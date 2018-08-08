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8 августа 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 8 августа 2018

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы полны творческих идей, что хорошо, потому что вы ремесленник зодиака. Это также сильный день для занятий спортом, игривой деятельности с детьми и проведения различных общественных мероприятий. Не перекачайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы ясно и откровенно говорите о том, что хотите во время семейных споров сегодня, особенно с родителями. Вы не только свободно выражаетесь, но и имеете конкретные идеи о том, что вы хотите сделать в отношении ремонта дома и домашних проектов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы скажете, что вы имеете в виду, и имеете в виду то, что вы говорите, потому что ваш правитель Меркурий выстроен в линию с Солнцем. О, да! Это делает вас откровенным и прямым. Вот почему это сильный день для тех из вас, кто занимается продажей, маркетингом, обучением, актерством и письмом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть серьезные мнения по финансовым вопросам, поэтому вы можете смириться с ними. Если вы делаете покупки, вы знаете, что хотите купить и вы намерены его получить. Если у вас есть идеи для создания денег, вы также озвучиваете их. Люди будут знать, чего вы хотите.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Меркурий выстроен с Солнцем в вашем знаке, а это значит, что вы хотите поговорить с другими. Вы будете активным агентом, чтобы все произошло. Вы заинтересованы в планировании поездок на будущее. Тем не менее, имейте в виду, что Меркурий сейчас ретроградный – это так легко.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это потрясающий день для исследований любого рода, потому что вы завернете свои рукава и выкопаете факты. Вы будете похожи на собаку с костью. Вы смышленые и вы упорные. Ваш ум сосредоточен и быстро видит общую картину.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете убедительны, если будете разговаривать с клубами, группами и организациями. Даже в случайных беседах с друзьями вы будете властвовать, потому что верите в то, что говорите, а другие будут убеждены в вашей риторике.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Беседа с родителем или боссом сегодня будет прямой и, возможно, немного «в вашем лице». Вы справитесь с этим, потому что сегодня у вас все ловко получается. Вы будете выражать свои желания с пылом и драйвом. Вы также можете привлечь кого-то, кто говорит с такой же интенсивностью. Интересный день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это потрясающий день для изучения всего, потому что у вас много умственной энергии и умственного внимания. Вы захотите узнать новые вещи. Возможно, вы также захотите сделать планы поездок. Вы стремитесь делать новые открытия и удовлетворять глубокое, ненасытное любопытство.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В дискуссиях о совместной собственности, наследствах или проблемах страхования вы будете убедительными! О да, люди будут сидеть и слушать вас. Это ставит вас на место водителя, если вам нужно защищать свои интересы. Убедитесь, что вы знаете, что вы хотите в первую очередь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В обсуждении с другими сегодня, вы будете испытывать быстрый обмен идеями и планами с кем-то. Вы можете инициировать общение, или кто-то может подойти к вам и поговорить с вами с энтузиазмом. Это потому, что люди хотят обменяться своей точкой зрения сегодня – включая вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы готовы заняться некоторыми практическими обязанностями. Вы не будете заботиться о рутинной работе, особенно о том, что касается отправки и получения, потому что вы хотите закончить работу. «Давайте сделаем это!» Почему нет?

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Дастин Хоффман, Станислав Садальский и Никита Высоцкий, актриса Юлия Александрова, режиссер Юлий Гусман и врач Святослав Федоров делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы ответственны, реалистичны, стабильны и обоснованы. Другие знают, что они могут положиться на вас. В этом году вы завершаете девятилетний цикл. Вот почему это время доработки и инвентаризации. Ожидайте попрощаться с людьми, местами и владениями. Хорошая новость заключается в том, что вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!

Источник: SAKHALIFE.RU
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