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Андрей Поляков уходит с поста вице-президента АЛРОСА
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В России заработает институт персональной ответственности в сфере строительства
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«Школой молодого бойца» стала деловая игра для ветеринаров Якутии
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Хаарчаану и ее родителей в якутском зоопарке «Орто Дойду» навестили гости из Германии
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Батуты раздора: Куда уходят деньги от аттракционов в центре Якутска?
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На следующей неделе откроется выставка, посвященная героям разных стран
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МЧС в Сватае и Аргахтахе ожидают подкрепления
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В Алмазэргиэнбанке прошли переговоры с китайской строительной компанией
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Программа II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо»
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В Якутии выявлен и пресечен факт нарушения требований безопасности при перевозке пассажиров
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Экспедиция «По следам Ричарда Маак” в Кемпендяе
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Общество
Конкурс детских рисунков «Моя семья»
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Облако пыли на дороге стало причиной смертельного ДТП
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В Якутске завершилась Спартакиада по адаптивным видам спорта
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Футуролог
1 июля 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Суббота 1 июля 2017 г.

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Весы

Оповещение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте терпеливы с другими людьми, особенно с людьми дома, потому что кажется, что все утомлены.  Не делайте ничего особенного. Продемонстрируйте спокойствие, даже усилием воли. В конечном счете, мы знаем, что все эти неприятности на самом деле незначительны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это не хороший день для проведения реформ и улучшений, хотя вы считаете, что они необходимы. Подождите еще раз. Кроме того, избегайте дрязг с братьями и сестрами, родственниками и ежедневными контактами. Не принимайте это близко к сердцу!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Родители должны быть терпеливыми с детьми, потому что на самом деле каждый должен быть терпелив со всеми сегодня из-за некоторых жестких небесных связей. Но на самом деле эти раздражения незначительны. И, к счастью, они недолговечны. Просто, сделайте вид, что все хорошо.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы в шестерках и семерках, а значит, вы должны быть терпеливыми. И вы – знак, который имеет огромное терпение (когда вы решите воспользоваться этим подарком). Фактически, Рак – самый цепкий знак в зодиаке! Вы можете наблюдать, как трава растет.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хорошо, что вы хотите играть в несложные игры и скрываться за кулисами (обычно к этому не привыкают), потому что сегодня легко найти себя в противоречии с другими, независимо от того, что вы делаете и насколько вы терпеливы. Ваше единственное решение – справиться как можно лучше – и вы в этом хороши.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ссоры с друзьями о деньгах и владениях могут создать темное облако сегодня для некоторых из вас. Но это не должно портить весь день! Помните, что эти друзья – это те же самые друзья, которых у вас будет много на следующей неделе и в следующем месяце. Так что будьте круты.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас будут проблемы, но разве это новость? Каждый день есть проблемы в разной степени. Это не значит, что в тот же день не будет ярких пятен. Не становитесь прилипчивыми с родителями, боссами и VIP-персонами. Сделайте себе эту услугу. Не реагируйте чрезмерно и не пытайтесь доказать что-либо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не зацикливайтесь на проблемах политики, религии и культурных различий. Это приведет к неприятностям. Держитесь подальше от этих интенсивных разговоров. Бегите и прячьтесь. Делайте  что-нибудь. (Планируйте будущие путешествия, о которых вы мечтаете.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это плохой день для важных обсуждений об общей собственности, наследованиях и общих обязанностях, которые у вас есть с другими. (Особенно в группе.) Эти трудности также могут быть основаны на другом наборе значений. Не стесняйтесь этого сегодня.

Козерог (22 декабря 19 января)

Не вмешивайтесь в споры или разногласия с боссами, родителями, авторитетными деятелями, партнерами или близким другом. (Разве это не все?) Оставайтесь выше этого, потому что, если вы примете участие, это будет неприятно. Сосредоточьтесь на искусстве, приятных социальных ситуациях и игривой деятельности. Романтика поддерживает!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Убирайте аргументы, связанные с работой. Точно так же избегайте философских, религиозных и политических споров. Кому это нужно? Не вам. К счастью, дом и семья будут смягчать вещи прекрасным, приятным способом. Добрый день, чтобы украсить ваш дом или развлечься.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые споры, которые связаны с детьми, или о социальных случаях и отпусках, сегодня являются ошибкой. Но если вы умеете, вы можете избежать этого. Прямо сейчас, Венера подслащает ваши слова и делает вас таким дипломатичным и очаровательным! Конечно, вы можете избежать всех этих гадостей.

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