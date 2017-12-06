Ежедневный Гороскоп. Среда 6 декабря 2017

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или принятия крупных решений с 12:45 до 16:00. После этого Луна переходит от Рака ко Льву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для работы с партнерами и близкими друзьями! Люди энергичны и интенсивны в достижении своих целей. (Так же, как и вы.) Это сильный день для тех, кто учит. Это также сильный день для тех, кто занимается издательской деятельностью, средствами массовой информации, медициной и законом. Пойдите в город!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы легко договоритесь о важных финансовых соглашениях, касающихся совместного имущества, наследства, связанных с работой вопросов и всем, что связано со страхованием и налогами. Вы четко мыслите и точны. Кроме того, у вас есть энергия, чтобы ускорить ваши идеи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями будут оживленными сегодня! Они могут сосредоточиться на отпусках, социальных мероприятиях или ваших детях. У каждого свое мнение, и все будут говорить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете продуктивны на работе, потому что вы полны идей и готовы засучить рукава и работать. Вы также побудите других помочь вам и последовать их примеру. Главное, чтобы у вас был фокус в сочетании с энергией для достижения ваших целей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы работаете в индустрии развлечений, гостеприимства, спорта или вообще чем-то связанным с детьми, вы сегодня будете суперпродуктивными! Если нет, вы будете использовать эту высокую энергию, чтобы повеселиться. Это идеальный день для высокой активности, физических отпусков.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшние обсуждения в семье будут продуктивными. На самом деле, это отличный день для разговора о семейном бизнесе. У вас есть энергия для ремонта дома. Разговоры со взрослыми членами семьи пойдут хорошо. Вы сделаете это сегодня!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы обладаете высокой энергией и интеллектуально сосредоточены, что является фантастической комбинацией. Это означает, что все, что вы планируете сделать, будет достигнуто, потому что вы будете делать тщательное планирование, а затем выполнить ваши планы с точностью и утонченностью. На вас не растет мох!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня бизнесу и коммерции нравится, потому что вы четко понимаете, чего хотите достичь. Вы знаете, что нужно делать, и у вас есть энергия, чтобы следовать вашим целям. То, что вы сейчас делаете, стабилизирует ваше будущее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Меркурий в вашем знаке сегодня с огненным Марсом. Между тем, Марс активирует Сатурн в вашем знаке. «Это сложно». Результат заключается в том, что, поскольку вы интеллектуально загорелись, друзья и люди в группах будут слушать вас. В свою очередь, их поддержка поможет вам захватить эстафету и запустить ее!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это фантастический день для исследований или работы в одиночестве или за кулисами. Все, что вы придумали, поразит боссов и VIP-персон. Ваши амбиции несут этот день, потому что вы сосредоточены на том, чего хотите достичь. И когда вы это сосредоточены – вы выполняете свою работу!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кто-то старше или более опытный может иметь отличный совет для вас сегодня. Это может относиться к высшему образованию, публикации или работе с зарубежными странами. Сегодня вы будете эффективно работать с группами, поэтому они готовы слушать и делать то, что вы говорите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Разговоры с боссами и родителями пойдут хорошо сегодня, потому что вы впечатлены своей энергией, фокусом и способностью делать долгосрочные планы на будущее. Люди видят, что на вас стоит делать ставки. В свою очередь, вы чувствуете себя хорошо, что можете доставить то, что хотите.

Если ваш день рождения сегодня

Вы сострадательны, общительны и дружелюбны. Вы также убедительный собеседник. Это год новых начинаний, приключений и захватывающих изменений! Пришло время взять на себя инициативу и определить свои цели. То, что вы начнете сейчас, принесет пользу вам в будущем. Вы можете даже взять на себя лидирующую роль. Это начало нового цикла!