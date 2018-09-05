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Футуролог
5 сентября 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Среда 5 сентября 2018

25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваше внимание к дому и семье очень сильное. На самом деле, вы можете услышать хорошие новости о чем-то, что приносит пользу вашему дому или вашей семье, а также финансовому или практическому пути. Держите карманы открытыми! Между тем, беседа с родителем или кем-то, кто находится в положении власти, может быть горячей. К сожалению.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В целом, это оптимистичный, позитивный день! Отношения с другими – партнерами, близкими друзьями и представителями широкой общественности – теплые и нечеткие. Однако избегайте таких вопросов, как политика, религия и национальные проблемы, потому что они будут интенсивными и быстро выйдут из-под контроля. Нехорошо.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ищите способы увеличить свой доход сегодня, потому что это возможно. Вы можете получить лучшую оплачиваемую работу или повысить свою текущую работу или вы можете увидеть способы заработать деньги на стороне. Тем не менее, дискуссии о совместной собственности и наследованиях будут интенсивными и возможно, сложными. Обратите внимание.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна все еще в вашем знаке, однако теперь он танцует с удачливыми денежными сундуками Юпитера. По общему признанию, он выступает против большого папы Плутона. (Совсем другое дело.) Вы будете наслаждаться социальными событиями и игровыми занятиями с детьми, однако избегайте интенсивных дискуссий с партнерами и близкими друзьями. (Для вашего же блага.)

Лев (23 июля — 22 августа)

В последнее время вы думали о деньгах. (Где это?) Тем не менее, сегодня у вас есть личные мечты, которые амбициозны в отношении вашего дома или потенциальной ситуации с недвижимостью. Между тем, некоторые проблемы со здоровьем нельзя игнорировать. Ну, это действительно так.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня – это встречи с друзьями и группами. В одном случае ваши отношения с другими будут экспансивными и оптимистичными. Вы встретите новые лица и услышите новые идеи. Тем не менее, может возникнуть борьба за власть с кем-то (может быть романтическим партнером или о детях или искусстве).

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте борьбы за власть с родителями и боссами сегодня. (Это включает в себя полицию.) Силовая борьба не сделает вам никакой пользы. С другой стороны, правильные слова, в нужное время, правильному человеку могут повысить ваш доход. О да!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок выглядят так привлекательно! Вы хотите сделать что угодно, чтобы расширить свои горизонты и получить возможность узнать что-то новое и захватывающее. Однако будьте осторожны, чтобы ваш энтузиазм в отношении новых идей не заставил вас спорить с кем-то. Отойдите от этого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Споры о наследовании и общем имуществе сегодня могут быть интенсивными. Даже противно. По иронии судьбы, если вы придерживаетесь другого подхода, вы можете достичь результата, который на самом деле приносит вам пользу, потому что обе возможности существуют. Что это будет? Красная таблетка или синяя таблетка?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня мы с тобой будем ладить с другими. Отношения с партнерами и близкими друзьями оптимистичны и дружелюбны. И все же есть потенциал для реальной борьбы за власть. Не разрушайте свой день. Держите вещи светлыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы испытываете оптимизм в отношении внедрения реформ на работе и у вас также могут быть отличные идеи о том, как улучшить свое здоровье. Все идет нормально. По какой-то причине кто-то будет возражать против ваших предложений. И их возражения сильны! Подумайте об этом, прежде чем начать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшние страстные романтические разногласия, а также трудности с детьми – шикарные приемы и кризисы. Тем не менее, веселые, оптимистичные возможности существуют! Пойдите с тем, кто чувствует себя хорошо и избегайте борьбы за власть.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Роуз МакГоуэн,  Катерина Грэхэм и Юлия Пересильд, дрессировщица Тереза Дурова,  писатель  Алесей Толстой,  музыкант и певец Фредди Меркьюри, актер  Майкл Китон и врач Сергей Боткин делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы откровенны, открыты и прогрессивны в своем мировоззрении. Вы любите быть дружелюбным и общительным. Это идеальный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы. Это также год учения и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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