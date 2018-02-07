Ежедневный Гороскоп. Среда 7 февраля 2018

7 февраля 2018. 21, 22 лунный день

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день. Вы чувствуете себя довольно богатым – буквально. Из-за этого вы можете быть осторожны, если вы делите что-то с кем-то вроде наследования или о важном решении об общей собственности. Конечно, вы богаты, но не отдавайте ферму.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это фантастический день, чтобы смириться с другими, особенно близкими друзьями и партнерами. Тем не менее, вы также будете успешно иметь дело с членами широкой общественности. Вы будете возвышаться над толпой. Люди будут искать вас. Наслаждайтесь этим прекрасным PR!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня все будет хорошо. Вы популярны на работе. Другие готовы вас поддержать. Проезд, связанный с работой, вероятно, сегодня или вы обсудите его на будущее. Вы также можете быть более активными, чем обычно, в работе с зарубежными странами и другими культурами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселый день! Убедитесь, что вы что-то сделали, чтобы вы отлично провели время. Наслаждайтесь долгим обедом с друзьями. Встречайте своих приятелей на «счастливом часе». Пригласите свою главную симпатию или вашего лучшего друга на свидание сегодня вечером, потому что хорошие времена зазывают вас!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня семейные сборы будут приятными. Все, что связано с домом, семьей и недвижимостью, будет не только оптимистичным, но и полезным для вашего будущего. Оно также может каким-то образом расширить ваш дом. Добрый день, чтобы проверить недвижимость.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это напряженный и оптимистический день. У вас такое позитивное настроение, что вы будете убийцей, если вам придется продавать, преподавать или действовать сегодня. Это также сильный день для тех из вас, кто пишет и редактирует. (Но вы можете упускать из виду детали, потому что вы больше озабочены большой картиной.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день для бизнеса и финансов. Все финансовые переговоры благословлены. По общему признанию, что-то может выглядеть немного розовее, чем есть на самом деле, но в целом, это отличный день денег!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, выстроенном с удачным Юпитером. Это делает вас симпатичным и щедрым для всех. Вы будете чувствовать себя здоровым, оптимистичным. Вы также почувствуете повышенную озабоченность по поводу социального благосостояния всех, кто вас окружает. Вы хотите разделить богатство.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы философ зодиака. Вы также являетесь мировым путешественником. Это комбо означает, что вы видите вещи в глобальной перспективе. Сегодня ваша забота о миллионах людей в условиях нищеты и страданий является подлинной. Вы можете пожертвовать благотворительному обществу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это популярный день! Наслаждайтесь разговорами со всеми, особенно с женщинами-компаньонами и членами групп. Ваше взаимодействие с кем-то может побудить вас расширить свои цели в амбициозном, надежном способе. Показ – это половина тайны успеха.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы произвели потрясающее впечатление на всех сегодня, особенно на боссов, родителей и VIP-персон. Вы выглядите успешным, обаятельным, богатым и на балу. Люди хотят узнать больше о вас сегодня, потому что они хотят знать, как вам удастся это. Какой победитель!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Используйте каждый шанс путешествовать сегодня, потому что вы хотите расширить свои горизонты. Вы хотите узнать больше в реальном, эмпирическом виде. Вы не только хотите путешествовать, вы хотите учиться, проводя курсы или семинары. Отлично. Вы не ошибетесь.

Если ваш день рождения сегодня

Вы очаровательны и добродушны. Вы также мятежны, энергичны и блестящи! Это год ожидания и видимости — более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.