, упав с обрыва

Экология
31.08.2018

Прогноз погоды на 1 сентября

Финансы
31.08.2018

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США