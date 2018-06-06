Ежедневный Гороскоп. Среда 6 июня 2018

21, 22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что сегодня полон путаницы. Вы могли бы потратить много времени на мечту. Вы можете неправильно истолковать то, что говорят другие, или вас могут неправильно понять. Это может произойти по-разному. Желательное мышление будет определять ваш выбор. Имейте это в виду… желая не всегда, так как надо.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день, чтобы принимать важные финансовые решения, потому что у вас может не быть всех фактов. Факты, которые у вас есть, могут быть неверными. Кто-то, возможно, неправильно проинформировал вас, или они могут даже обмануть вас. Существует много возможностей. Предостережение против перерасхода средств на роскошь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Солнце и ваш правитель Меркурий находятся в вашем знаке, и они оба расходятся с нечетким Нептуном. Это означает, что некоторые из вас могут быть обманчивыми или хотят скрыть что-то, чтобы избежать конфронтации. (Кажется, это был легкий выход.) Или, может быть, вы просто не укажете несколько деталей.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и расовые проблемы сегодня, потому что люди сбиты с толку, и вещи легко неверно истолковываются. Это означает, что недоразумения могут иметь место, потому что ваш разговор с кем-то похож на два корабля, проходящих ночью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для важных дискуссий о наследствах или об общем имуществе или о том, как правильно делить что-то. Люди не особенно ждут. На самом деле, кто-то может даже обмануть вас. В лучших условиях трудно получить полную картину. Отложите важные решения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте максимально ясны в важных обсуждениях с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня. Даже тогда недоразумения или предположения могут привести вас в неправильном направлении или оставить вас с неправильным впечатлением. Это потому, что сегодня путают. Не предполагайте ничего.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете устать от работы. Или вы можете чувствовать усталость во время путешествия или заниматься вопросами, связанными с изданием, законом, медициной или средствами массовой информации или чем-то связанным с высшим образованием. Исследование будет сложным, потому что трудно сосредоточиться. Это только сегодня. (Уф!)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это не хороший день для важных обсуждений с романтическими партнерами, особенно о том, как делиться расходами или заниматься разделением труда. Точно так же дискуссии о заботе о детях будут путаными. Отложите их на другой день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Даже при том, что у вас, вероятно, будет важная семейная дискуссия сегодня или разговор с партнером или близким другом – имейте в виду, что эти разговоры могут привести к недоразумениям и путанице. Вы также можете быть разочарованы кем-то, потому что ожидали большего. Помните: невыраженные ожидания почти всегда приводят к разочарованию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дважды проверьте всю информацию на работе сегодня, потому что что-то может быть неправильным. Люди могут быть смущены тем, что от них требуется, включая вас. Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное, возможно это так. (Это непростой день.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы находитесь в социальной ситуации сегодня, будьте ясны в представлении о том, кто оплачивает счет или кто делится, потому, что может возникнуть путаница. Точно так же путаница в отношении социальных планов, спортивных состязаний, романтических отношений и общения с детьми также подвержена неверному истолкованию или желанию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, выстроившемся рядом с Нептуном, создавая путаницу с Солнцем и Меркурием. Это классический случай для недопонимания или, возможно, идеализации человека или ситуации. Мечтание может наполнить ваш день. Люди скрыты. Вы получите полную картину. Или не вы?

Если ваш день рождения сегодня

Александр Пушкин – великий русский поэт, наше все и Бари Алибасов известный музыкальный продюсер делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы умны, эмоциональны и страстны во всем, что делаете. Вы задаете себе высокие цели. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь группе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Наполните свой дом с воспоминаниями об этих отношениях.