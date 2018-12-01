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Стрелок из Усть-Алданского района покушался на полицейских
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30.11.2018, 17:10
Происшествия
Самолеты «Якутии» не могут совершить посадку в тумане из-за отсутствия ILS
30.11.2018, 17:00
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Последствия ЧП в шахте «Денисовская» устранят в течение декабря
30.11.2018, 16:50
Экология
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Белой медведице Хаарчаане исполнилось два года
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Перенесено открытие ледовых переправ на трассах «Вилюй» и «Колыма»
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Гороскоп
1 декабря 2018, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Суббота 1 декабря 2018

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 9:00 до 10:15 утра. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это суббота и это хороший день! Наслаждайтесь веселыми временами с партнерами и близкими друзьями. Кто-то может познакомить вас с кем-то новым или возможно, наоборот. Сегодня люди оптимистичны и восторженны, поэтому все, что вы делаете, будет приятным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это позитивный день для тех, кто работает. Тем не менее, это позитивный день для всех Тельцов с точки зрения здоровья, силы и чувств! Вы можете исследовать новые идеи, связанные с домашними животными, покупая домашнее животное или покупая что-то для них.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это веселый день и прекрасный день. Вы будете наслаждаться спортом, игровыми временами с детьми и искусством. Это отличный день для общения с членами широкой общественности и знакомства с новыми людьми через знакомых, которых вы уже знаете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам понравится выходить дома. Вам может понравиться спрятаться в кокон и топтание на месте или вы также будете развлекаться и приглашать кого-то. Проекты по восстановлению теперь дороги вашему сердцу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите сегодня общаться с другими людьми, потому что хотите что-то просветить. У вас есть идеи и мнения, которыми вы хотите поделиться и, конечно же, вам нужна аудитория! Возьмите короткую поездку, потому что вы хотите научиться чему-то легким способом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы в бизнесе и торговле. Ищите способы заработать деньги. Доверяйте своим новомодным идеям, потому что они амбициозны и оптимистичны. В частности, недвижимость – это область, которая будет благоприятствовать вам сейчас и в следующем году. (Запомните это.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, когда вы сами покупаете гардероб. (Весы – это знак, который управляет высокой модой, поэтому вы всегда хорошо одеты и цвет согласован.) Посмотрите, какие сокровища вы можете найти для себя сегодня! Вы также будете наслаждаться разговорами со всеми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете работать за кулисами, чтобы делать то, что в конечном итоге приведет к увеличению вашего дохода. Это не удивительно, потому что в предстоящем году вы наверняка заработаете больше или увеличите свои активы в некотором роде. Это факт.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день! Солнце все еще находится в вашем знаке и сегодня Луна танцует с Юпитером в вашем знаке, что заставляет вас чувствовать себя тепло и дружелюбно с другими, особенно с женщинами. Добрый день, чтобы обсудить с кем-то будущие цели. (Вам нравится планировать свое будущее.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дискуссии с боссами, родителями и VIP-персонами (включая полицию) пройдут сегодня гладко, потому что люди хорошо настроены к вам. Они видят вас в позитивном ключе. На самом деле они рады вас видеть! Все, что вы делаете сегодня, может обеспечить ваше будущее более позитивным образом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Используйте любой шанс поехать сегодня, потому что вам понравится. В основном, это потому, что вы хотите приключений и смены пейзажей. Вы ненавидите застрять в колее, поэтому давайте посмотрим правде в глаза – все Водолеи на 50 лет опережают свое время и именно поэтому вы так редки!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете найти поддержку, будь то финансовая, практическая или психологическая, чтобы произвести большое впечатление на боссов, родителей и VIP-персон. Это неудивительно, потому что в предстоящем году вы выносите свое имя в свет. Люди любят вас в этом году!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Эмили Мортимер, Зои Кравиц, Бетт Мидлер и Наталья Костенева, полководец Георгий Жуков, юморист Геннадий Хазанов, иллюзионист Амаяк Акопян, актер Дмитрий Марьянов, кинорежиссер Вуди Аллен и рок-музыкант Гарик Сукачев делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы большой мечтатель. Вы провидец, честолюбивый и находчивый. Вы также философский и этичный. Пришло время думать об успехе, власти и деньгах! О да, это год сбора урожая и основных достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы испытаете силу и лидерство во всех своих отношениях. Пойдемте. Сделайте это!

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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